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​Откуда берутся дети

Россияне поддерживают введение уроков полового воспитания. Но кто их будет преподавать и как — большой вопрос

Судя по последним опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения, 60 процентов россиян поддерживают идею введения в школах уроков полового просвещения. Без преувеличения — прекрасная новость!

Помню, как в средней школе в мой класс приходили врачи с рассказами о контрацепции и особенностях устройства женского организма (парням в соседнем кабинете поведали тайны о мужском).

Ситуация выгодна для всех, кто замешан в процессе школьного образования:

а) дети (в случае, когда лекцию проводит, допустим, врач или преподаватель биологии) узнают достоверную информацию о собственном теле и его изменениях, последствиях незащищенного секса, личной гигиене;

б) родителям, особенно гиперчувствительным, не придется рассказывать нелепые истории о пестиках и тычинках, вгоняя в краски себя и чадо, если уровень доверия недостаточно высок;

в) учителя (ну или школьные психологи) получат прибавку к зарплате за дополнительные учебные часы.

Кстати, именно здесь и заключается главная загвоздка — кто и как будет открывать детям тайну их появления на свет. Если просвещать школьников в половых вопросах придется медицинским работникам, сомнения в их квалификации вряд ли возникнут. Но откуда в этом случае взять столько медиков со свободным временем? С учетом того, что в каждой школе с пятого по девятый класс (этот возраст участники опроса ВЦИОМ посчитали подходящим) в расписание включат урок полового воспитания? Несмотря на желания россиян (69 процентов думают, что о методах контрацепции должны рассказывать врачи и медицинские работники), образовательные учреждения смогут лишь приглашать врачей на единичные лекции, но не для ведения полноценного курса.

По большому счету, единственный человек с медобразованием в школе — фельдшер. Такого специалиста к учебному процессу вряд ли допустят из-за отсутствия педагогического образования. И, честно говоря, лично я была бы против школьного медика на уроке полового просвещения по простой и субъективной причине: нас с одноклассниками всю школьную жизнь фельдшеры (а они по неизвестному стечению обстоятельств менялись ежегодно) от всех болячек лечили аксорбинками и активированным углем.

Кто еще из потенциальных кандидатов на место преподавателя остается? Психолог. Тем более, что 61 процент опрошенных считает, что главное в половом воспитании молодежи — нравственная сторона ранних сексуальных отношений и воспитание чувства ответственности за свои поступки. Но все ли школьные психологи достаточно квалифицированны для обсуждения таких вопросов? Ведь нравственная сторона — одно, а контрацепция и ЗППП — совсем другое.

Вот и получается, что в данный момент единственный преподаватель, способный толком объяснить сексуальные вопросы с научной точки зрения понятным языком, — это учитель биологии. А моральный аспект неловкой темы, вероятнее всего, поручат классным руководителям или психологам.

В таком случае необходимы курсы повышения квалификации, чтобы специалисты рассказали учителям, как говорить детям о методах предохранения, последствиях полового акта, сексуальном согласии и многом другом.

Хотя вопрос о том, введут ли в школьную программу тему полового воспитания, все еще остается актуальным. Однозначное решение не могут принять даже представители власти: раннее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что о методах контрацепции детям нужно рассказывать уже в школе, а министр просвещения Ольга Васильева отметила, что эта тема должна обсуждаться исключительно в рамках семьи.

Россияне тоже относятся к теме по-разному. Кто-то поддерживает инициативу, кто-то всеми руками и ногами выступает против. Очень показательно выглядит это мнение, опубликованное в одном из сургутских пабликов:

А как вы относитесь к идее проведения уроков полового воспитания в школах России?


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Сегодня в 17:57, просмотров: 247, комментариев: 5


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Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 18:25
Да знают они откуда они берутся, а вот взрослые должны озадачиться откуда берутся такие"уроды", дикие, тупые и беспридельные
Моби йося
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Сегодня в 18:29
Статистику разводов, вич и зппп глянь. Или половое воспитание по вашему - это куда чего совать?
Ринат Кадыров
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Сегодня в 18:55
Родители учеников кавказцев этим преподавателями сами урок полового воспитания проведут
Dochimacho
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Сегодня в 19:15
К тому времени, когда программу примут, дети будут появляться в боксах лабораторий перинатальных центров и генетический материал будет проходить проверку на качество.И это правильно.
Ринат Кадыров Dochimacho
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Сегодня в 19:59
Если бы чтото хорошее придумали, ваш сценарий бы пригодился, но чушь и дичь в наше время дает очень быстрые плоды

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