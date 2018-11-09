​Тина Канделаки хочет как в США

В день промежуточных выборов в США 6 ноября человек-пулемет Тина Канделаки опубликовала пост на Эхе Москвы с интригующим названием «Когда мы так сами научимся?» Не удержался, полюбопытствовал. Кто бы мог подумать, но оказалось, что сколотившая капиталец на ура-патриотизме госпожа Канделаки пришла в восторг, барабанная дробь... от поведения американской элиты. Особенно ее поразило, что Бред Питт, Леонардо Ди Каприо, Мадонна, Опра «и вся голливудская рать со всех своих инстаграмов и фейсбуков зовет людей голосовать. Причем по всем роликам видно, что это не спущенный из какого-то коммуникационного центра управления полетами приказ, а это гражданская позиция американских звезд».

Не обошлось, конечно, без дежурного для телепропагандиста вопроса: Они это делают, потому что чего-то ждут от Вашингтонского обкома, или все искренне верят, что будущее Америки зависит от них? Вопроса, который в контексте российской пропаганды выглядел бы вполне риторическим, если бы следующей фразой Тина Канделаки не оставляла никаких сомнений в том, что о подачках от мифического обкома и речи нет, а все это искренне — от всего сердца. И если бы не убила читателя наповал действительно риторическим вопросом: «Когда мы так сами научимся? Чтобы не по разнарядке гласной или негласной, а потому что гражданская позиция и потому что все публичные люди должны ее иметь, так как они формируют общественное мнение, а его нельзя формировать фрагментарно».

Научимся... Как в «проклятой Америке»... Не по разнарядке... А потому что гражданская позиция... Верноподданная Тина Канделаки... На выборы Путина разразившаяся восторженным постом «Так царь он нам или не царь?».

И ничего. Никаких противоречий. Все в порядочке. Человек прекрасно живет, пребывает в мире с собой-любимой да еще постоянно учит всех окружающих жизни. Как будто не было 18 лет единовластного правления. Не отменялись выборы и референдумы, не распускались партии и на их месте не создавались искусственные муляжи, не выжигалось каленым железом любое инакомыслие, не объявлялись врагами народа «имеющие гражданскую позицию». Не вводилась цензура, а федеральные СМИ не превращались в пропагандистский рупор, управляемый администраторами президента, о чем человек, сделавший карьеру на пропагандистском телевидении, не может не знать.

За восемнадцать лет, в том числе и усилиями Тины Канделаки, в России полностью вытоптано все политическое поле, где теперь может что-либо взойти исключительно с разрешения власти и по разнарядке, а она на голубом глазу вопрошает, когда же, черт побери, мы научимся (!!!) как в Америке, от души, свободно, не за преференции, а с чувством собственного достоинства, осознанием правоты, искренне, прекрасно понимая, что от нашей гражданской позиции зависит судьба страны! Мол, разучились почему-то бяки-буки. Научить бы как в цивилизованных странах. Да не в коня корм. Не учатся никак. По разнарядке норовят. Без гражданской позиции. Да еще невпопад гаркнут: «Слушаюсь, ваше сиятельство!»

Осталось только добавить из «Государство и народ» М.М. Жванецкого: Просто стыд. Ни у одного государства такого бестолкового народа нет...