​Безнал – в этом году, турникет – в следующем: чиновники Сургута продолжают экспериментировать с общественным транспортом

До конца года в общественном транспорте Сургута появится возможность безналичной оплаты проезда. Об этом siapress.ruрассказал заместитель главы города Алексей Жердев.

По его словам, соответствующий конкурс уже состоялся. Тратить бюджетные деньги на нововведение не пришлось – терминалы установит фирма, выигравшая конкурс. В дальнейшем предприниматели будут зарабатывать на комиссии, которая составит не больше трех процентов. «Но это никак не отразится на пассажирах», - подчеркнул чиновник.

В следующем году власти города планируют установить табло с информацией о графике движения транспорта на остановках, а также турникеты в автобусах.

На замечание корреспондента о том, что установка турникетов в столичном транспорте оказалась неудачной, Алексей Жердев сказал: «Мы попробуем это в экспериментальном режиме. Никто массово устанавливать турникеты в автобусах не будет. Окончательное решение будет принято только после нескольких месяцев опыта, когда станет понятно, удобно жителям или нет. Турникет – один из вариантов. В Москве очень большой поток пассажиров. У нас ситуация может сложиться иначе – попробуем. В любом случае, будем стараться сделать лучше».

Чиновник также подчеркнул, что нововведения помогут оценить реальный пассажирский трафик и скорректировать работу общественного транспорта максимально удобно для жителей.

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