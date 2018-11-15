Мединский в Гр.Об. увидел маргиналов

Сегодня узнала, что я маргинал. По крайней мере, так полагает министр культуры РФ Владимир Мединский. Именно этим словом он назвал поклонников «Гражданской Обороны» и Егора Летова. (Не ограничившись тем, что ранее он объявил этого покойного музыканта ныне живущим в беседе о потенциальном аэропорте имени Летова).

В свое время профессор Ожегов констатировал в своем словаре, что маргинал — это «чeлoвeк, чьe пoвeдeниe или пoлoжeниe в coциyмe нe cooтвeтcтвyeт ycтoявшимcя нopмaм в oбщecтвe». Кроме того, так «чacтo нaзывaют людeй изгoeв или людeй из низшиx cлoeв (нaпpимep, бoмжeй)». Наконец, к мapгинaлaм oтнocят чeлoвeкa, «кoтopый нaxoдитcя нa cтыкe paзныx coциaльныx гpyпп и кyльтyp, или нaoбopoт чeлoвeкa, кoтopый oтнocит ceбя к кaкoй-тo oпpeдeлeннoй cyбкyльтype, пpoтивopeчaщeй oбщecтвeнным нopмaм».

Так вот, по мнению Владимира Ростиславовича, столь смело навешивающего ярлыки направо и налево, я — социальный изгой, бомж, бродяга, возможно, криминальный элемент и аутсайдер. Да тут целый букет.

А я не хочу удостаиваться какого-либо клейма просто за то, что отлично знаю, какой взгляд у малиновой девочки, победил ли пластмассовый мир, куда шел плюшевый мишутка, и почему в оскаленном сердце зреет невыносимая легкость бытия. Ну а если серьезно, то уже как-то не смешно.

То, по версии Мединского, «у нашего народа имеется одна лишняя «хромосома», то «Сергей Довлатов — безусловно, выдающееся литературное явление второй половины XIX века», то ушедшая в массы цитата про «кино по принципу «Рашка-говняшка»…

Мы все, конечно, ошибаемся временами. Но, кажется, это стало закономерностью? И не обязывает ли высокий пост иметь высокий уровень ответственности за брошенные невзначай слова, возможно, унижающие тысячи людей? Нельзя, будучи культурным рупором целой страны, просто взять и обозвать кого-то маргиналом, основываясь на некоторых музыкальных предпочтениях. Пока мы будем мыслить такими стереотипами и подвергать остракизму за Летова в наушниках, то в нашей современной культуре явно будет присутствовать одна лишняя хромосома...