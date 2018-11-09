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​Еще ягодка, но уже не бухгалтер

В самом благополучном городе страны (если верить различным рейтингам) уже можно ощутить на себе все прелести экстренно измененного пенсионного законодательства.

В одном из офисных центров Сургута висит вот такое объявление:

Случилось невозможное - то, вероятность чего отрицали почти все депутаты и чиновники, одобряя повышение пенсионного возраста, а следом за ним - введение уголовной ответственности за неправильное обращение с предпенсионерами.

На поддержку государства (в виде грозящей уголовки работодателю) могут рассчитывать только граждане предпенсионного возраста - то есть те, кому до пенсии пять лет. Учитывая, что пенсионный возраст будет подниматься постепенно, с каждым годом предпенсионный возраст достичь будет все сложнее.

Но тут выясняется, что работодатель отказывает тебе из-за отсутствия опыта, а вовсе не из-за прекрасного возраста.

Такой заколдованный круг. Тебе 36, тебя не хотят брать на работу - государство ничем не может помочь. В 45 картина не меняется. И вот наконец-то тебе 55, ты, так сказать, рабочая элита страны - предпенсионер. И государство тебе может помочь, всех отказавших тебе из-за возраста работодателей оштрафовать, а Центры занятости уделят тебе особое внимание. Но тут выясняется, что работодатель отказывает тебе из-за отсутствия опыта, а вовсе не из-за прекрасного возраста.

Я, конечно, утрирую. К счастью 36-летних, демографическая ситуация в стране сейчас такова, что на всех работодателей 34-летних не хватит. Но, например, последнее исследование HeadHunter показало, что 87 процентов жителей Югры старше 45 лет сталкивались с дискриминацией по возрасту при поиске работы.

Это - всего лишь одно объявление, которое, может, и не отражает картины мира. Но тенденция пугающая. В нашей стране Трудовой кодекс - не тот документ, который с трепетом чтится. Трудовые права нарушаются во многих компаниях. И на деле закон об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров ставит в очень невыгодное положение тех, кто до этого возраста не дожил. Как ими (нами), боящимися потерять работу, будут манипулировать работодатели - страшно представить.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 295, комментариев: 5


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 11:24
Есть всем известное выражение "притянуть за уши". Статья - типичный пример. Одно заурядное объявление "притянули за уши" к проблеме предпенсионного возраста и трудоустройства. А читаем внимательно само объявление. Там речь идет о самой рядовой должности. На такую берут или выпускника или человека с небольшим опытом. Поэтому, по меньшей мере, будет странно, если на такую должность будут искать женщину в возрасте до 65 лет.
444 Мудрец
не нравится
Сегодня в 12:15
Это вы знатно лизнули. Если рядовым экономистом в 36 лет уже не устроиться, то что о пятидесятилетних-то говорить? По-вашему, им только и остается, что на финансовых директоров претендовать? И сколько таких вакансий на рынке труда? Совсем уже берегов не видите в своем желание отмазать власть.
Швондер
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Сегодня в 12:38
Обычно с возрастом приходит и ум. Однако в некоторых случаях возраст приходит один
Моби
не нравится
Сегодня в 12:46
работодатель, предлагающий зарплату в 35 тыщ в сургуте ещё смеет требования в виде 35 лет и презентабельного внешнего вида устанавливать????? ещё и фразы с умных сайтов использует - "позиция экономиста", "продвинутого пользователя"
На собеседование приходить не к кадровику, а к эйчарменеджеру, не иначе
Ринат Кадыров
не нравится
Сегодня в 12:49
В этом объявлении прекрасно всё! Я бы еще добавил, что кандидат должен быть европейской расы))) Обычно работодатели поумнее и просто отказывают без объяснения причин.

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