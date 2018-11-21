Депутаты и аппарат думы города Сургута выражают глубокое соболезнование родным и близким Валентина Федоровича Солохина. Ушел из жизни человек, который был легендой. Он при жизни воздвиг себе памятники - тысячи километров автодорог, мосты через Тобол, Иртыш, Юганскую Обь и вантовый мост через Обь. Все дороги и мосты, которые он строил, были своевременны, а знаменитый мост через Обь даже опередил свое время, поскольку был сдан в эксплуатацию на два года раньше проектного срока и дал большой импульс дальнейшему развитию экономики Западной Сибири.

Валентин Федорович - Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Заслуженный строитель России. Он отмечен огромным количеством правительственных и региональных наград, но самая главная награда – в сердцах его земляков. Он многое сделал для них, для своего любимого города и округа. Он был настоящим тружеником, настоящим профессионалом, настоящим гражданином своей страны. И это невозможно забыть, таким он и останется в нашей памяти…