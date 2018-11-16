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Необходимо помнить, что в отлове единственный сценарий для попавших туда животных — мучительное ожидание смерти и убийство

Ответ зоозащитников на статью «Из 50 щенков выжили восемь»

Вчера мы опубликовали на нашем сайте статью «Из 50 щенков выжили восемь. В сургутском «приюте» из-за нехватки волонтеров умирают вызволенные из отлова животные». Волонтеры приюта решили дополнить свои комментарии. Приводим текст поста, выложенный в группе «Помощь собакам усыпалки в Сургуте».

Этот пост назрел давно. Многие из вас следят за жизнью приюта по постам, которые в ежедневном режиме повествуют о непростых буднях волонтеров и собак. Но ряд острых проблем и вопросов остается за пределами обычной повестки.

Следует начать с главного и всё же позитивного. Летняя волонтерская инициатива оказалась беспрецедентной как по масштабам запланированного, так и реализованного в Сургуте в сфере волонтерской зоозащиты — строительство вольеров для десятков собак, спасенных от убийства в #сургутскаяусыпалка.

Сейчас большая часть строений — это утепленные теплосберегающими материалами вольеры двух корпусов, которые доутепляют и планируют объединить под крышей. Эта масштабная стройка осуществлена только на частные пожертвования — группа волонтеров не имела и не имеет ни грантов от администрации Сургута, ни финансовой, ни информационной, никакой-либо еще помощи.

А вот что имеется сполна — это черный пиар в лояльных администрации СМИ, запугивание со стороны властей, поддерживающих ИП Давлетова, который продолжает и расширяет свой кровавый бизнес. Кроме этого жизнь приюта осложняется конфликтами, которые инспирируют сами представители зоозащиты. Волонтеры — это обычные люди, которым присущи не только благородство, но и человеческие слабости, и иррациональные неоптимальные решения. Волонтерство — это сложная эмоциональная работа.

А теперь о наиболее острых проблемах. На онлайн ресурсе siapress вышла статья о тяжелой ситуации с щенками, которых забрали волонтеры из отлова. Эта статья, безусловно, лишена важной фактологии и требует уточнений и комментариев.

Щенки были вывезены из усыпалки, в которой условия содержания собак остаются чудовищными, несмотря на формальные заключения санитарных органов об отсутствии претензий. Поэтому не надо иметь иллюзий о том, в каком состоянии были малыши. Недавняя история Рыжика — страшная иллюстрация условий и методов отлова.

Известный сургутский «гуманист» Давлетов, который построил свой бизнес на отлове и убийстве собак, рассуждает о том, что в отлове собаки сидят в отдельных вольерах, а щенки - выводками (это неправда, часто щенков смешивают), что якобы уменьшает риск заражения. Означает ли это, что щенки не заражаются там? Нет. Даже фото собак в вольерах отлова свидетельствует о том, что многие уже больны, с характерными признаками — диарея, слабость, апатия... Также в статье не сказано о неоднократных случаях смерти щенков через несколько часов после вывоза из усыпалки. Это ли не доказательство того, что щенки заражаются уже в отлове? Кто сталкивался с вирусными заболеваниями не привитых щенков, истощенных и ослабленных, осознает сложность и перспективы лечения.

Всем, кто упрекает волонтеров, что они приняли щенков в приюте, необходимо напомнить, что в усыпалке единственный сценарий для попавших туда животных — мучительное ожидание смерти и убийство. Администрация Сургута оплачивает умерщвление собак, а не их содержание, лечение и пристройство. Убийство — это приговор потеряшкам и бездомышам, оплаченный налогами граждан. Поэтому в усыпалке у них не было вообще шанса на выживание, а очередь из желающих их спасти не стояла. В этой связи хотелось бы призвать жителей Сургута активнее спасать собак из усыпалки, забирать в семьи и на передержки.

