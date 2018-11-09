Мужчина, что вы себе позволяете?

Одна из наших сотрудниц — Лена [имя изменено — прим.ред], пришла вчера в редакцию в состоянии предельного возмущения. Далее следовал рассказ о том, как она добралась на работу: раннее утро, за окном еще темно, в автобусе приличное количество пассажиров, но свободного места достаточно для всех.

— Стою, держусь за поручень, слушаю музыку. Тут чувствую – чья-то рука укладывается на мой зад. Поворачиваю голову — сидит мужик и смотрит на меня отрешенно, но ладонь не убирает. Я взбесилась. Отшвырнула его руку, наклонилась к его лицу почти впритык и сказала, что, если он меня еще раз тронет, я его вышвырну отсюда. Он застеснялся, козел, руку убрал и продолжил сидеть на своем месте. Потом пересел в конец салона и попытался пристать к другой женщине. Но она перепугалась и вышла на первой же остановке, — поделилась журналистка.

В редакции сразу прозвучал логичный вопрос о том, почему Лена не поступила так же, как вторая жертва извращенца.

— Потому что на подсознательном уровне знала, что мне ничего не грозит. Вокруг было много народа, и если бы он попытался что-то похлеще сделать, за меня бы вступились, — ответила девушка.

Другие мои коллеги тоже стали вспоминать жизненные истории, связанные с грубыми приставаниями. Каждая рассказала хотя бы об одной такой ситуации. Некоторые девушки попросили не публиковать их откровения, признавшись, что до сих пор воспоминания о домогательствах причиняют им психологический дискомфорт.

Но часть историй мне все-таки разрешили предать огласке.

Аню (допустим, так ее зовут) еще в студенческие годы зажали в вагоне метро и пытались склонить к сексу. Испуганная девушка с криками и в слезах выбежала из вагона на ближайшей станции, больше часа шла пешком до дома, а потом целый вечер плакала. Спустя годы Аня может спокойно делиться этими воспоминаниями, но в тот день она в истерике говорила маме, что ей теперь страшно выйти из дома.

В моей жизни тоже была подобная история. Когда мне было 14 лет, я вечером возвращалась домой на маршрутке после дополнительных занятий. Незнакомый мужчина подсел ко мне и начал предлагать выйти вместе с ним на остановке, чтобы после прогулять за угол. Примерное содержание его реплик, которые следовали далее, вы и сами можете предугадать. Я сидела в ужасе, не понимая, что делать: как можно скорее выйти на улицу? А что, если он последует за мной? До дома оставалось около шести остановок. О, с каким облегчением я выдохнула, когда извращенец первым вышел из маршрутки. Не знаю, как бы развернулись события при других обстоятельствах, ведь я бы не смогла дать отпор взрослому мужчине.

А вот история следующей моей коллеги как раз закончилась иначе. Оля (пусть так ее зовут) ехала в гости к родственникам в пригород. Вечер, на улице темно, таксист завел ненавязчивую беседу, девушка ее поддержала. Подъезжая к пункту назначения, Оля поняла, что водитель стал проявлять к ней недвусмысленные знаки внимания. Когда машина остановилась, таксист повернулся к Оле и попытался обнять ее. А уже спустя секунду получил удар промеж глаз. Да, Оля врезала нахалу и убежала, не оборачиваясь.

На тот момент коллега больше пяти лет занималась карате, поэтому ее удар был достаточно сильным, чтобы у таксиста не появилось желания догонять девушку.

Вероятно, в этих историях увидит себя преобладающее большинство женщин. Ведь по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2006–2007 годах (более свежую статистику найти не удалось) в России от различных форм насилия пострадало 70 процентов опрошенных девушек.

Разные места: общественный транспорт, подъезды, безлюдные переулки. Разные мужчины: старые, молодые, пьяные, трезвые, солидные, мощные и тощие. Разные действия: прикосновения, преследование, эксгибиционизм, прилюдная мастурбация. Общее у этих историй одно — женщины, ставшие жертвами извращенцев.

Своим мнением с корреспондентом siapress.ru поделилась исполнительный директор Независимого благотворительного Центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» Надежда Замотаева. «Насилие — огромная социальная проблема. Оно происходит, потому что мы слышим и читаем, что в нем нет ничего такого, мужчина должен быть агрессивным и настойчивым, фразой — «ты ж мужик» одобряется насилие.

