Почему в автобусах Сургута стало больше мужчин-кондукторов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«В последнее время замечаю, что в автобусах Сургута становится все больше мужчин-кондукторов. Интересно, с чем это связано?» — такой необычный вопрос прислал на электронную почту наш читатель, к сожалению, не подписавшийся.

Мы переадресовали обращение главному сургутскому перевозчику АО «СПОПАТ» и вот что нам ответили: «Прием на работу кондуктором осуществляется в соответствии с требованиями ТК РФ. Основные требования для кондуктора — не моложе 18 лет, прием осуществляется после заключения медкомиссии без предъявления каких-либо предпочтений по гендерным признакам. Любая работа является достойной, и профессия кондуктора не является исключением. Мужчины и ранее принимались кондукторами в СПОПАТ. Предполагаем, что рост популярности связан с сокращением числа других предложений на рынке труда Сургута».

Отметим, что по данным Сургутского центра занятости, платить кандидатам на должность кондуктора местные перевозчики готовы от 24 559 тысяч рублей.

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