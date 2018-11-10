16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,8497   EUR  75,8076  

Топ-10 предложений Сбербанка в самый выгодный день в году

Сбербанк отмечает 177-й день рождения. В честь праздника банк запускает новую традицию — акцию «Зеленый день». В течение 48 часов — 11 и 12 ноября — жители России будут получать эксклюзивные предложения от Сбербанка и партнёров.

«Миллионы наших клиентов смогут оформить различные продукты на уникальных условиях, а также воспользоваться предложениями партнеров, — отмечает Ольга Ющенко, заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка. — Несмотря на то, что воскресенье — выходной день в офисах банка, в «Зеленый день» в Сургуте и Сургутском районе будет открыто девять отделений для удобства клиентов».

По мнению президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа день рождения компании станет настоящим праздником для самых главных людей — клиентов, партнеров и сотрудников. «Зеленый день» стартует 11 ноября и продлится до 12 ноября для розничных и до 17 ноября для корпоративных клиентов.

Портал siapress.ru собрал топ-10 предложений Сбербанка в самый выгодный день в году:

  1. Вклад со ставкой 7,5 процента годовых. Физические лица могут отрыть вклад (минимальная сумма 50 000 рублей) с повышенной ставкой сроком на 3 месяца.
  2. Специальные условия по потребительскому кредиту в Сбербанк Онлайн. Ставка во время действия акции составит от 11,77 процента.
  3. Снижение ставки по ипотеке на 1,7 процента на каждую 177-ую заявку, оформленную через сервис Domclick.ru 11 и 12 ноября. Кроме того, любая одобренная заявка на ипотеку 12 ноября, как в офисах банка, так и через приложение, получит гарантированный дисконт в полпроцента.
  4. 0 процентов за платежи в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Клиенты смогут оплачивать услуги 12 ноября без комиссий.
  5. Повышенными бонусами порадует «Зеленый день» участников программы «Спасибо от Сбербанка». Совершая любые покупки по картам Visa или Mastercard в аптеках и на АЗС, клиенты получат дополнительные 1,77% бонусов, в кафе и ресторанах – 17,7%.
  6. Полис для путешествий, страхование имущества и банковской карты клиенты смогут оформить со скидкой 17,7 процента.
  7. При оформлении полиса накопительного страхования «Билет в будущее» Сбербанк дарит сертификат на прохождение вашим ребенком теста на профориентацию с последующей консультацией психолога.
  8. Праздничный курс обмена валют. С 12 по 16 ноября с 10.30 до 19.00 по московскому времени в Сбербанк Онлайн будет действовать специальный курс обмена долларов США и евро.
  9. Акции от 400 партнеров Сбербанка. Например, маркетплейс «Беру» проводит распродажу. Приобрети товары можно будет со скидками до 30 процентов — цены, в честь «Зеленого дня» будут оканчиваться на 77.
  10. Особое предложение — для корпоративных клиентов: заказ бизнес-карты с кэшбэком 17,7 % и промо-депозит со ставкой на 17,7% выше действующих ставок.

Со всеми условиями и продуктами акции можно ознакомиться онлайн на специальном сайте www.sberbank.ru/177


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:09, просмотров: 184, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Топ-10 предложений Сбербанка в самый выгодный день в году

Топ-10 предложений Сбербанка в самый выгодный день в году
​Сбербанк отмечает 177-й день рождения. В честь праздника банк запускает новую традицию — акцию «Зеленый день»
Ариадна Костюкова Сегодня в 14:09
183 0
​Новогодние утренники в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​Новогодние утренники в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Программы, стоимость, даты, продолжительность, афиши и прочее
Лилия Сулейманова 09 ноября в 16:33
345 0
​Рудион по пятницам: пойдем на улицу, потусуемся

​Рудион по пятницам: пойдем на улицу, потусуемся
Ева Рудион 09 ноября в 18:13
704 2
​Тина Канделаки хочет как в США

