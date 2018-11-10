​Новогодние утренники в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Уже сейчас родителям стоит задуматься над тем, куда их дети пойдут на новогодний утренник. СИА-ПРЕСС составил для вас большой обзор этих мероприятий с подробной информацией.

Отметим, что в некоторых случаях нужно поспешить забронировать билеты, так как свободного времени и свободных билетов осталось немного.

Театр актера и куклы «Петрушка»

Новогодний спектакль «Что такое снеженика?»

Возраст: рекомендовано для детей от 1,5 до 3 лет

Даты и время: 22, 23, 28, 29, 30 декабря, со 2 по 6 января 10.00; 11.15; 12.15

Цена билета: 1 000 руб (800 за ребенка + 200 за взрослого).

Продолжительность: 40 мин

Место проведения: Энгельса, 18

Примечание: в цену входит спектакль и новогодний подарок. Представление рассчитано на 50 человек: 25 детей и 25 родителей

Справка: 63-71-95

Описание: Вместе с персонажами дети и их родители отправятся в чудесный зимний лес. Это история о Волчке, Лисе, Зайке, Белочке и их друзьях, рассказанная хорошо известными волшебниками Ма и Па. До Нового года осталось так мало времени, а все лесные обитатели заняты своими хлопотами. Делают уборку, украшают дом и ёлку, выбирают наряды, накрывают на стол, готовят поздравления и подарки. Добрые семейные традиции, радостное настроение, неповторимые ощущения — всем этим мы хотим поделиться с нашими маленькими зрителями. Кто поможет нашим героям узнать секрет праздника и загадочной «снеженики»? Конечно, добрый Дедушка Мороз, который уже спешит на праздник к малышам! Наше новогоднее представление даст юным гостям возможность погрузиться в сказочную атмосферу, продемонстрировать свои карнавальные костюмы, поводить хоровод, принять участие в играх, выполнить творческие задания, сфотографироваться с актерами и получить мягкие новогодние подарки.

Театральное шоу «Белоснежный Новый год»

Возраст: рекомендовано для детей от 3 лет

Даты и время: с 22 декабря по 6 января 10.00; 12.00; 14.00; 16.00

Цена билета: 1 200 руб. (спектакль + интермедия у Ёлки)

Продолжительность: 1 час 20 минут

Место проведения: Энгельса, 18

Справка: 34-48-18, 63-71-95, 35-39-55

Описание: Мы приглашаем юных сургутян и их родителей на настоящее театральное шоу «Белоснежный Новый год». Интерактивное представление будет проходить в специально декорированном пространстве фойе 2 этажа Сургутской филармонии. Ребята сразу попадут в сказочную атмосферу, созданную воображением художников и режиссеров. Здесь можно будет не только встретиться с фантастическими героями, но и поучаствовать в интерактивном представлении, а в финале сфотографироваться. Продолжительность: 30-40 мин. А ещё мы порадуем вас премьерным кукольным спектаклем – «Северная сказка». Это история о храбром мальчике и великане. Главный герой отправляется в дальнюю дорогу, чтобы разыскать ключик от волшебного сундучка, исполняющего любое желание. Он ищет этот сундучок не для себя, а для всех людей. В пути он встречает разных зверей, попавших в беду, и помогает им. Продолжительность: 40 мин.

Детский новогодний праздник

Возраст: 5+

Даты и время: с 20 декабря с 11 до 13 и с 14 до 16

Цена билета: 1500 руб.

Продолжительность: 2 часа

Место проведения: Энергетиков, 45

Справка: 28-08-06, 28-08-55

Описание: Игровая программа, новогоднее меню и презент от Деда Мороза.

Центр культуры «Камертон»

Детский новогодний утренник «Белоснежка. Тайна зеркальной комнаты»

Возраст: 4+

Даты и время: 22-30 декабря, 2-6 января 9, 12, 15

Цена билета: 1300 руб.

Продолжительность: 75 мин

Место проведения: Островского, 16/1

Примечание: включен подарок (мягкая игрушка)

Справка: 75-22-82, 71-18-18

Описание: Творческие коллективы «Камертона» подарят новогоднюю сказку-представление в двух частях. В первой части — пластический спектакль «Белоснежка. Тайна зеркальной комнаты» (по мотивам сказки братьев Гримм). Волшебная история с увлекательным сюжетом о прекрасной Белоснежке, бесстрашном Принце, отважных гномах и Злой колдунье, о настоящей дружбе и истинном добре. Во второй части — интерактивная шоу-программа «Капризы Деда Мороза». Детям представится возможность проявить свои креативные способности, развеселить Деда Мороза и спасти его от зимней скуки. Иначе веселого праздника не видать. Помогут им в этом Снегурочка и лесной креативщик Лис.

Батутный парк «Атмосфера»

Школа Деда Мороза

Возраст: для школьников 1-11 классов

Даты и время: с 15 по 31 декабря, время по заявке

Цена билета: будни 900 руб., выходной 1300 руб.

