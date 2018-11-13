Домой — переодеваться!

«Администрации школ опять сходят с ума по форме. Запретили детям носить водолазки, девочкам — черные плотные колготки. Отступать от цветной гаммы тоже нельзя, то есть если в школе цвет настроения синий, то никакого голубого или индиго. А если в положении белая блузка или рубашка указаны как парадно выходные, то в будни за них будут ругаться. Каждую неделю дежурные ходят с рейдами по классам. Не исключение даже первоклашки», — такое письмо пришло в редакцию портала siapress.ru от обеспокоенной сургутянки, мамы двоих сыновей.

Школьная форма — классическая тема для обсуждения в образовательной среде. В последние годы среди руководств школ модным течением стал выбор цветов и фасонов одежды для обучающихся. Несмотря на благие намерения преподавателей в вопросах создания официально-деловой атмосферы в образовательном учреждении, родителей такие требования порядком утомляют. Тем более, что порой им приходится покупать один за другим несколько вариантов формы, пока дирекция не останется довольна внешним видом обучающегося.

«Мы купили, как и было заявлено в конце учебного года, темно-синюю форму: юбку, брюки и жилет. Проходит месяц, и выясняется, что наши классические брюки не соответствуют пожеланиям школы. Ткань костюмная, синяя, на поясе резинка, прямые. А школа требует, чтобы брюки были обязательно с замком и на пуговице (хотя верхняя часть брюк все равно невидима, так как сверху удлиненный жилет). Также брюки якобы обязательно должны быть со стрелками. Пришлось опять покупать брюки, уже по их вновь выяснившимся стандартам, — делится родитель шестиклассницы школы № 10. — И по поводу длины брюк — сказали, чтобы они были ниже щиколотки, иначе мальчики на уроках сидят и смотрят только на ноги девочек. Вот я и думаю, а если она придет в сарафане или юбке, то они смотреть не будут?!».

Специалисты отмечают, что с 1 сентября 2014 года во всех общеобразовательных организациях города утверждены специальные документы — уставы — которые регламентируют требования к одежде обучающихся, в том числе к общему виду, цвету, фасону, видам одежды, знакам отличия и правилам ее ношения.

Администрация школ, выбирая цвет формы, далеко не всегда ориентируется на интересы учеников и родителей, потому что многие сталкиваются с дефицитом подходящей одежды в детских бутиках. «Не понимаю, почему наша школа выбрала серый цвет для формы среднего звена. У ребят с первого по четвертый класс красивые синие жилеты, брюки, юбки, более того, их можно найти в магазинах и даже повыбирать среди фасонов. Производители школьной формы не работают с серым цветом уже около трех лет, вот и приходится брать то, что случайно обнаружишь на полках, и тут уже не до выбора», — рассказывает мама двоих учеников сургутской школы № 46.

Возмущение родителей можно понять, так как дети быстро вырастают из одежды, а еще и хотят выглядеть стильно, даже в школьной форме.

«Моей дочери тоже делали замечания, говорили, если придет еще раз в узких брюках, отправят переодеваться. Мы брали две пары брюк за 3 600 и 3 200 рублей в школьной коллекции детского отдела. Теперь они висят, и пришлось купить штаны плохого качества и на вид, простите, стремные. А ребенок вынужден носить», — рассказывает мама школьницы ОУ № 10.

Кстати, по словам родителей учеников десятой школы, в учреждении все еще практикуются странные методы приучения школьников к должному виду — детей отправляют домой, сменить одежду.

Однако фраза знакомая многим с детства: «Иди домой и переоденься», в современной системе образования использоваться не может.

Об этом нашему корреспонденту сообщили сотрудники департамента образования Сургута. Они считают недопустимым применение таких дисциплинарных взысканий к обучающимся, как удаление с учебных занятий или отчисление из образовательной организации из-за отсутствия одежды установленного образца. За это, с точки зрения закона, ребенку могут лишь сделать замечание или выговор. То же самое касается пирсинга на лице, волос, выкрашенных в яркие, неестественные цвета, и крупных аксессуаров.

Отметим, что в случае нарушения норм права педагогическими работниками должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом России об административных правонарушениях.

Представляться в материале мамы школьников отказались, аргументируя позицию словами: «Учительница, думаю, спасибо не скажет, а нам еще учиться».