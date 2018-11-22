Уважаемые сургутяне,

Предлагаю вам ознакомиться с настоящим текстом. Он должен был быть опубликован на сайте siapress.ru в первой половине февраля с.г. Перед публикацией я счел необходимым ознакомить с ним главу города Вадима Шувалова. Учитывая разговоров с ним 2, 3 и 4 февраля я предпочел воздержаться от публикации, надеясь, что, предоставив ему возможность достойного выхода из создавшейся конфликтной ситуации между сургутянами и городской администрацией, мы создадим условия нормального диалога в будущем на пользу города и горожан.

К сожалению, Вадим Николаевич не воспользовался возможностью. Более того, вскоре я оказался в больнице, оттуда без моего и моей дочери согласия был переведен в частную медицинскую клинику «Золотое сердце», выполняющей роль хосписа, помещен в палате с тремя больными раком, один из которых уже не был в состоянии даже повернуться на койке. Не время сейчас описывать все перипетии того, как именно меня там и от чего лечили, но ночью после выборов президента я выбрался оттуда и благодаря друзей оказался в Ханты-Мансийске, где мне была сделана изотопная диагностика (сцинтография), которая показала, что на этот момент (20 марта 2018 года) у меня в организме не имеются какие-либо раковые клетки.

Я не могу сегодня доказать (не пойман – не вор!), но имею основания полагать, что за этой манипуляцией, жертвой которой я мог стать, стоит один из заместителей главы Сургута. Надеюсь, что если это так, то хотя бы Вадим Николаевич в этом не замешан, а его заместитель захотел просто перед своим шефом выслужиться.

Как бы там ни было, но я с тех пор почти девять месяцев болею, состояние моего здоровья капитально расшатано. Но я жив!

Кстати, Вадим Николаевич с тех пор не отвечает больше на мои звонки на его мобильный телефон, попытки связаться через секретаря также и разу не удались… Видимо, в администрации решили, что меня окончательно вывели из строя и можно списать меня со счетов.

И так – публикую вопросный текст. "Сургутяне должны знать".

Сургутяне должны знать

У меня в пятницу, субботу и воскресенье (2-4 февраля 2018 года) были встречи с главой города. Эти встречи я ожидал с мая прошлого года. Дождался все-таки. Хотя, если бы они состоялась на полгода рань-ше, может быть, нами удалось бы избежать того противостояния между городскими властями и городской общественностью, которое сегодня налицо и которое никому не в пользу.

Поговорили, как говорится, по душам. Я открыто высказал свои претензии к нему и его команде. Говорил честно, искал такие предложения, которые оставляли ему путь для достойного выхода из создавшейся ситуации.

Я прекрасно отдаю себе отчет, что г-н Шувалов должен учитывать интересы и позиции «своей команды». Но и он должен учитывать, что я тоже должен исходить из позиции и интересов «моей команды», принимать решения и делать заявления, исходя из этого.

До начала этого года я говорил только от своего имени. После того, как г-н Шувалов вошел в конфликт с общественностью города, у меня начались контакты с представителями разных слоев населения Сургута: предпринимателями, общественниками, работниками университета.

Я прекрасно понимал, что «один в поле воин – не воин» и начал сколачивать «свою команду», которая оказывала бы мне поддержку в этом противостоянии, стороной которого стал СурГУ.

Все-таки я в свое время был руководителем Сургутского Демократического форума, принимал участие в подготовку и проведения двух приездов Георгия Щедровицкого в Сургут, был в оргкомитетах двух Организационно-деятельных игр (ОДИ), которые Г.П. Щедровицкий проводил в Сургуте в начале 90-х годов и в одной из которых с первого и до последнего часа принимали участие Александр Леонидович Сидоров и вся его команда. Сидоров пропустил через ОДИ всю городскую администрацию. По итогам ОДИ все уже были «заражены» идеей создания в нашем городе университета. Но подразумевался не университет как здание, вывеска, а как принципиально иной подход к перспективе развития нашего города и региона, как иная роль городской общественности в выборе пути развития Сургута, его миссия на будущее.

В политической платформе при регистрации Сургутского Демократического форума в 1989 году мы заложили два столба – создание регионального университета с филиалами и факультетами в крупнейших городах автономного округа и создание международного аэропорта.

Под словами «международный аэропорт» мы не имели в виду придание существующему в городе аэропорту права принимать и отправлять самолеты и за границу, а что-то намного большее. Сегодня, после включения в состав акционеров сургутского аэропорта компании «Аэропорты России», входящей в холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга, мне кажется, назрело время для реализации этой нашей затеи. Но сегодня отставим вопрос о международном аэропорте в сторону. К этому я вернусь в самое ближайшее время. И, надеюсь, найду понимание и поддержку у сургутян.

