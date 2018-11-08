​Детский сад какой-то

Всё, как у взрослых, но мебель для участников привезли из детского сада, а ведущий взывал: «На родителей не смотрим. Воспитатели, не подсказывайте!». Сегодня, 8 октября, в СурГПУ прибыли делегации шести детсадов, в составе малышей, воспитателей и родителей на финал городского конкурса «Юные знатоки олимпизма».

Всего в конкурсе участвовал 51 детский сад Сургута – более 300 малышей и 100 воспитателей. В финал прошли команды: «Крепыши» д/с «Крепыш»; «Чемпионы» детсада №45 «Волчок»; «Перспективные» школы «Перспектива», «Олимпийский резерв» детсада «Космос», «Олимпийцы» школы №12 и «Прометей» гимназии «Лаборатория Салахова».

Сначала 6-летние участники выбирали правильную картинку из трёх, определяя, на какой изображён хоккейный шлем, как выглядела эмблема Олимпийских игр 2004 года в Афинах, и кто из олимпийских чемпионов родился в Югре. Далее волонтёры раздали командам цветные карандаши и раскраски, чтобы разрисовать тигрёнка Ходори – талисман Олимпийских игр 1988 года в Сеуле. А чтобы малыши не уставали, в паузах их выводили на разминку Зайчик, а также Белый и Бурый Мишки – студенты 1-го и 2-го курсов.

Публика горячо поддерживала участников, особенно во время конкурса, когда команды должны были на сцене продемонстрировать определённый вид спорта, а другие участники – угадать какой. «Олимпийцы» под руководством капитана Оли Огарковой так хорошо показали, что даже наша пресс-служба угадала – фехтование!

Также ребята посмотрели фильм о конкурсе и без единой ошибки назвали всех чемпионов-олимпийцев! Очень любопытным оказался конкурс о Древней Греции – родине Олимпиады. Так, маленькие знатоки без запинки ответили, что пожар в Афинах уничтожил храм Зевса, памятники чемпионам ставили в родных городах победителей, а шлем и щитки использовали древние бегуны.

Самых умных детей поздравил один из самых умных людей Сургута – председатель городского клуба интеллектуальных игр Алексей Кучин. Он же назвал лучшего знатока – Артёма Шаврина, капитана команды «Крепыши».

- Мне очень нравится играть в такие игры, - сказал Артём. Мальчик уже второй год занимается спортивной гимнастикой в спорткомплексе «Факел». Его старший брат Тимофей ходит на плавание. Приучает детей к спорту мама Мария Анатольевна. А капитаном команды «Крепыши» Артёма назначила любимая воспитательница Татьяна Познахарева, кстати, выпускница нашего СурГПУ.

Победителем конкурса стала команда «Крепыши» детсада «Крепыш», 2 место у «Олимпийцев» из школы №12, и третье у «Прометея» гимназии-лаборатории Салахова.

Почётный гость конкурса Данил Кравчук, президент федерации футбола г. Сургута, подарил всем командам футбольные мячи.

Заметим, что конкурс прошёл уже второй раз. Его придумал и организовал преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания СурГПУ Филипп Солдатенков.

- На протяжении семи лет я готовлю студенческие команды для участия в конкурсах знатоков олимпизма, - рассказал Филипп Николаевич. – В 2016 году мы проводили Всеуральскую олимпийскую сессию молодых учёных и студентов, и тогда же родилась идея организовать подобный конкурс в школах и детских садах. При поддержке Департамента образования Администрации Сургута в дошкольных учреждениях города уже реализуем.

- Формат данного конкурса необычен и используется впервые, - говорит Юлия Гриценко, эксперт городского департамента образования, со-председатель жюри конкурса. - Внедрение инноваций в образовательный процесс дошкольных учреждений является важным условием повышения качества дошкольного образования. Данный проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, идей олимпийского движения через современные нестандартные формы.