​Тина Канделаки хочет как в США
За восемнадцать лет, в том числе и усилиями Тины Канделаки, в России полностью вытоптано все политическое поле, где теперь может что-либо взойти исключительно с разрешения власти
Александр Мазурин, читатель СИА-ПРЕСС 09 ноября в 16:57
639 5
​«Архипелаг ГУЛАГ» Леонида Габышева

​«Архипелаг ГУЛАГ» Леонида Габышева
Впечатление такое, что за те 50 лет, что прошли с момента описанных событий, в российской уголовно-исполнительной системе не изменилось ровным счетом ничего
Журналист, читатель СИА-ПРЕСС Андрей Маркин 09 ноября в 13:35
628 0
45 рублей за проезд

45 рублей за проезд
В Сургуте вырастут автобусные тарифы
Анастасия Семихатских 09 ноября в 12:43
1040 27
Мужчина, что вы себе позволяете?

Мужчина, что вы себе позволяете?
Каждая сотрудница редакции СИА-ПРЕСС хоть раз в жизни испытала на себе домогательства. Что делать, если вы тоже столкнулись с подобным
Анастасия Якупова 09 ноября в 12:26
1517 54
​Детский сад какой-то

​Детский сад какой-то
В СурГПУ прошёл финал городского конкурса «Юные знатоки олимпизма»
Елена Курилова, Центр информации и связи с общественностью СурГПУ 08 ноября в 17:54
648 0
Лифты на замену, старьё — под снос

Лифты на замену, старьё — под снос
Константин Карпеткин рассказал, о чем болит голова департамента городского хозяйства
Анастасия Семихатских 08 ноября в 16:18
394 0
​Ты нас бесишь

​Ты нас бесишь
Травля в сургутских школах: её нет, или о ней молчат?
Лилия Сулейманова 08 ноября в 11:36
1247 14
Подробности скандала с главой сургутского депспорта

Подробности скандала с главой сургутского депспорта
UPD: Глава города подтвердил СИА-ПРЕСС, что вскоре даст все необходимые комментарии о ситуации с Шамилем Лукмановым
Артем Мазнев 07 ноября в 19:44
1218 1
​Пятидневка не подойдет тем, кто находит свой внутренний кайф в результате внутреннего пополнения знаний

​Пятидневка не подойдет тем, кто находит свой внутренний кайф в результате внутреннего пополнения знаний
Депутат думы Югры, основатель гимназии-лаборатории в Сургуте рассказал, сколько дней в неделю нужно учиться современным школьникам
Валерий Салахов, депутат думы Югры 07 ноября в 17:15
881 13
​И в радости, и в печати: как издать книгу

​И в радости, и в печати: как издать книгу
Полезные советы издательств и авторов
Надежда Макаренко 07 ноября в 14:05
901 2
«Выбирая своей профессией писательство, принимайте решение с открытыми глазами»

«Выбирая своей профессией писательство, принимайте решение с открытыми глазами»
Какие книги нужны издательствам и много ли графоманов в России — читайте в интервью с заместителем директора по редакционной работе книжного гиганта «Эксмо»
Надежда Макаренко 07 ноября в 14:00
516 0
Председатель Думы Сургутского района проверил, как были потрачены деньги бюджета, выделенные на ремонт объектов в Ульт-Ягуне и Тром-Агане

Председатель Думы Сургутского района проверил, как были потрачены деньги бюджета, выделенные на ремонт объектов в Ульт-Ягуне и Тром-Агане
Артем Мазнев 06 ноября в 15:24
391 0
​О ханжестве и «музыкальных барыгах»

​О ханжестве и «музыкальных барыгах»
Я, как и все, был знаком с песнями Сектора газа, Красной плесени, начинающего Ленинграда, но в мой плейлист все эти моральные уроды не попали — спасибо интуиции, только она меня тогда спасала
Денис Ханьжин, активист РОО «Русский дух» 06 ноября в 12:09
1090 39
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика