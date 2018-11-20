​В Сургуте произошло редкое для нашего времени событие – рождение тройни

В Сургутском перинатальном центре на свет появилась тройня – все девочки. Счастливые родители первенцев – Виолетта и 37-летний сургутянин в пятом поколении Артем Ивановы.

С этим радостным событием поделилась прабабушка тройняшек – Вера Дмитриевна Серова.

Девочки, рожденные 4 октября 2018 года, вместе с мамой еще находятся в Центре под наблюдением специалистов. Две «дюймовочки» из-за малого веса, что является почти нормой при многоплодной беременности, «доращивались» в специальном боксе. В данный период времени малышки уже в палате вместе с мамочкой и чувствуют себя хорошо.

Детей родители нарекли Ксюшей, Анютой и Елизаветой.

Тройня – явление редкое. По статистике один случай приходится на десять тысяч родов. Многоплодная беременность, со слов врачей, как правило, генетическая предрасположенность: у Виолетты нашлась двойня где-то во третьем-четвертом поколении.

Напомним, с 2015 года в Сургуте это вторая тройня: в начале 2018-го дочери родились у молодых супругов Михайловых в праздник Крещения.