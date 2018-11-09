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Мужчина, что вы себе позволяете?

Каждая сотрудница редакции СИА-ПРЕСС хоть раз в жизни испытала на себе домогательства. Что делать, если вы тоже столкнулись с подобным

Одна из наших сотрудниц — Лена [имя изменено — прим.ред], пришла вчера в редакцию в состоянии предельного возмущения. Далее следовал рассказ о том, как она добралась на работу: раннее утро, за окном еще темно, в автобусе приличное количество пассажиров, но свободного места достаточно для всех.

Стою, держусь за поручень, слушаю музыку. Тут чувствую – чья-то рука укладывается на мой зад. Поворачиваю голову — сидит мужик и смотрит на меня отрешенно, но ладонь не убирает. Я взбесилась. Отшвырнула его руку, наклонилась к его лицу почти впритык и сказала, что, если он меня еще раз тронет, я его вышвырну отсюда. Он застеснялся, козел, руку убрал и продолжил сидеть на своем месте. Потом пересел в конец салона и попытался пристать к другой женщине. Но она перепугалась и вышла на первой же остановке, — поделилась журналистка.

В редакции сразу прозвучал логичный вопрос о том, почему Лена не поступила так же, как вторая жертва извращенца.

Потому что на подсознательном уровне знала, что мне ничего не грозит. Вокруг было много народа, и если бы он попытался что-то похлеще сделать, за меня бы вступились, — ответила девушка.

Другие мои коллеги тоже стали вспоминать жизненные истории, связанные с грубыми приставаниями. Каждая рассказала хотя бы об одной такой ситуации. Некоторые девушки попросили не публиковать их откровения, признавшись, что до сих пор воспоминания о домогательствах причиняют им психологический дискомфорт.

Но часть историй мне все-таки разрешили предать огласке.

Аню (допустим, так ее зовут) еще в студенческие годы зажали в вагоне метро и пытались склонить к сексу. Испуганная девушка с криками и в слезах выбежала из вагона на ближайшей станции, больше часа шла пешком до дома, а потом целый вечер плакала. Спустя годы Аня может спокойно делиться этими воспоминаниями, но в тот день она в истерике говорила маме, что ей теперь страшно выйти из дома.

В моей жизни тоже была подобная история. Когда мне было 14 лет, я вечером возвращалась домой на маршрутке после дополнительных занятий. Незнакомый мужчина подсел ко мне и начал предлагать выйти вместе с ним на остановке, чтобы после прогулять за угол. Примерное содержание его реплик, которые следовали далее, вы и сами можете предугадать. Я сидела в ужасе, не понимая, что делать: как можно скорее выйти на улицу? А что, если он последует за мной? До дома оставалось около шести остановок. О, с каким облегчением я выдохнула, когда извращенец первым вышел из маршрутки. Не знаю, как бы развернулись события при других обстоятельствах, ведь я бы не смогла дать отпор взрослому мужчине.

А вот история следующей моей коллеги как раз закончилась иначе. Оля (пусть так ее зовут) ехала в гости к родственникам в пригород. Вечер, на улице темно, таксист завел ненавязчивую беседу, девушка ее поддержала. Подъезжая к пункту назначения, Оля поняла, что водитель стал проявлять к ней недвусмысленные знаки внимания. Когда машина остановилась, таксист повернулся к Оле и попытался обнять ее. А уже спустя секунду получил удар промеж глаз. Да, Оля врезала нахалу и убежала, не оборачиваясь.

На тот момент коллега больше пяти лет занималась карате, поэтому ее удар был достаточно сильным, чтобы у таксиста не появилось желания догонять девушку.

Вероятно, в этих историях увидит себя преобладающее большинство женщин. Ведь по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2006–2007 годах (более свежую статистику найти не удалось) в России от различных форм насилия пострадало 70 процентов опрошенных девушек.

Разные места: общественный транспорт, подъезды, безлюдные переулки. Разные мужчины: старые, молодые, пьяные, трезвые, солидные, мощные и тощие. Разные действия: прикосновения, преследование, эксгибиционизм, прилюдная мастурбация. Общее у этих историй одно — женщины, ставшие жертвами извращенцев.

Своим мнением с корреспондентом siapress.ru поделилась исполнительный директор Независимого благотворительного Центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» Надежда Замотаева. «Насилие — огромная социальная проблема. Оно происходит, потому что мы слышим и читаем, что в нем нет ничего такого, мужчина должен быть агрессивным и настойчивым, фразой — «ты ж мужик» одобряется насилие.

И в тоже время нет адекватного правового ответа: преступников оправдывают или они получают минимальные сроки заключения»,

отмечает руководитель Центра.

Что же делать, если до тебя домогаются?

Кричите, если сможете. Так можно привлечь помощь и спугнуть извращенца. Не бойтесь громко сказать в автобусе — «уберите руки!», когда потные ладошки очередного «ухажера» потянулись к вашему телу. Услышав в магазине пошлые намеки — громко и четко заявите, что не намерены терпеть подобное. Часто девушки стесняются дать отпор, но в этом нет ничего постыдного, в отличие от действий приставалы.

