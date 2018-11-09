​Рудион по пятницам: пойдем на улицу, потусуемся

В этом году Сургут вошел в топ-20 российских городов с лучшим общественным транспортом. То есть более четверти горожан были довольны его работой. Чиновники решили, что это перебор. И приняли сразу два волевых решения - поднять тарифы на проезд и сократить количество автобусов на маршрутах. Тема - широко обсуждаемая. Некоторые комментаторы siapress.ru оценили порыв мэрии, отметив, что к выбору маршрутов, на которых проезд подорожает, подошли тщательно: на нерегулируемый тариф старались переводить те автобусы, которые располагают солидным пассажиропотоком.

Я последую примеру градоначальника Вадима Шувалова и попрошу вас «не делать пока никаких поспешных выводов». Может, вам еще понравится ходить по городу пешком. Вместе с детьми.

Лишь бы такие прогулки не стали единственным доступным для вас и ваших детей видом спорта. Хотя на кризис в управлении физической культуры и спорта Сургута уже обратил внимание округ. Есть шанс, что в противостоянии известных сургутских спортсменов и тренеров и главы управления Шамиля Лукманова победит здравый смысл. И опять процитируем господина Шувалова: «Между тем я прошу не делать пока никаких поспешных выводов!».

С подробностями скандала с главой сургутского депспорта можно познакомиться тут.

А пока к теме, с которой Сургут попал в федеральную повестку. Подростки атаковали «Росич» из-за бесплатных роллов. Большинство комментаторов их осудили. Говорят: жесть, жесть, просто жесть из-за еды так унижаться.

Я хочу заступиться за подростков. Дело вовсе не в еде. Во-первых, блогер и правда, популярный. И если вы не знаете Рахима Абрамова, то это исключительно ваши проблемы. А вот то, что он, проводя рекламный тур с призами, выбрал весьма сомнительное по площади место, в которое и без толпы зайти не так-то просто, - это уже его проблемы. Полицейские Сургута тоже так подумали, мероприятие прервали. Абрамов сам оповестил об этом подписчиков, а потом зачем-то удалил этот пост...

Во-вторых, у детей были каникулы. Не так много мест и мероприятий, куда они могут сходить. У живущих в районе «Росича» - выбор вообще невелик. Не пошел ты на встречу с блогером, что еще делать бесплатно? По стройке полазить? (нет).

Тут и общественные деятели делают все, чтобы лишить сургутских подростков хоть каких-то развлечений. Подначивают родителей не пускать несовершеннолетних на концерты Егора Крида и Элджея. И коллеги тех, кто повышает тарифы в общественном транспорте, уже пишут письма - и организаторам концертов, и в прокуратуру (!). В общем, Элджей теперь доступен только сургутянам с 18 лет. Крида вроде отстояли. Главное, чтобы он не спел свою матерную песню.

Что касается административных нарушений. В Югре правительство наделило полицейских дополнительными полномочиями - теперь они смогут наказывать тех, кто нарушает окружные законы. Например, шумящих в «тихий час». То есть следующему поколению подростков окружные власти обеспечат здоровый дневной сон. Глядишь, через десять лет и подростки станут другими - не будут атаковать торговые центры ради бесплатной еды, ходить на всякие матерные концерты и на митинги.

Тем более, скоро участие несовершеннолетних в несанкционированных публичных акциях будет караться серьезными штрафами. Один единоросс даже предлагает забирать за такое детей из семьи.

В России, пишут СМИ, цены на бензин не слушаются правительство и тайно растут. Социальное неравенство в стране выросло явно. А в 2019-м - вырастет еще больше.

И это не все. Обязательно почитайте, что позволяют себе мужчины и школьники. И попробуйте понять, почему картины, которые кажутся «мазнёй», стоят миллионы.



Фото А. Андронова