И в тоже время нет адекватного правового ответа: преступников оправдывают или они получают минимальные сроки заключения»,

— отмечает руководитель Центра.

Что же делать, если до тебя домогаются?

Кричите, если сможете. Так можно привлечь помощь и спугнуть извращенца. Не бойтесь громко сказать в автобусе — «уберите руки!», когда потные ладошки очередного «ухажера» потянулись к вашему телу. Услышав в магазине пошлые намеки — громко и четко заявите, что не намерены терпеть подобное. Часто девушки стесняются дать отпор, но в этом нет ничего постыдного, в отличие от действий приставалы.

Если чувствуете, что стали объектом преследования на улице — сразу направляйтесь в общественные места (например, магазин), оттуда позвоните знакомым и попросите встретить вас или сами вызовите такси. Все эти меры общеизвестны, но говорить о них нужно снова и снова. Главное не теряться и не придаваться панике.

А если слышите, что девушке, которая, например, стоит в очереди впереди, поступают неприятные, грязные предложения — вступитесь за нее. Кого-то это может спасти.

Что делать, если ты уже стала жертвой насилия?

Обратитесь в полицию. Маньяк на свободе, а значит, жертв может стать больше. Пока в памяти свеж образ нападавшего, отправляйтесь в отделение.

Если вам тяжело поделиться с близкими людьми произошедшим — сходите к психологу. Не можете говорить лично о проблеме — позвоните по телефону горячей линии. Например, центр «Сестры» не только оказывает поддержку на очных встречах, но и ежедневно принимает звонки и письма с разных уголков России и даже из заграницы.

С обратившимися работают волонтеры, одна смена которых занимает пять часов. За это время на горячую линию звонит около пяти девушек.

«С момента создания в работу нашего Центра были заложены определённые принципы помощи: мы поддерживаем, даём полезную информацию, помогаем принять решение, но не даём советов и не навязываем ничего, — объясняет директор Центра. — Люди звонят и пишут, потому что хотят быть услышанными, они ждут понимания, поддержки. Наши волонтёры могут побыть рядом и помочь осознать, что делать дальше, ведь очень часто мы слышим от пострадавших, что они находятся на руинах своей жизни, что она разделилась на «до» и «после».

Кто потенциальная жертва?

Кто угодно. Насильник принимает решение когда, где и на кого напасть. Они выбирают наиболее безопасные для себя обстоятельства, но нельзя узнать заранее, какая ситуация покажется подходящей отдельному человеку. Существует стереотип, будто насилие совершают маньяки ночью на улице, нападая на беззащитных красивых девушек. На самом деле большинство случаев происходит в близком кругу — дома или на работе, а пострадавший человек может быть любого возраста и пола. Привлекательность или некое провоцирующее поведение здесь не причем.

По статистике Центра «Сестры» насилие происходит везде, а доля улиц составляет меньше 20 процентов.

«Сколько угодно мы можем посещать курсы по самообороне и носить с собой средства защиты, и это хорошо и полезно. Но все, кому удалось избежать насилия — это те, кому повезло, что насильник ошибся или получил отпор. Например, когда женщина оказалась сильнее, когда у нее была не шоковая реакция, а действенная. Ну или когда кто-то пришел ей на помощь, — поясняет исполнительный директор Центра. — Нужно понимать, что насилие — это всегда преступление, а значит, оно всегда планируется и обдумывается, то есть это — осознанный шаг».

Глобальное решение проблемы заключается во введении закона об «уличном харрасменте». Принят он будет в случае, если россияне придут к согласию, что домогательства — серьезная проблема в российском обществе. А до тех пор, пока окружающие предлагают терпеть и мириться с ситуацией, ничего не изменится.

Кстати, в феврале 2018 года заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина была намерена внести законодательную поправку об ответственности за сексуальные домогательства в законопроект о гендерном равенстве в трудовых отношениях. На данный момент документ был принят только в первом чтении.

Справка: Слово «харассмент» пришло в русский язык из английского. Синонимичное значение имеет словосочетание «сексуальные домогательства», но иностранный термин шире и включает в себя оскорбительные замечания, непристойные предложения и психологическое преследование.

Иллюстрации Н. Макаренко.