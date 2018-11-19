​Где в Сургуте взять напрокат новогодний костюм для ребенка? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

«Где купить костюм мухомора? Или как сшить?» пишет мне двоюродная сестра. «Голову ломаю, как и из чего сшить костюм лягушонка для Каринки» — через неделю прилетает сообщение от родной сестренки. Подруга уже выбирает новогодние наряды для своих детишек, отправляя фотки на оценку в директ. Видимо, пора делать обзор по прокату новогодних костюмов.
Отмечу, что в список не вошли объявления от физических лиц.Если вы знаете, какие еще компании в Сургуте предоставляют услуги по прокату детских новогодних или карнавальных костюмов, пишите в комментарии и мы добавим их в обзор!
Городской культурный центр
Стоимость проката: от 500 рублей
Ассортимент: оленята, Петрушка, лисичка, бабочка, волк, мартышка, елка и другие.
Телефон: 24-37-21
«Изюм»
Стоимость проката: от 350 рублей
Ассортимент: 250 наименований, среди которых лиса, зайчик, тигр, Буратино, Мальвина, королева, Супермен, Бэтмен, ниндзя, снежинка и проч.
Телефон: 59-07-43
«Все для праздника»
Стоимость проката: от 400 рублей
Ассортимент: более 150 наименований, среди которых Золушка, Жасмин, жар-птица, ниндзя, ангел, Кощей, Человек-паук, Наполеон и проч.
Телефон: 60-51-55
«От души»
Стоимость проката: от 700 рублей
Ассортимент: порядка 100 наименований, среди которых Фиксик, клоун, Русалочка, Водяной, хлопушка, фея, пожарный, мушкетёр, робот, пиратка и проч.
Телефон: 60-41-04
«Карусель»
Стоимость проката: от 300 рублей
Ассортимент: 150 наименований
Телефон: 50-22-20
«2 Неба»
Стоимость проката: от 500 рублей
Ассортимент: 300 наименований
Телефон: 62-75-63
«ПетрушкаFM»
Стоимость проката: от 450 рублей
Ассортимент: Более 100 наименований, среди которых снежинка, Снегурочка, снеговик, Золушка, Рапунцель, Эльза, Супермен, Человек-паук и проч.
Телефон: 8-922-449-33-55
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