​В каких случаях банк может не вернуть деньги со вклада полностью или частично? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«Моя подруга активно занимается привлечением людей в Airbitclub. Однажды мы с ней поспорили. Я сказала, что вложение средств в ее бизнес-структуру — риск, так как в случае какого-либо форс-мажора, ты не сможешь вернуть деньги. Например, вложил 100 тысяч, а через неделю они срочно потребовались на лечение. Забрать их уже не можешь, пока не «напривлекаешь» других партнеров, да и последующий вывод возможен только с комиссией. На что подруга ответила, что и в банке деньги со вклада ты не заберешь просто так. В связи с этим вопрос: может ли банк не вернуть все вложенные средства, или их часть?» — спрашивает Ольга Т.

Этот вопрос мы адресовали в Отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России. Регулятор ответил, что «банк должен вернуть вам деньги по первому требованию, вне зависимости от того, какой вклад вы открывали. Но если вы забираете деньги раньше срока, то вы, как правило, теряете начисленные проценты, если в вашем договоре не предусмотрена возможность сохранения ставки в таком случае».

Таким образом, вы можете максимум потерять проценты, но не свои «кровные».

Даже в случае, когда у финансовой организации отзывают лицензию, либо она признается банкротом, вложенные во вклад деньги могут быть возвращены полностью или частично благодаря государственной системе страхования. Максимальная сумма, которую возвращает Агентство по страхованию вкладов, — 1,4 млн рублей.

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