Сбербанк отмечает 177-й день рождения. В честь праздника банк запускает новую традицию — акцию «Зеленый день». В течение 48 часов — 11 и 12 ноября — жители России будут получать эксклюзивные предложения от Сбербанка и партнёров.

«Миллионы наших клиентов смогут оформить различные продукты на уникальных условиях, а также воспользоваться предложениями партнеров , — отмечает Ольга Ющенко, заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка. — Несмотря на то, что воскресенье — выходной день в офисах банка, в «Зеленый день» в Сургуте и Сургутском районе будет открыто девять отделений для удобства клиентов».

По мнению президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа день рождения компании станет настоящим праздником для самых главных людей — клиентов, партнеров и сотрудников. «Зеленый день» стартует 11 ноября и продлится до 12 ноября для розничных и до 17 ноября для корпоративных клиентов.

Портал siapress.ru собрал топ-10 предложений Сбербанка в самый выгодный день в году:

Вклад со ставкой 7,5 процента годовых. Физические лица могут отрыть вклад (минимальная сумма 50 000 рублей) с повышенной ставкой сроком на 3 месяца. Специальные условия по потребительскому кредиту в Сбербанк Онлайн. Ставка во время действия акции составит от 11,77 процента. Снижение ставки по ипотеке на 1,7 процента на каждую 177-ую заявку, оформленную через сервис Domclick.ru 11 и 12 ноября. Кроме того, любая одобренная заявка на ипотеку 12 ноября, как в офисах банка, так и через приложение, получит гарантированный дисконт в полпроцента. 0 процентов за платежи в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Клиенты смогут оплачивать услуги 12 ноября без комиссий. Повышенными бонусами порадует «Зеленый день» участников программы «Спасибо от Сбербанка». Совершая любые покупки по картам Visa или Mastercard в аптеках и на АЗС, клиенты получат дополнительные 1,77% бонусов, в кафе и ресторанах – 17,7%. Полис для путешествий, страхование имущества и банковской карты клиенты смогут оформить со скидкой 17,7 процента. При оформлении полиса накопительного страхования «Билет в будущее» Сбербанк дарит сертификат на прохождение вашим ребенком теста на профориентацию с последующей консультацией психолога. Праздничный курс обмена валют. С 12 по 16 ноября с 10.30 до 19.00 по московскому времени в Сбербанк Онлайн будет действовать специальный курс обмена долларов США и евро. Акции от 400 партнеров Сбербанка. Например, маркетплейс «Беру» проводит распродажу. Приобрети товары можно будет со скидками до 30 процентов — цены, в честь «Зеленого дня» будут оканчиваться на 77. Особое предложение — для корпоративных клиентов: заказ бизнес-карты с кэшбэком 17,7 % и промо-депозит со ставкой на 17,7% выше действующих ставок.

Со всеми условиями и продуктами акции можно ознакомиться онлайн на специальном сайте www.sberbank.ru/177