В начале ноября ряд спортсменов и руководители спортивных федераций Сургута написали открытое письмо губернатору Югры Наталье Комаровой и главе города Вадиму Шувалову с просьбой снять с должности начальника управления физкультуры и спорта городской администрации Шамиля Лукманова. После этого в Сургут для переговоров со спортсменами приехал недавно назначенный глава окружного департамента спорта Сергей Артамонов. Вечером 15 ноября Вадим Шувалов выступил с официальным заявлением по поводу конфликта в городском спорте. Портал siapress.ru публикует полный текст выступления.





Сургутяне,

Хочу озвучить предварительные результаты проверки по ситуации, сложившейся вокруг спортивных школ и секций города, которой сейчас занимается специальная рабочая группа.

Проверка подтвердила, что руководство управления физической культуры и спорта Администрации не довело в полной мере все аспекты предстоящей оптимизации до тренерского и преподавательство состава.

Также эта информация не была доведена до всех родителей, чьи дети занимаются спортом. Мною принято решение полностью остановить реорганизацию спортивных учреждений города, не трогать сложившиеся коллективы и спортсменов.

Начальник управления физической культуры и спорта отстранен от своей работы до окончания проверки, которая продлится в течение месяца. В ближайшее время я проведу дополнительные встречи с представителями спортивной общественности города и родителями. Вместе с ними мы будем обсуждать будущее сургутского спорта.

Добавлю, что соответствующие структуры провели проверку фактов, указанных в письме на имя Губернатора. Вопросы, связанные с уголовным прошлым, профнепригодностью работников управления не подтвердились!

Тем не менее, из сложившейся ситуации будут сделаны самые серьезные вводы и приняты соответствующие управленческие решения!