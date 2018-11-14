​Америка-Россия: пищевая цепочка в трёх новостях

Новость утренней ленты: «Трое выходцев из России попали в рейтинг самых успешных бизнесменов США в возрасте до 30 лет по версии Форбс».

Очевидный встречный вопрос. Попали бы эти же молодые бизнесмены в аналогичный рейтинг российских предпринимателей?

Еще встречный вопрос. Попали бы выходцы из Америки в рейтинг самых успешных предпринимателей России?

Ответ не требуется. Буквально следующая новость в этой же телетайпной ленте: «Арестованный за хищения генерал минобороны Оглоблин, находясь в заключении, заработал 46 миллионов рублей».

Здесь и встречных вопросов не требуется. Вторая новость вполне доходчиво объясняет первую и отвечает на все встречные вопросы.

Но чтобы все точки над i были расставлены бесповоротно, читаем в этом же выпуске последнюю новость: «Кремль возьмет под свой контроль оппозиционных кандидатов в губернаторы».

Теперь предельно ясно, какая пищевая цепочка создает в далекой Америке «самых успешных предпринимателей» - выходцев из России. И маскироваться не надо. Просто читаем новости официальных агентств.