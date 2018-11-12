На рыночных колесах

Решение о переводе части сургутских автобусов на нерегулируемый тариф (читай, рыночные цены на проезд) для многих жителей города оказалось неприятной новостью. Вдвойне неприятной, учитывая, что под спорную меру попали в том числе и самые востребованные маршруты. Пошли даже слухи о цене в 50 рублей за проезд в некоторых из них. С другой стороны, к аргументации сургутской администрации не подкопаешься – «из соображений бюджетной экономии». Оно и неудивительно: из-за изменений законодательства на содержание общественного транспорта в Сургуте надо тратить почти два миллиарда рублей. Решение понятное, хоть и непопулярное. Но я предлагаю пойти еще дальше – перевести все городские маршруты на нерегулируемые тарифы и прекратить держать общественный транспорт на дотациях.

Однако взамен власти Сургута должны вложить деньги в обновление автобусной сети города. Увеличить количество маршрутов и единиц техники, на самых выгодных направлениях оставить муниципальных перевозчиков, а частные маршрутки выводить с центральных улиц (на общественном транспорте должен зарабатывать прежде всего городской бюджет). Провести реконструкцию остановок, на которых сделать удобную навигацию. Одним словом – улучшить качество сервиса, чтобы пассажиру действительно было за что платить рыночную цену проезда.

На это можно возразить, что во всех странах, где есть хороший городской общественный транспорт, он остается дотационным и убыточным или, в лучшем случае, находится на границе окупаемости. И никто там не думает вводить рыночные порядки в важной социальной сфере. Всё так. Но в этих странах общественный транспорт не пребывает в том же состоянии, что и у нас. Напоминаю, как сейчас обстоят дела: у некоторых маршрутов время ожидания может составлять 30-40 минут, а иногда и больше. При этом существующего автопарка уже явно не хватает, так что поездки утром и вечером сопровождаются попытками протиснуться в забитый автобус. Зимой ожидание на остановках становится совсем некомфортным, с учетом того, что теплые павильоны установлены только в паре районов города. Да что уж там — некоторые остановки до сих пор не оборудованы даже скамейками.

Еще одним доводом «против» можно назвать коррупционные риски. Действительно, чем больше денег будет в сфере общественного транспорта, тем выше соблазн у кого-то запустить руку в бюджет. Но тут все зависит от внимательности и сознательности самих пассажиров. Если вы платите рыночную стоимость за проезд, а сервис никак не улучшается, то у вас должен возникнуть справедливый вопрос: куда уходят мои деньги?

Несмотря на все подводные камни, перевод сургутского общественного транспорта на коммерческие рельсы может стать для него шансом на развитие. Другое дело, что на фоне целого вала непопулярных решений, это может стать последней каплей в бочке народного недовольства.