45 рублей за проезд

В администрации Сургута сегодня прошла пресс-конференция на две животрепещущие темы: увеличение тарифов на пассажирские перевозки и сокращение количества автобусов. По информации, которую СИА-ПРЕСС последние две недели получает от своих читателей (а они, в свою очередь, от кондукторов и из объявлений, висящих в транспорте), плата за проезд на некоторых маршрутах вырастет почти в два раза.

Автобусов станет меньше?

До 2018 года финансовые затраты на автобусный автопарк брал на себя город. В год на эти цели тратилось порядка 780 млн. рублей. Как сообщает начальник дорожно-транспортного управления ДГХ Игорь Газизов, этих денег всегда было недостаточно.

А с 1 июля 2018 года, согласно приказу Министерства транспорта РФ, в силу вступил новый порядок проведения конкурсных процедур для определения перевозчиков по регулируемым тарифам.

Проще говоря, теперь на содержание автобусов Сургуту нужно тратить не 780 млн., а уже 1 млрд. 970 млн. рублей. Для города это кошмарно неподъемная сумма.

Как сообщает Игорь Газизов, администрация Сургута направила письмо в Минтранс РФ с просьбой внести изменения в приказ и установить переходные коэффициенты, чтобы плавно перейти на новый порядок расчета. Еще одно письмо полетело в округ — с просьбой покрыть дефицит в 1 200 млн. рублей через региональный бюджет: «Нами были получены письма – отрицательные. С указанием на то, что в данной ситуации у нас есть единственная возможность — переводить маршруты на иной вид перевозок: по нерегулируемым тарифам. Другого выхода нету. Либо мы вообще исключаем эти маршруты, потому что денег на них нет, либо переводим на нерегулируемые тарифы.

Регулируемый тариф vs. нерегулируемый

В Югре тариф на перевозку устанавливается региональной службой по тарифам. На сегодняшний день в Сургуте эта цена составляет 23,5 рубля. В 2019 году она вырастет и составит примерно 25 рублей. Но это еще не утверждено приказом.

А вот с нерегулируемыми тарифами все совсем иначе. Перевозчик вправе установить любую цену на проезд, опираясь на собственные затраты и условия рынка транспортных перевозок в городе. Поэтому чиновники не могут даже приблизительно сказать, сколько будет стоить автобусный билетик.

Какие маршруты заметно подорожают?

На 2018 год в Сургуте имеется 40 маршрутов с регулируемым тарифом. В 2019 году их останется 27. 13 маршрутов будут переведены на нерегулируемую основу (но названо было всего 12): 3, 5а, 7, 10, 11, 14, 14а, 8, 19, 21, 45 и 47.

Согласно отчету, выборка производилась по двум критериям:

на регулируемом тарифе оставили автобусы, которые имеют начальные или конечные остановочные пункты в поселках (Снежном, Финском, Лесном и т.д.).

на нерегулируемый тариф старались переводить те автобусы, которые располагают солидным пассажиропотоком (и которые даже при повышении цен и сокращении количества пассажиров сумеют «выжить»).

Нерегулируемый тариф = маршрутка?

Нет. Во всяком случае, Игорь Газизов заверил, что автобусы среднего и большого класса никто не станет менять на автобусы маленького размера: «Может, где-то автобус был большой, а станет средним, или наоборот — был средним, станет большим. Но это точно не будут маршрутки».

45 рублей за проезд в 45-м автобусе?

С таким вопросом к нам обратилось несколько читателей, которые услышали эту информацию от кондукторов.

Администрация города лишь развела руками: организация, которая сейчас осуществляет пассажирские перевозки на 45 и 47 маршрутах еще не выиграла конкурс (который будет проходить в декабре), чтобы осуществлять дальнейшую перевозку. Но при этом, если компания решит установить цену на уровне 50 рублей, то власти Сургута это изменить не смогут. «Может повлиять только пассажир, который перестанет ездить на этом автобусе», — говорит Игорь Газизов.