Приют не планировал принять единоразово несколько десятков щенков. Для этого не было ни возможности размещения, ни ресурсов. Щенков в приют привез волонтер группы «Подари Жизнь» и выгрузил, поставив перед фактом тех нескольких волонтеров, кто опекает собак каждый день. Конечно, приют не мог не оставить этих щенков. Так же, как по всей России переполненные приюты не выгоняют привязанных у ворот подброшенных собак. Но в данном случае это вопрос личной ответственности.

А теперь самый больной на текущий момент вопрос, о котором лишь вскользь упомянуто в статье — действия и ответственность ветеринара, который проводил терапию щенкам. Тот же представитель ПЖ, который привез щенков в приют, а до этого инспирировал конфликт с некоторыми волонтерами, которые по назначению врачей ветклиник лечили щенков, пригласил в приют свою знакомую, «ветеринара с 25-летним стажем».

Данный «ветврач» приезжала в приют по свободному графику, изначально не предъявляя никаких требований по оплате, на волонтерских началах. Но когда у волонтеров приюта стали возникать вопросы о методах и схеме лечения щенков, учитывая летальные случаи, она, не проработав даже месяца, спешно покинула приют.

Однако результаты ее «сотрудничества» с приютом имели катастрофические последствия. Неожиданно данный «специалист» выдвинула Ангелине Болтовской требование оплаты ее услуг в размере 25 000 руб за неполный месяц. А в качестве средства давления на Ангелину она отказалась вернуть отданные ей на хранение вакцины приюта, купленные на пожертвования россиян и являющиеся собственностью приюта. На эти вакцины волонтеры собирали средства несколько месяцев и с огромными усилиями закупили их! На сегодняшний день этому «ветврачу» выплачено из личных средств Ангелины Болтовской 15 000 руб., за которые она отдала 125 вакцин и постфактум выписала акты о проделанной работе в приюте. Еще 125 вакцин остались у нее. Волонтер ПЖ, пригласивший такого «ветеринара» в приют, отказалась содействовать решению конфликта и напомнить своей знакомой о профессиональной и личной этике.

Эти обстоятельства лишь заостряют ситуацию — в каких реально условиях функционирует приют и с какими проблемами сталкиваются волонтеры.

Это кроме того, что в ежедневном режиме надо решать вопросы закупки продуктов/ корма, доставки пищи и кормления собак, уборки территории и вольеров, терапии, строительства, поиска рабочих, покупки стройматериалов и пр. Также стоит уточнить, что из десятков тех, кто выразил готовность помогать в начале строительства вольеров, сейчас осталось лишь несколько замученных волонтеров.

Диванным спасателям, у которых всегда есть ценное теоретическое знание, будут рады в самом приюте, где есть ежедневная возможность эмпирического применения своих актуальных советов. Волонтеры будут признательны, если приютским собакам предоставят передержку, кураторство, более квалифицированную ветпомощь, лучшее питание, помогут построить более комфортные вольеры и прочее, то есть претворить критические благопожелания в жизнь.

Волонтеры будут очень рады тем, кто не боится быть несовершенным, но просто любит собак и готов посильно помогать. Вы очень нужны!


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Сегодня в 10:18, просмотров: 281, комментариев: 3


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:11
Вот взять бы всех - и тех, и этих - и посадить в вольеры. На недельку. Чтоб мозги нам не парили
Ринат Кадыров
не нравится
Сегодня в 13:39
Волонтеры, бороться надо с причиной, а не следствием. Требуйте от депутатов закон об обязательном чипировании и электронном паспорте животного, тогда и потеряшек не будет
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 14:19
Чипирование пока не эффективно насколько я знаю Связано с программным обеспечением по России. Меня вот интересует: почему в нашем маленьком городе несколько организаций зоозащитников. вместе действовать было бы эффективней. И мне кажется, что это путь в никуда: забирать из отлова и содержать. вы не справитесь с этим количеством бездомышей. А стаи в городе - это беда. Я сама со своими собаками с утра гуляю и иногда вижу стаи городских бездомных - стараюсь обойти, страшновато.

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