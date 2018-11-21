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Светлая память талантливому строителю и патриоту родного края

Ушел из жизни почетный гражданин Сургута и Югры Валентин Солохин

После продолжительной болезни 20 ноября 2018 года на 85-ом году жизни скончался заслуженный строитель России, почетный гражданин Сургута и Югры, доктор технических наук Валентин Федорович Солохин. Более 50 лет Валентин Федорович трудился на благо Югры, под его руководством построено около трех тысяч мостов, путепроводов, причалов. Один из самых известных проектов Валентина Солохина – строительство вантового моста через реку Обь в Сургуте.

Валентин Федорович родился в 1933 году. Окончил Новосибирский институт военных инженеров транспорта в 1955 году. В Югру приехал в возрасте 32 лет, продолжил профессиональный путь в должности начальника Мостоотряда № 15 треста «Мостострой № 2». В 1975 году Валентин Федорович возглавил трест «Мостострой № 11» в Сургуте, а с 1992 года по 2005 являлся генеральным директором ОАО «Мостострой – 11». Валентин Солохин вместе с командой инженеров и строителей сконструировал и возвел мосты через реки Обь, Иртыш и Юганская Обь. Таким образом, результаты работы Валентина Солохина способствовали стремительному развитию транспортного сообщения между Югрой, Ямалом и югом Тюменской области, Уралом, центральными областями России. Ввод в эксплуатацию мостов значительно укрепил экономическое положение Западной Сибири. Валентин Солохин использовал современные технологии в инженерной деятельности, что способствовало экономии бюджетных средств и сокращению почти в два раза сроков строительства мостов.

Сургутский строитель пользовался большим авторитетом в профессиональном сообществе в России и за рубежом. Успехи и достижения Валентина Солохина отмечены на региональном и федеральном уровне. Валентин Федорович награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», имеет почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации», признан победителем первого всероссийского конкурса «Инженер года». После выхода на заслуженный отдых на протяжении пяти лет Валентин Федорович представлял интересы жителей автономного округа в составе Общественной палаты Югры.

Коллеги отмечают, что Валентина Федоровича всегда отличали нестандартность мышления, высочайший уровень профессионализма и работоспособности, постоянное стремление к совершенствованию. Глава Сургута Вадим Шувалов и коллектив Администрации города выражают глубокие соболезнования родным и близким Валентина Федоровича в связи с его безвременной кончиной. Светлая память талантливому строителю и патриоту родного края.


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Сегодня в 14:46, просмотров: 170, комментариев: 0


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