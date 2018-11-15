​Детский сад — или камера хранения?

«У меня сестра работала воспитателем, но после того, как выполнили майский указ президента и ликвидировали очередь в детские сады, а группы в садах заполнили по 40 человек, она ушла. Я, как мама, могу сказать, что даже 25 человек в группе — очень много. 40 — это невероятно. О каком дошкольном образовании может идти речь, если воспитатель тратит свое время только на то, чтобы уследить за всей этой гурьбой?», — такой отклик прилетел в редакцию СИА-ПРЕСС от жительницы Сургута.

Мы решили разобраться, все ли на самом деле так плохо в садиках, как кажется на первый взгляд.

Позиция родителей

«У нас 40 человек, сын отказывается в сад ходить наотрез. Плачет и говорит: «Что вы за родители такие, не понимаете, что я устал уже от них? Они все орут, у меня от них голова болит, а вам не жалко своего сына». У меня слезы наворачиваются, и сердце щемит от его обиды, поэтому при любой возможности он дома со мной, или забираю раньше», — пишет другая сургутянка в одной из родительских групп города в соцсетях.

Помимо шума и гама родители задаются вопросами безопасности: «Тут за двумя-то не всегда уследить получается, то суп на себя прольют, то на спинку дивана залезут и только успеваешь бегать-ловить. Успевает ли педагог следить за целой группой, особенно столь раздутой?». Вопрос хороший.

Позиция воспитателей

И на этот вопрос воспитатели отвечают — да. Но лишь следить, а не уделять каждому ребенку необходимое ему внимание.

Из личной беседы с сургутской сотрудницей детского сада стало ясно, что проблему вовсе не преувеличивают, а скорее даже замалчивают, потому чтооткровенно делиться с прессой мнением о данном вопросе педагогам запрещают под страхом увольнения.

«Детям необходимо внимание. Вот представьте: малыш проснулся с проблемой, — родители не успели спросить о ней из-за того, что спешили на работу; педагог также может не задать вопрос о настроении каждого из 40 ребят. Вот и получается, что ребенок носит в сердце переживания и остается одинок», — отмечала воспитатель.

Мнению воспитателя вторит и семейный психолог Людмила Петрановская в своей книге «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка». «Даже педагогический гений не сможет удержать достаточно личный контакт с группой из двадцати пяти четырехлеток, — делится мнением Петрановская. — Ведь для ребенка все устроено просто: нет личного контакта с постоянным взрослым – здравствуй, стресс».

Позиция опытных педагогов

Обсуждая проблемы современного образования в Югре, депутат думы округа, основатель гимназии-лаборатории в Сургуте Валерий Салахов заявил, что современные детские сады больше напоминают камеры хранения, а образовательный процесс в дошкольных учреждениях все больше уходит на второй план. «Не продолжаем ли мы работу над созданием, так называемых камер хранения, куда детей сдают на присмотр и уход, но не ради образования? Сейчас дошкольные учреждения принимают детей уже с двух-трех месяцев, но даем ли мы им необходимое образование?», — задавался вопросами Салахов.

А что насчет разновозрастных групп?

Все чаще причастные к образовательной среде выдвигают предложения о введении разновозрастных групп. Об этом, кстати, говорила и моя коллега Маргарита Стройнова в блоге «Все в сад».

Психологи также подчеркивают важность социализации и ее успешность в среде, где дети отличаются по возрасту. «Замечательно, когда вместе играют дети разного возраста, — чего не происходит в большинстве садиков. На фоне младших ребенок начинает чувствовать себя более опытным и успешным, а старшие задают ему ориентир для дальнейшего развития, — рассуждала психолог Ольга Красникова в авторской статье. — Если он (ребенок — прим.ред.) не видит в своем окружении детей на два-три года старше себя, его восприятие социума искажается: вот малыши, вот взрослые — а между ними есть какие-то варианты?».

Такой опыт используют и в других странах. Например, в Израиле, многие годы практикуют данный подход. При этом на 25 детей в группе приходится пять педагогов.

Опыт других стран

Изучая ситуацию с детскими садами за рубежом, мы не встретили ни одного упоминания о 40 детях в группе, а также об одном воспитателе на такое количество ребят. В США, где нет государственных дошкольных учреждений, практикуются в основном частные семейные садики, а также корпоративные. Обычно в группах не больше восьми детей, а расписание подчинено индивидуальному графику ребенка, который предоставляют родители.

В Финляндии для всех детских садов, куда принимают малышей с девятимесячного возраста, есть общие правила: для детей до трех лет предусмотрен один воспитатель на четыре ребенка, после трех лет — один воспитатель на семь человек, а в группах максимум 21 ребенок.

Несмотря на то, что все руководители сургутских детских садов, с которыми мы связывались, как под копирку уверяют, что не видят проблемы в большой плотности детских групп, возникает вопрос: к чему может привести такая система дошкольного образования? Детский сад постепенно перестает быть социальным институтом, перестает играть важную роль в процессе социализации ребенка.

Весьма сомнительно, что однажды в Сургуте (да и во всей России) построят столько садов, что появится возможность вернуться к группам по 15-20 человек. Скорее будет наоборот: дефицит детских дошкольных учреждений продолжит расти. А вместе с ним будет расти число детей в детсадовских группах. Вместе с каждым новым майским указом.

И с этим нужно что-то делать уже сейчас. Как вариант (в условиях постоянной нехватки бюджета на строительство муниципальных садиков) - привлекать малый и средний бизнес к открытию частных дошкольных учреждений. Пускай их по городу будет не один-два, а целая сеть. Конкурентоспособная и достойная доверия родителей.

Фото И. Швец.