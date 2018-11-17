​Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Сказочная история продолжается. И становится совсем несказочной... В этот раз (благо актерский состав исключительно взрослый) история не стала ждать несколько частей, а помрачнела сразу со второго фильма. И получилась некая смесь шпионского боевика и драмы с семейными тайнами, слежками, разоблачениями, предательствами, манипуляциями.

Грин-де-Вальд. Очень современный злодей. Он не истерит, не пытает каждого встречного и особо не прячется. Вместо этого он мастерски владеет НЛП, устраивает собрания в лучших традициях сетевого бизнеса и аргументированно доказывает свою позицию. И соратники сами текут рекой. И никакого кровопролития и жутких заклинаний (ну почти).

Дамблдор. Одно из самых ожидаемых появлений - ДжудЛоу в роли молодого учителя Хогвартса. Сцен с ним не много, но они намекают на дальнейшее раскрытие персонажа. Честно говоря, он никак не ассоциируется у меня с седовласым Дамблдором, и они у меня сосуществуют как отдельные персонажи. Но это ничуть не мешает.

История этих двух персонажей начинает постепенно раскрываться и... посмотрим во что выльется. Хотя поклонники знают чем все закончится в итоге, до этого момента будет интересно посмотреть на противостояние бывших... друзей. Больше, чем друзей.

Фильм порадует несколькими новыми, но уже знакомыми персонажами, в числе которых Нагайна и Лита, чьи истории нагоняют настоящий, совсем недетский трагизм в историю. Вернется Криденс. Познакомимся со старшим братом Ньюта. И не обойдется без парочки новых, премилых зверушек мистера Саламандера.

И то, без чего сагу нельзя представить: прекрасная музыка Джеймса Ньютона Ховарда, красивейшие спецэффекты.и замечательные костюмы героев - тоже в избытке.

Всем в кино. Всем волшебства!