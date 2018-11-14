​В Сургуте вырастут объемы вводимого жилья

До 2024 года в Югре планируется ввести чуть больше 5,2 млн кв. метров жилья, а снести почти 750 тысяч кв. метров аварийного. Об этом губернатор Наталья Комарова сообщила вице-премьеру российского правительства Виталию Мутко.

Ожидаемо, что большую часть из этих миллионов построят в Сургуте — крупнейшем муниципалитете округа. К сожалению, точное число в городском департаменте архитектуры и градостроительства СИА-ПРЕСС назвать не смогли. Но по информации чиновников, в этом году планировалось ввести в эксплуатацию ориентировочно 240 тысяч кв. м., однако, учитывая фактические темпы строительства, к концу года будет готово только 189 тысяч.

В соответствии с нормами, земля под строительство жилья должна быть обеспечена определенной инфраструктурой. А именно:

Наличие подъездов до границ земельного участка в виде дорог IV категории;

Расстояние от границы до точки подключения к сетям электроснабжения — не более десяти метров.

В ближайшее время ДАиГ планирует выставить на торги под комплексное освоение территории в жилом квартале Пойма-1, микрорайоне 30А и коммунальном квартале 45. Также подходящими к предоставлению являются микрорайоны 46 и 48, но в них для начала нужно создать необходимую инфраструктуру почти за два миллиона рублей.

Скорее всего на этих участках будут возводится привычные для Сургута высотки, ведь максимальная разрешенная плотность застройки в городе — 10 тысяч кв. м. на гектар, а строительные компании вряд ли упустят возможность заработать, и «выжмут» из земли максимум.

Мы спросили у экспертов, а нужно ли городу столько жилья?

Руководитель отдела продаж новостроек АН «Риц» Роман Матяж считает, что увеличение ввода объемов жилья на сургутский рынок недвижимости повлияет положительно: «Чем больше предложений, тем они доступнее. Сейчас спрос на новостройки примерно такой же, как и на вторичном рынке, покупатели хотят приобрести квартиру без предыстории, желая быть первым собственником, где можно выполнить ремонт на свой вкус и финансовые возможности. Единственное, что не все люди готовы ждать окончания строительства, предпочитая покупать квартиры в готовых домах от застройщика».

Согласен с тем, что в городе не хватает квадратов, и замдиректора ООО «Сибпромстрой Югория» Николай Епифанов: «В Европе средняя обеспеченность населения жильем составляет 40 квадратов на человека. В Америке — 60 метров, в Канаде около 70. В России — 20, а в округе — в районе 22 квадратов на одного югорчанина. Если брать в сравнении, то у нас очень мало жилья. К тому же при насыщении рынка недвижимости цены на нее снизятся. Однако отмечу, что параллельно с вводом жилья надо развивать другие сферы: рынок труда, экономику, социальную сферу и так далее. Я считаю, что городским властям в этом направлении есть над чем поработать».

Солидарен с мнением коллег и другой наш спикер — эксперт Центра прикладной урбанистики, руководитель архитектурного бюро «Зодчий» Александр Каликин. Новые жилые микрорайоны нужны, но с другим подходом к их освоению. «Я за комплексный подход к застройке. Сейчас основная проблема новых микрорайонов — то, что они не обеспечивают людей необходимыми инфраструктурными объектами: парковками автомобилей, а также социальными объектами: среднего, дошкольного и дополнительного образования, спортивными объектами, местами проведения досуга, обслуживания и так далее. Нужны дороги, общественный транспорт. Всё вместе это сказывается на комфорте проживания жителей новых районов, — говорит Калинкин. — Само жилье может и должно быть разным: комфорт-класса, эконом-класса, социальное. И его нужно много, так как у города есть потребность».

Кстати, в прошлом году в Сургуте был введен в эксплуатацию 21 многоквартирный дом (общая жилая площадь более 296 тысяч кв. метров). В среднем же в городе ежегодно появляется 220-230 тысяч новых квадратов.