В 1994 году по предложению Георгия Назина я поступил на работу в сургутскую альма-матер. Сначала работал в пресс-центре, позднее – начальником Информационно-издательского центра, в котором издание учебной, методической и научной литературы было только одним из направлений.

Для меня Сургутский университет – это мое детище, как и для Сидорова. И он не мог равнодушно смотреть как развивается наш университет. Поэтому после ухода с поста главы города он стал председателем его Попечительского совета. Глупо было ожидать, что на махинации вокруг Ботанического сада он не среагирует. Тем более, он имел близкие контакты с руководителями сургутского бизнес-сообщества, в том числе с руководителями градообразующих предприятий.

После ухода с поста главы города влияние и авторитет Сидорова в Сургуте не только не уменьшились, но, после неграмотной работы и иногда абсолютно глупой городской политики Дмитрия Попова, возросли. Если бы команда Шувалова хорошо знала наш город, она не пошла бы против городской общественности, тем более зная, что Сидоров будет на стороне университета.

Изменение статуса территории Ботанического сада произошло, мягко говоря, не совсем по закону. При определенных обстоятельствах возвращение «заповедного» статуса этой территории может быть сопровождено отставками в верхних этажах муниципальной власти и даже уголовными статьями и эффективными сроками. Я лично против того, чтобы конфликт имел такой конец. Не хотелось бы, чтобы наш город прогремел на всю Россию.

Поэтому сегодня, пока еще не запущен сбор подписей, еще можно поискать выход из создавшегося положения. После встречи и разговора с главой города в пятницу вечером мы договорились о встрече в субботу и продолжении разговора. У меня была встреча с некоторыми из тех, кто нам оказывает поддержку, и пока, для того, чтобы обезопасить себя от давления, в том числе и в отношении их бизнеса, по понятным причинам держатся в тени.

Если нынешняя городская дума будет и в дальнейшем, мягко говоря, вести себя пассивно, вопрос может вылиться и в требования о досрочных выборах городских депутатов.

Так что я буду выступать от своего имени, но не скрываю, что сегодня моя позиция – это позиция определенных кругов в городе, и я в дальнейшем без согласования с ними не могу принимать единолично никакие обязательства и делать единоличные заявления. И, хотя в дальнейшем я буду говорить «я», вам, дорогие читатели, должно быть ясно, что это фактически «мы».

Я считаю, и об этом говорил Вадиму Николаевичу, что необходимо выйти перед сургутянами с совместным заявлением (или его единолич-единоличным заявлением – в дальнейшем договоримся с ним об этом) в котором он, от имени городской администрации заявит:

1. О трехлетнем сроке моратория на какие-либо юридические действия относительно территории парка «За Саймой».

2. На территории «Ботанического сада (на той территории, которая была согласована и определена в кадастре в объеме 15,45 гектара) абсолютно запрещаются какие-либо действия, кроме работ группы преподавателей Сургутского госуниверситета со студентами по созданию коллекций живых растений.

3. Разработку проекта остальной части парка «За Саймой» производить при непосредственном участии Сургутского университета и под его научным руководством.

4. Городская администрация и городская Дума срочно предпринимают все необходимые шаги по возвращению статуса и границ территории Ботанического сада и внесению всех необходимых документов в администрацию и Думу округа о придании Сургутскому Ботаническому саду статуса «Югорский региональный ботанический сад». Сроки этих работ до середины февраля.

5. На территории, где находится строящаяся Станция юных натуралистов построить Океанариум, тем более, что рядом начинается один из рукавов Саймы.

6. В районе нового моста через Обь предусмотреть площадку под городской Зоологический сад с помещениями для содержания обитателей в зимний период времени, с открытыми вольерами и площадками отдыха для сургутян, где зимой устраивать прогулки на санях, с оленьими и собачьими упряжками, а летом на телегах или верхом на лошадях и пони.

7. Предусмотреть в районе нового моста смотровую площадку с рестораном (типа ресторана «На седьмом небе» на Останкинской телебашне в Москве), создание этнографической деревни с ресторанами, тавернами, корчмами с национальной кухней, строительство бюджетной и бизнес гостиниц. Предать этой территории статус туристического объекта регионального значения.

В случае не подписания этого заявления, либо затягивания в его реализации, в середине февраля 2018 года оставляем за собой право начать сбор подписей администрации города, а может и городской Думы.

Кроме того, Вадиму Шувалову было порекомендовано рассмотреть предложение о кадровых решениях. Здесь подразумевается освобождение от тех его сотрудников, которые стали сегодня главными раздражающими факторами для сургутян.

Придерживаясь позиции, что горожане имеют право быть в курсе этих событий, которые так или иначе отражаются на их жизни и будущем, я намерен и в дальнейшем регулярно информировать вас.