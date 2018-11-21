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Валентин Федорович Солохин был по-настоящему предан своему делу

Ушел из жизни почетный житель Сургутского района Валентин Федорович Солохин.

20 ноября на 86 году жизни не стало почетного жителя Сургутского района Валентина Федоровича Солохина. Слова соболезнования по случаю утраты выразил исполняющий обязанности главы Сургутского района Алексей Савенков:

«Приношу самые искренние соболезнования родным и близким Валентина Федоровича в связи с тяжелой утратой. Ушел из жизни замечательный человек и отличный семьянин, профессионал своего дела, чьи заслуги перед малой родиной исчисляются сотнями мужских поступков и построенных объектов.

Валентин Федорович Солохин был по-настоящему предан своему делу. Он возводил мосты и строил дороги на протяжении полувека. Первые годы своей профессиональной деятельности – в Новокузнецке, Тобольске и на других территориях, последние 30 лет в Ханты-Мансийском автономном округе. Во многом, именно благодаря энтузиазму и колоссальной работоспособности некогда руководителя открытого акционерного общества «Мостострой-11» во всем мире о Югре заговорили иначе. Не только, как о территории с большими запасами углеводородов, но и территории, где применяются самые смелые технические решения. Так был построен уникальный вантовый мост через Обь, попавший в книгу рекордов Гиннесса. Пожалуй, главный проект Валентина Федоровича, обеспечивший Сургуту и Сургутскому району связь с большой землей и, как следствие, колоссальное развитие.

Человек-легенда. Так Валентина Федоровича Солохина, заслуженного строителя России, Лауреата Государственной премии СССР в области науки и техники, Почетного гражданин Югры, Сургута и Сургутского района, называли еще при жизни, так пусть же память о нем будет жива еще долгие годы – в сердцах его родных и близких, коллег и жителей Югры. Его смерть - это настоящая утрата для всего Сургутского района».


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Сегодня в 14:30, просмотров: 168, комментариев: 0


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