​Где в Сургуте взять напрокат новогодний костюм для ребенка? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

«Где купить костюм мухомора? Или как сшить?» пишет мне двоюродная сестра. «Голову ломаю, как и из чего сшить костюм лягушонка для Каринки» — через неделю прилетает сообщение от родной сестренки. Подруга уже выбирает новогодние наряды для своих детишек, отправляя фотки на оценку в директ. Видимо, пора делать обзор по прокату новогодних костюмов.

Отмечу, что в список не вошли объявления от физических лиц.Если вы знаете, какие еще компании в Сургуте предоставляют услуги по прокату детских новогодних или карнавальных костюмов, пишите в комментарии и мы добавим их в обзор!

Городской культурный центр

Стоимость проката: от 500 рублей

Ассортимент: оленята, Петрушка, лисичка, бабочка, волк, мартышка, елка и другие.

Телефон: 24-37-21

Стоимость проката: от 350 рублей

Ассортимент: 250 наименований, среди которых лиса, зайчик, тигр, Буратино, Мальвина, королева, Супермен, Бэтмен, ниндзя, снежинка и проч.

Телефон: 59-07-43

«Все для праздника»

Стоимость проката: от 400 рублей

Ассортимент: более 150 наименований, среди которых Золушка, Жасмин, жар-птица, ниндзя, ангел, Кощей, Человек-паук, Наполеон и проч.

Телефон: 60-51-55

Стоимость проката: от 700 рублей

Ассортимент: порядка 100 наименований, среди которых Фиксик, клоун, Русалочка, Водяной, хлопушка, фея, пожарный, мушкетёр, робот, пиратка и проч.

Телефон: 60-41-04

Стоимость проката: от 300 рублей

Ассортимент: 150 наименований

Телефон: 50-22-20

Стоимость проката: от 500 рублей

Ассортимент: 300 наименований

Телефон: 62-75-63

«ПетрушкаFM»

Стоимость проката: от 450 рублей

Ассортимент: Более 100 наименований, среди которых снежинка, Снегурочка, снеговик, Золушка, Рапунцель, Эльза, Супермен, Человек-паук и проч.

Телефон: 8-922-449-33-55

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