Сургутяне жалуются на серьезные задержки выдачи документов в регпалате

Сегодня в редакцию siapress.ru поступила жалоба от читателей о том, что документы в регистрационной палате Сургута выдают с большой задержкой. Из-за этого в здании ведомства на Островского, 45 собираются огромные очереди, и никто не может попасть к руководству.

Все попытки редакции дозвониться в приемную не увенчались успехом (кстати, на это жалуются и сами горожане). Тогда было принято решение выехать и лично узнать, что происходит.

Около трех часов дня в палате работало только одно окно. Вероятно, из-за этого очередь (изначально небольшая, в 2-4 человека), разрослась до полного зала.

Опросив несколько сургутян, ожидающих своего права обратиться к специалистам, удалось выяснить, что некоторые из них сидят в регпалате еще с утра и не могут получить свои документы. Но проблема даже не в том, что приходится долго находиться в очереди, а в том, что эти самые документы попросту не готовы.

Одна из посетительниц ведомства рассказала, что при написании заявления всем гражданам обещают подготовить документы за девять дней. Но после истечения указанного срока сургутянке пришлось ждать еще две недели. И она до сих пор не получила на руки свои бумаги. Аналогичная ситуация складывается почти у всех ожидающих.

Другая женщина рассказала, что задержки объясняют нестабильной работой интернета, а также проблемами с рабочей программой. Об этих неполадках свидетельствует и объявление, которое висит у окна приема документов. Там сказано, что увеличение сроков оказания госуслуг возможно из-за аварии в центре обработки данных.Однако стоит обратить внимание, что релиз этот датирован концом августа, а на дворе уже 20 ноября.

Попасть на примем к руководству действительно оказалось непросто. Прямо внутри зала располагается закрытая лестница на второй этаж, однако чтобы пройти наверх, необходимо сначала связаться по домофону с девушкой из приемной, которая у каждого спрашивает цель визита. Многих посетителей на этом этапе, как говорится, разворачивают.

Корреспондента СИА-ПРЕСС на второй этаж все же пустили. Но как скоро выяснилось — по ошибке. Руководитель Управления Наталия Дудко сразу заявила, что все встречи со СМИ проводит исключительно по согласованию, а на вопросы отвечает только через официальные запросы. «Ни слова больше я вам не скажу», — подвела итог Наталия Петровна. Подтвердить или опровергнуть информацию о ежедневных очередях, а также пояснить, когда проблема будет устранена, она также отказалась.

ИА СИА-ПРЕСС направит официальный запрос в ведомство и позже сообщит о реакции, которая на него последует.