​«Архипелаг ГУЛАГ» Леонида Габышева

Существуют авторы одной книги, ставшие известными благодаря одному-единственному произведению. К таким относится Леонид Габышев, написавший «Одлян, или Воздух свободы». Ничего другого из-под его пера не вышло, но и этой книги оказалось достаточно.

Автор наш земляк, вырос в Заводоуковском районе Тюменской области, и в романе речь идет о нравах, царивших в Атлянской (в книге Габывшева Одлянской) колонии для несовершеннолетних, существовавшей до недавних пор на Южном Урале.

С литературно-художественной точки зрения книга никакими достоинствами не обладает: повествование сумбурное, отрывистое, мозаичное. Но ценность романа в не в этом. Другой книги, так разоблачающей блатную романтику, мне читать еще не доводилось. Вот Амеба - забитый воспитанник из седьмого отряда, вконец потерявший человеческий облик. Вот Люсик – мальчик с бездонными глазами, пассивный гомосексуалист. «Таким меня сделала тюрьма», - говорит несчастный парень и кончает жизнь самоубийством, не желая оставаться на долгие годы тюремным Люсиком. Вот воспитанник, глотающий длинные иглы, чтобы попасть в больницу и получить передышку от колонии.

Не сочиняет ли Габышев эти ужасы? Нет! «Мареха» Амеба очень напоминает мне забитого солдата Егора из нашей роты. Даже внешнее описание сходится. Егору тоже изуродовали одну ушную раковину в армии, и ходил он вечно грязный и на полусогнутых.

Это потом, уже в 1990-е на прилавках появились разные книги про «зону». Но в конце 1980-х роман Габышева читался как откровение. Наверное, таким же откровением для современников 1960-х стал «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. И не случайно Габышев упоминает в своем романе об этом произведении.

Габышев — вор? Он этого и не скрывает. Описывает, как его герой по кличке Глаз снимал новую сантехнику на стройках. И что в этом такого? Кражи на производстве в Советском Союзе общественная мораль вообще не считала чем-то предосудительными. Где, скажите, было взять стройматериалы и сантехнику, если в магазинах их днем с огнем не сыщешь? Вот и брали на ближайшей стройке. Помню, как мы сами в студенческие годы таскали кирпичи со стройки, чтобы помочь однокурснику оборудовать семейное гнездышко. А обворованный Глазом односельчанин сам был не без греха – стащил на производстве мешок тростникового сахара и использовал его для приготовления бражки.

И как же актуально читается роман Габышева сейчас! В Одляне вся дисциплина держалась на кулаке – активисты с разрешения администрации регулярно подвергали избиениям и издевательствам других воспитанников. О том же самом рассказывают журналистам «Новой газеты» бывшие осужденные, содержавшиеся в шестой колонии Омска. Той самой, где совсем недавно произошли на этой почве массовые беспорядки. Я уж не говорю о видеозаписи издевательств над заключенными в ярославской колонии, которую и сегодня можно найти в интернете. Впечатление такое, что за те 50 лет, что прошли с момента описанных Габышевым событий, в российской уголовно-исполнительной системе не изменилось ровным счетом ничего.