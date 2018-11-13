​Арт-объект или футбольное поле?

На портале «Бюджет для граждан Сургут» идет голосование за лучшие общественные инициативы. Проекты-победители будут реализованы в 2019-2020 годах. На эти нужды город выделяет 25 млн рублей.

Итоги голосования узнаем в конце декабря, а до этого все предложения оценит «Народный совет», состоящий из представителей местных ТОС. О том, как разнятся мнения горожан и избранных общественников, я писала ранее.

В этом году выбрать три лучших проекта нужно из 30-ти вариантов. Многие идеи мне понравились, а некоторые вызвали вопросы. Отмечу, что я не претендую на звание главного эксперта, это лишь мое мнение.

Организация кинотеатра под открытым небом (ориентировочный бюджет 5 млн рублей). Конструкция, которая сможет работать пару месяцев в наших погодных условиях. Хотя я бы сходила на такое кино.

Площадка для выгула собак в 38 мкр (возле «Ауры») за 2 млн рублей. Смущает цена вопроса: это что за золотой кусок земли там будет? Да и, в принципе, такие объекты коммунальщики легко могут оборудовать сами, причем за меньшую сумму. Было бы желание у них и у жителей района.

Благоустройство пешеходной аллеи между ЖК «Новые ключи» и строящейся школой (5 млн рублей). ЖК возводится компанией «Новые бизнес-технологии», принадлежащей одному окружному депутату. В районе застройщик построил парк, почему бы не взять и это обязательство на себя? И лояльность жителей повысится. Хотя я немного размечталась.

Покупка искусственного травяного покрытия для футбольного поля у нового бассейна на Университетской. Строительство футбольного поля на пустыре у «Росича». В первом случае нужно 5 млн рублей, а во втором — 430 тысяч. Возможно, просто «хотелки» у авторов разные, поэтому такая разница в цене.

Памятник-копилка бездомной собаке (400 тысяч рублей). Отмечу, что в прошлом году этот проект набрал много голосов от горожан, но его не пропустил «Народный совет».

Посадка деревьев у нового бассейна на Университетской (80,5 тысяч рублей). Не затратно и нужно. Но почему не найти на это дело инвесторов?

Арт-пруд — запуск 100 надувных желтых уточек в реку на территории парка «За Саймой». В грязную воду Саймы? Хотя 93 тысячи — не так много, а радости и фоточек у горожан хватит на целую неделю.

Проведение городской профилактической акции против выпадения детей из окон «Ангел-хранитель» за 5 млн рублей. Надеюсь, это будет не выпуск 5 миллионов шариков, которые нанесут вред окружающей среде.

Полностью поддерживаю: CharityBox86 — установка специальных боксов для сбора ненужных вещей для малообеспеченных жителей города (313 тысяч рублей). Строительство автотрассы для школы автоспорта и проведения соревнований (4,2 млн руб). Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов дополнительной подсветкой (5 млн руб). Создание рекреационной зоны между стенами колумбария (лавочки и вазы для цветов) за 258 тысяч. Музей под открытым небом. Покраска моста между СурГУ и ИКЦ «Старый Сургут» и монтаж его подсветки.

Строительство автотрассы для школы автоспорта и проведения соревнований (4,2 млн руб). Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов дополнительной подсветкой (5 млн руб). Создание рекреационной зоны между стенами колумбария (лавочки и вазы для цветов) за 258 тысяч. Музей под открытым небом. Покраска моста между СурГУ и ИКЦ «Старый Сургут» и монтаж его подсветки. Необычные идеи: Создание ночной лэд-инсталляции (5 млн руб). Установка арт-объекта «Стена любви» в одном из общественных пространств города — 807 тысяч рублей.

Честно, не понимаю, почему эти проекты хотят реализовать именно через общественные инициативы: Латание дыр на территории, прилегающей к КСК «Геолог». Реконструкция разделительной полосы на пр. Комсомольский для организации выезда машин скорой помощи. Организация единой городской навигации. Благоустройство сквера на Республики. Первый этап благоустройства сквера Геологоразведчиков. Создание веревочного парка в сквере энергетиков.

Не считаю, что это самые нужные для города инициативы: Обустройство дрессировочного комплекса для собак в парке «За Саймой» (778 тысяч). Террасный настил для активного отдыха в парке «За Саймой» (4,8 млн). Установка скульптуры «Студент». Установка на массовых городских мероприятиях автономного модуля для ухода за детьми.

А вы какие из инициатив поддерживаете?