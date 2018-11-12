​Сургутский театр вернулся с берлинских гастролей. Рассказываем, как это было

Недавно труппа Сургутского музыкально-драматического театра прилетела из столицы Германии. Там наши лицедеи побывали с юбилейными пятыми гастролями, которые состоялись на сцене Российского дома науки и культуры (РДНК).

«В рамках гастролей крупнейший театр Югры перенес в Германию мероприятия Десятилетия детства в России. В «детский блок» вошли Первый фестиваль чтецов на русском языке среди детей, проживающих в ФРГ, и музыкальный спектакль «Царевна-Лягушка» по мотивам русской народной сказки. Участниками фестиваля чтецов, кстати, стали 86 детей в возрасте от 6 до 16 лет из Берлина и других городов Германии», — рассказала siapress.ru замдиректора по связям с общественностью СМДТ Мария Епанешникова.

На протяжении всех дней фестиваля артисты Сургутского театра создавали на площадке праздничное настроение. Каждому участнику было уделено внимание, все получили заслуженные призы и дипломы.

«Такие события мотивируют детей изучать язык своей исторической родины, гордиться достижениями русской классической литературы», — прокомментировала мероприятие член экспертного совета, руководитель Языкового центра РДНК, профессор, доктор педагогических наук Ольга Васильева.

К слову, резонансное событие высоко оценило руководство РДНК и впоследствии выразило желание сделать фестиваль ежегодным и системным.

В свою очередь взрослая аудитория Берлина увидела адаптированную для немецкого зрителя драму от сургутских театралов под названием «Украденное счастье» по пьесе украинского классика Ивана Франко, а также спектакль-концерт «ХХ столетие: бонус-трек».

Постановку «Украденное счастье» дали в сопровождении субтитров на немецком языке. Ее посетили представители Высшей школы театрального искусства «Эрнст Буш» — одного из старейших театральных вузов Германии

«Креативно и высокопрофессионально! — делится мнением руководитель актерского курса Высшей школы «Эрнст Буш фрау Вебер. — Перед показом я специально прочла пьесу Франко, но подача этого произведения в трактовке Сургутского театра оказалась неожиданной. Удивило и режиссерское решение, и мастерская актерская игра».

Также во время встречи руководства театра с фрау Вебер была достигнута договоренность о совместном проекте — постановке спектакля по Шиллеру в Сургутском театре в феврале 2020 года.

Еще одно гастрольное мероприятие театра — спектакль-концерт «ХХ столетие: бонус-трек» — тоже имело успех у публики. Концерт, наполненный живой музыкой, пластическими и вокальными номерами, посетило много немцов и итальянцев, но трогательнее всего была реакция русскоязычных зрителей-соотечественников, которым ретро-шлягеры позволили вернуться в годы счастливой советской молодости.

Заметим, что в этом году спектакли сургутских театралов в Берлине увидели почти 1300 человек.

Справка: Пятые гастроли театра в немецкой столице в этом году вошли в План мероприятий по реализации Соглашения о взаимодействии между Россотрудничеством и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере международных гуманитарных, научно-технических, культурных и информационных связей на 2018-2020 годы. Партнерами гастролей выступили департамент культуры и департамент общественных и внешних связей Югры.