В Сургуте дефицит земельных участков спровоцировал рост цен на жилье

В прошлый раз один из крупнейших застройщиков Сургута и Югры повысил цены на четыре – десять процентов. Продавать жилье по новой стоимости Сибпромстрой начал с 14 октября. Минимальная цена однокомнатной квартиры без отделки увеличилась на сто тысяч рублей: с 2 600 000 до 2 700 000 рублей, на двухкомнатные – на триста: с 3 100 000 до 3 400 000 рублей. Студии подорожали на 150 тысяч - с 1 750 до 1 900 тысяч рублей.

«Повышение цен – мера, по сути, вынужденная, - уточнил замдиректора ООО «Сибпромстрой-Югория» Николай Епифанов. – Последние несколько лет квартиры по большей части дешевели, в том числе и на перегретости рынка. Но к сегодняшнему дню рынок стабилизировался, и сложились все предпосылки для роста цен. К тому же, если говорить конкретно по нашей компании, то в реализации осталось не так много квартир».



Напомним, что в октябре руководство компании не исключало, что до конца текущего года второго повышения цен не избежать. Но прогнозировало его именно к концу календарного отрезка.

Новый год наступил на два месяца раньше, и причиной тому – повышенный покупательский спрос. По оценке специалистов, такими темпами Сибпромстрой мог бы распродать построенные квартиры за четыре, а то и шесть месяцев до момента, когда будут готовы здания из новой партии, что ожидается не раньше следующего лета. Допустить же простоя отдела продаж было бы большой маркетинговой ошибкой.

По каким ценам будет реализовываться жилье, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, зависит от очень многих факторов, но прежде всего – от темпов развития Сургута. Напомним, что новые участки под жилищное строительство администрация города не формирует и, соответственно, не продает застройщикам уже на протяжении нескольких лет. Строительные компании, в том числе и компания «Сибпромстрой», сегодня дорабатывают земельный ресурс, приобретенный три-пять лет назад. Отдел продаж компании "Сибпромстрой" в Сургуте переехал по адресу ул Есенина, 2. Часы работы и номер телефона остались прежними: + 7 (3462) 600 190