Продолжительность: 2 часа

Место проведения: Профсоюзов, 11

Справка: 940-196

Описание: Батутный парк «Атмосфера» открывает «Школу Деда Мороза». В этой школе не ставят плохие оценки, здесь всегда весело и не задают домашнее задание. Но испытания пройти придется всем! Что же приготовил для вас Дед Мороз? 45 минут игры с аниматором, 60 минут свободных прыжков, фуршет.

Banana park

БанаНОВЫЙ ГОД

Возраст:1-12 лет

Даты и время: с 15 по 31 декабря, по будням, время по заявке

Цена билета: 1100 рублей

Продолжительность: 2 часа

Место проведения: 30 лет Победы, 46

Примечание: для групп от 15 человек, 2 сопровождающих бесплатно

Справка: 909-916

Описание: 40 минут увлекательный квест, 60 минут свободного времени в парке, 20 минут аренда комнаты-гостиной.

Сургутский краеведческий музей

Новогодний праздник «Ёлка на Купеческой»





Возраст: от 3 до 11 лет

Даты и время: с 19 декабря по 20 января, время по заявкам

Цена билета:170 руб детский, 220 руб взрослый

Продолжительность: 1 ч 40 мин

Место проведения: Просвещения, 7

Справка: 24-44-72

Описание: Новый год — один их самых главных праздников в жизни людей. На нашей Ёлке ребята поиграют в старинные игры, сделают своими руками подарки — «Рождественского ангела», ёлочные игрушки «Ледянки», украсят ёлку во дворе усадьбы. Кульминацией весёлого праздника станет традиционный хоровод с Дедом Морозом вокруг нарядной ёлки.

Happylon

Снежная сказка

Возраст: до 5 лет

Даты и время:с 15 по 31 декабря, по предварительной записи

Цена билета: 800 руб.

Продолжительность: 1 ч 30 мин

Место проведения: Югорский тракт, 38

Примечание: бонус + 1 час посещения игровой зоны «Малясики» с 1 февраля.

Справка: 633-233

Описание: Включает в себя новогодний интерактивно-тактильный спектакль для малышей, фотосессию с Дедом Морозом, Серебряное диско со Снегурочкой.

Гравити Фолз

Возраст: 5-10 лет

Даты и время: с 15 по 31 декабря, по предварительной записи

Цена билета: 1200 руб

Продолжительность: 1 ч 30 мин

Место проведения: Югорский тракт, 38

Примечание: бонус — приглашение на открытие новой активити зоны «Джуманджи»

Справка: 633-233

Описание: Включает в себя квест по парку аттракционов, карту на 10 игр каждому

BLACK STAR вечеринка

Возраст: 10+

Даты и время: с 15 по 31 декабря, по предварительной записи

Цена билета: 1600-2000 руб.

Продолжительность: 90 мин, 120 мин

Место проведения: Югорский тракт, 38

Примечание: Бонус — приглашение на открытие новой активити зоны «Джуманджи»

Справка: 633-233

Описание: Включает в себя интерактивное шоу, black tattooкаждому, карта на 30 минут каждому, Мега баттл (поролоновая/лазерная битва)

ДИ «Нефтяник»

Сказочное интерактивное представление «Новый год в Тридевятом царстве»

Возраст: 3-6 лет

Даты и время: с 24 декабря по 5 января в 10.00, 12:30 и 15.00

Цена билета: 850 руб.

Продолжительность: 40 минут

Место проведения: Югорский тракт, 5

Справка: 414-515

Описание: В некотором царстве, в Тридевятом государстве жил-был царь Горох. И была у него дочь — царевна Несмеяна. Слезы горькие лила с раннего утра до позднего вечера, и никто развеселить ее не мог. Не радовали царевну ни пряники печатные, ни петушки леденцовые, ни скоморохи веселые. И вот как-то раз под Новый год созвал Царь Горох гостей со всех волостей, чтобы дочь его рассмешили, потешили… Маленьких зрителей и их родителей ждет незабываемый праздник с веселыми играми, хороводами, шутками, конкурсами, любимыми сказочными героями, волшебной атмосферой и, конечно, Дедушкой Морозом со Снегурочкой!

Новогодняя дискотека «Улетная елка»

Возраст: 12+

Даты и время: с 21 по 30 декабря в 17.00

Цена билета: 850 руб.

Продолжительность:1 час

Место проведения: Югорский тракт, 5

Справка: 414-515

Описание:Что любят современные школьники? Веселиться и танцевать. Мы приглашаем ребят на зажигательную новогоднюю дискотеку с играми и танцами, где ди-джеем будем сам Дед Мороз! Юные гости примут участие в фееричном «Boomshow», почувствуют себя настоящими звездами вечеринки и получат море позитивных эмоций. Их ждут килограммы бумажного позитива и тонны блестящего серпантина, в которых можно бесшабашно веселиться, валяться, прыгать и танцевать!

