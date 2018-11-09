​Еще ягодка, но уже не бухгалтер

В самом благополучном городе страны (если верить различным рейтингам) уже можно ощутить на себе все прелести экстренно измененного пенсионного законодательства.

В одном из офисных центров Сургута висит вот такое объявление:

Случилось невозможное - то, вероятность чего отрицали почти все депутаты и чиновники, одобряя повышение пенсионного возраста, а следом за ним - введение уголовной ответственности за неправильное обращение с предпенсионерами.

На поддержку государства (в виде грозящей уголовки работодателю) могут рассчитывать только граждане предпенсионного возраста - то есть те, кому до пенсии пять лет. Учитывая, что пенсионный возраст будет подниматься постепенно, с каждым годом предпенсионный возраст достичь будет все сложнее.

Но тут выясняется, что работодатель отказывает тебе из-за отсутствия опыта, а вовсе не из-за прекрасного возраста.

Такой заколдованный круг. Тебе 36, тебя не хотят брать на работу - государство ничем не может помочь. В 45 картина не меняется. И вот наконец-то тебе 55, ты, так сказать, рабочая элита страны - предпенсионер. И государство тебе может помочь, всех отказавших тебе из-за возраста работодателей оштрафовать, а Центры занятости уделят тебе особое внимание. Но тут выясняется, что работодатель отказывает тебе из-за отсутствия опыта, а вовсе не из-за прекрасного возраста.

Я, конечно, утрирую. К счастью 36-летних, демографическая ситуация в стране сейчас такова, что на всех работодателей 34-летних не хватит. Но, например, последнее исследование HeadHunter показало, что 87 процентов жителей Югры старше 45 лет сталкивались с дискриминацией по возрасту при поиске работы.

Это - всего лишь одно объявление, которое, может, и не отражает картины мира. Но тенденция пугающая. В нашей стране Трудовой кодекс - не тот документ, который с трепетом чтится. Трудовые права нарушаются во многих компаниях. И на деле закон об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров ставит в очень невыгодное положение тех, кто до этого возраста не дожил. Как ими (нами), боящимися потерять работу, будут манипулировать работодатели - страшно представить.