​Комфортный плацкарт

Новый дизайн плацкартных вагонов действительно впечатляет. Все без преувеличения выглядит весьма стильно и аккуратно. А помимо симпатичного дизайна пассажирам обещают еще и комфортные условия в виде (загибаем пальцы) индивидуальных шторок, освещения и розеток для подзарядки мобильных устройств; в туалетах появится: гигиенический душ, пеленальный столик, автоматический кран, дозатор мыла, бумажные полотенца и сушилка для рук.

Но тут возникает главный вопрос: собственно, доживем ли мы до этого момента? Учитывая то, что за последние семь лет (с 2010 по 2017 гг.) не удалось полностью оснастить вагоны обыкновенными кондиционерами и биотуалетами. По итогам 2017 года доля оснащенных этими удобствами вагонов составляет 65,2 процента и 47,4 процента соответственно.

И все-таки представители РЖД заявили «РИА Новостям», что реновация начнется уже в следующем году.

Едем дальше. Ступеньки для поднятия на верхнюю боковую койку. Судя по представленной концепции, они расположены внутри боковушки. Получается, что если человек, занимающий нижнюю койку, закроется шторкой, то «верхнему» пассажиру будет весьма проблематично забраться к себе.

Также есть вопрос к сохранности багажа. Если он лежит на третьей полке, то украсть его будет довольно-таки проблематично, а если внизу, без короба и каких-либо перегородок — с учетом того, что пассажир еще и закроется шторкой — как быстро он останется без своих чемоданов?

Еще один хороший вопрос: что же станется со старыми вагонами? Представители РЖД уже представили ответ на него. Еще в прошлом году они рассказали, что есть идея создания ЖД-лоукостера, аналога всем известной авиакомпании «Победа», где и будут использованы старые вагоны (однако нужны ли они в таком количестве?). Еще один вариант — оставить их в РЖД и просто при приобретении пассажиром билета в старый плацкарт, делать скидку.

И, кстати, весьма сомнительно, что ОАО «РЖД» будет работать себе в убыток и в поте лица менять дизайн вагонов только ради удобства путешественников. Вероятно, каждая шторка и каждый пеленальный столик в обновленных плацкартах пассажиры ощутят своими кошельками. А с учетом того, что некоторые ЖД-направления уже давно соревнуются с авиаперелетами в высокой стоимости билетов, интересно посмотреть, как повлияют железнодорожные реновации на итоговую стоимость проезда.