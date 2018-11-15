Из 50 щенков выжили восемь

Летом этого года на всю Россию прогремела новость о том, что в сургутском отлове массово убивают собак. В кратчайшие сроки нашлось почти 40 неравнодушных горожан, которые решили вызволить из «усыпалки» максимум животных. На удаленном от города участке земли срочно началось строительство вольеров для спасенных хвостов.

Прошло четыре месяца. По информации, которая публикуется в группе «Помощь собакам усыпалки в Сургуте», понятно, что на данный момент волонтеры испытывают колоссальные трудности.

«Нет работника, ветеринара, кашевара. Нет достаточного количества волонтеров, чтоб выгуливать собак, обеспечивая в достаточной мере их природную потребность в движении, и самое главное — нет денег! — сообщила корреспонденту СИА-ПРЕСС главный волонтер Ангелина Болтовская. — Отсутствует крыша в первом корпусе вольеров, а на улице уже было -17 градусов. Нет запаса корма, волонтеров. Осталась одна я из 37 «зоозащитниц», начинавших тему. От администрации и депутатов нет никакой помощи, даже информационной».

В мороз в приюте замерзла такса. В неутепленных вольерах (сена на всех не хватает) страдают короткошерстные, больные и старые особи. Всего же тут ждут своих хозяев порядка 200 собак.

Некоторое время назад в приют были единовременно привезены 50 щенков из отлова. На 1 ноября в живых из них оставалось восемь. Сколько погибло после — не известно.

Волонтеры утверждают, что смертельно опасный парвовирусный энтерит в приют попал вместе с инфицированными животными из отлова. А теперь он свирепствует и в новом «доме». Из-за нехватки средств зоозащитники не могут позволить себе нанять ветеринара даже на полставки (последний приглашенный специалист попросил за свои услуги 25 тысяч рублей в месяц).

Тот факт, что из пункта передержки в приют могли попасть больные щенки, директор отлова Константин Давлетов не отрицает. Но, по его мнению, такое количество смертей спровоцировали сами спасатели: «У нас щенки содержатся в вольерах выводками, то есть в том составе, которым были пойманы. Максимум по четыре щенка в одном, если их больше — разделяем. У волонтеров же, судя по фотографиям в их группе, они содержатся чуть ли не всей кучей вместе, поэтому вирус и разнесся так быстро. Из 50 осталось восемь — это слишком большой падеж. Если бы у нас так собаки умирали, у нас бы эти 50 щенков в свое время не собрались».

Также по словам Давлетова, у организации имеется план-графики дезинфекции вольеров, кормушек и поилок. Помимо этого регулярно проводится анализ качества дезинфекции в лаборатории в поселке Снежный. Только один раз в анализе обнаружили кишечную палочку, после чего в компании увеличили концентрацию дезинфицирующего средства, и показатели пришли в норму.

Главный государственный ветеринарный инспектор Сургута Александр Саломатин сообщил СИА-ПРЕСС, что по проверкам, которые проводило надзорное ведомство в пункте передержки отловленных животных, к их содержанию, кормлению, а также к способу умерщвления замечаний не было. К дезинфекции клеток действительно были претензии, о чем были выданы предписания об устранении.

Из-за нехватки волонтеров, благотворительных пожертвований, физической помощи от сургутян и прочих видов поддержки новый городской приют (пусть пока и не официальный) может попросту закрыться. И тогда у отловленных животных пропадет, можно сказать, единственный шанс на выживание.

А если к волонтерам придут с проверкой содержания животных, то на их плечи лягут и расходы на оплату штрафа: в августе заместитель департамента городского хозяйства Константин Карпеткин говорил, что администрацией от ИП Давлетова К.А. запрашиваются акты-приема передачи животных волонтерам: «Ветслужба будет проверять, как содержатся эти собаки, выполнили ли зоозащитники все требования (чипирование, прививки и так далее). Если условия будут хуже, забрать животных мы не сможем, но в таких случаях предусмотрено административное наказание».

Если вы готовы помочь животным из приюта финансово, средства можно переводить на карту Сбербанка 639002679010714560 (на имя Ангелины Игоревны Б.)

Более подробную информацию о том, в чем нуждается приют, вы можете узнать в группе.