Гранд Фиеста

Большая Новогодняя Дискотека для школьников

Возраст: 10-16 лет

Даты и время: 22-30 декабря, 12:00; 15:00

Цена билета: 1500 руб.

Продолжительность: 2 часа

Место проведения: Караоке-клуб «Чикаго» (Грибоедова, 2)

Примечание: Наполняемость до 80 человек

Справка: 68-43-43; 67-43-43

Описание: развлекательная программа с самыми крутыми ведущими! Дискотека, новогодний перфоманс, фотосъемка, сладкий фуршетный стол (шоколадный фонтан, лимонадный фонтан, сладости).

МАУ «Городской культурный центр»

Хозяин Зимы

Возраст: 5-9 лет

Даты и время: 21-30 декабря, 2 и 3 января. 10.00 и 12.30

Цена билета: 1300 руб ребенок + 300 руб для взрослого

Продолжительность: 1 ч 30 мин

Место проведения: Сибирская, 2

Примечание: в цену входит подарок

Справка: 24-37-21

Описание: театрализованное представление на сцене, интерактивная программа с главными героями в дискозале, новогодний подарок!

Новогодняя дискотека Мороzzко

Возраст: 10-12 лет

Даты и время: 21-30 декабря, 2 и 3 января. 15.00 и 18.00.

Цена билета: 1000 руб для ребенка и 300 руб для взрослого

Продолжительность: 2 часа

Место проведения: Сибирская, 2

Примечание: в цену входит подарок

Справка: 24-37-21

Описание: Шоу-программа с зажигательными конкурсами и приятными сюрпризами, DJ и аниматорами, танцевальный батл для гостей праздника! Хороводы и поздравления от деда Мороза и Снегурочки!

РК «Вавилон»

Самые юные зрители

Возраст: 1-6 лет

Даты и время: с 24 по 27 декабря. 11:00

Цена билета: 1200 руб

Продолжительность: 2 часа

Место проведения: Профсоюзов, 55

Справка: 22-39-40

Описание: Юные зрители окунутся в красочное театрально-импровизированное представление со свинкой Пеппой и ее братом Джорджем. Шоу пузырей, бумажное шоу, встреча с Морозом и Снегуркой и приятный подарок-сюрприз.

Зрители постарше

Возраст: 7-12 лет

Даты и время: с 24 по 27 декабря. 14:00

Цена билета: 1200 руб

Продолжительность: 2 часа

Место проведения: Профсоюзов, 55

Справка: 22-39-40

Описание: Зрителей постарше ждут Супергерл и Бэтмен на красочном представлении. А еще крио-шоу, полный отрыв на дискотеке и приятный сюрприз.

И для самых взрослых

Возраст: 13-17 лет

Даты и время: с 24 по 27 декабря. 17:00

Цена билета: 1200 руб

Продолжительность: 2 часа

Место проведения: Профсоюзов, 55

Описание: Танцевальные батлы и флешмобы оценят подростки. Развлекательная программа с элементами шоу, импровизациями, мастер-классами по битбоксу/хип-хопу, крио-шоу и крутыми танцевальными треками от лучших диджеев.

ИКЦ «Старый Сургут»

Говорят под Новый год… в отпуск Дед Мороз пойдет

Возраст: 3-12 лет

Даты и время: с 21 по 30 декабря, со 2 по 5 января. 10.00; 12.00; 14.00

Цена билета: 800 руб.

Продолжительность: 1 ч 20 мин

Место проведения: Энергетиков, 2

Примечание: группа не более 25 человек

Справка: 24-78-39 (доб 115); 290-393, 647-740

Описание: в программе настоящие чудеса из волшебного леса, сюрпризы, море музыки, песни, танцы, игры, встреча с любимыми героями, живое погружение в сказочную реальность.

Сургутский театр

Музыкальный спектакль «Волшебник Изумрудного города»

Возраст: 6+

Даты и время: с 22 декабря по 4 января, 12.00 и 15.00

Цена билета: 700 рублей (без подарка), 1000 рублей (с подарком).

Продолжительность: 1 час 50 минут

Место проведения: Грибоедова, 12

Справка: 53-03-17, 53-03-19

Описание: В Новый год в компании Элли, верного песика Тотошки, мудрейшего Страшилы, благородного Железного Дровосека и самого доброго на свете Трусливого Льва вместе с Сургутским театром девчонки и мальчишки отправляются на поиски Изумрудного города –

Путешествие с летучими обезьянами! Схватка с колдуньями! Приключения в стране саблезубых тигров! Перед спектаклем детей вовлекают в интерактивную развлекательную программу сказочные персонажи. На сцене Дед Мороз и Снегурочка проводят парад костюмов, лично приветствуют каждого ребенка в карнавальном наряде.