Если чувствуете, что стали объектом преследования на улице — сразу направляйтесь в общественные места (например, магазин), оттуда позвоните знакомым и попросите встретить вас или сами вызовите такси. Все эти меры общеизвестны, но говорить о них нужно снова и снова. Главное не теряться и не придаваться панике.

А если слышите, что девушке, которая, например, стоит в очереди впереди, поступают неприятные, грязные предложения — вступитесь за нее. Кого-то это может спасти.

Что делать, если ты уже стала жертвой насилия?

Обратитесь в полицию. Маньяк на свободе, а значит, жертв может стать больше. Пока в памяти свеж образ нападавшего, отправляйтесь в отделение.

Если вам тяжело поделиться с близкими людьми произошедшим — сходите к психологу. Не можете говорить лично о проблеме — позвоните по телефону горячей линии. Например, центр «Сестры» не только оказывает поддержку на очных встречах, но и ежедневно принимает звонки и письма с разных уголков России и даже из заграницы.

С обратившимися работают волонтеры, одна смена которых занимает пять часов. За это время на горячую линию звонит около пяти девушек.

«С момента создания в работу нашего Центра были заложены определённые принципы помощи: мы поддерживаем, даём полезную информацию, помогаем принять решение, но не даём советов и не навязываем ничего, — объясняет директор Центра. — Люди звонят и пишут, потому что хотят быть услышанными, они ждут понимания, поддержки. Наши волонтёры могут побыть рядом и помочь осознать, что делать дальше, ведь очень часто мы слышим от пострадавших, что они находятся на руинах своей жизни, что она разделилась на «до» и «после».

Кто потенциальная жертва?

Кто угодно. Насильник принимает решение когда, где и на кого напасть. Они выбирают наиболее безопасные для себя обстоятельства, но нельзя узнать заранее, какая ситуация покажется подходящей отдельному человеку. Существует стереотип, будто насилие совершают маньяки ночью на улице, нападая на беззащитных красивых девушек. На самом деле большинство случаев происходит в близком кругу — дома или на работе, а пострадавший человек может быть любого возраста и пола. Привлекательность или некое провоцирующее поведение здесь не причем.

По статистике Центра «Сестры» насилие происходит везде, а доля улиц составляет меньше 20 процентов.

«Сколько угодно мы можем посещать курсы по самообороне и носить с собой средства защиты, и это хорошо и полезно. Но все, кому удалось избежать насилия — это те, кому повезло, что насильник ошибся или получил отпор. Например, когда женщина оказалась сильнее, когда у нее была не шоковая реакция, а действенная. Ну или когда кто-то пришел ей на помощь, — поясняет исполнительный директор Центра. — Нужно понимать, что насилие — это всегда преступление, а значит, оно всегда планируется и обдумывается, то есть это — осознанный шаг».

Глобальное решение проблемы заключается во введении закона об «уличном харрасменте». Принят он будет в случае, если россияне придут к согласию, что домогательства — серьезная проблема в российском обществе. А до тех пор, пока окружающие предлагают терпеть и мириться с ситуацией, ничего не изменится.

Кстати, в феврале 2018 года заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина была намерена внести законодательную поправку об ответственности за сексуальные домогательства в законопроект о гендерном равенстве в трудовых отношениях. На данный момент документ был принят только в первом чтении.

Справка: Слово «харассмент» пришло в русский язык из английского. Синонимичное значение имеет словосочетание «сексуальные домогательства», но иностранный термин шире и включает в себя оскорбительные замечания, непристойные предложения и психологическое преследование.

Иллюстрации Н. Макаренко.


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09 ноября 2018 в 12:26, просмотров: 2335, комментариев: 54


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
09 ноября 2018 в 08:45
Это надо же... Ужас то какой! Как себе представить такое можно в посвящённой Европе или Америке? Когда женская рука по мужской ширинке ползает в автобусе.. Когда выходишь с автобуса а тебя подталкивает под попку женская рука... Фу-фу-фу... Начинаю кричать, уйди противная, граждане меня девушка всего ищмацала... Это что такое делается! Срочно в каналы её и тюрьма..
альберт леонов
не нравится
09 ноября 2018 в 08:57
Может ещё кто расскажет как до него девушки домагаютя.. Сергей и 444...
Dochimacho
не нравится
09 ноября 2018 в 09:18
Выход один - убрать мужиков как биологический вид с тела целомудренной планеты. И чего мы без этих клоунов делать будем? Не, с ними интересней. А по делу: не вижу никакой проблемы. Мне "везло" на подобные истории и пожёстче. Воспитывают характер. А что делать?
Ю.Н.
не нравится
09 ноября 2018 в 09:23
Девушки, поправьте подзаголовок: сейчас он однозначно сообщает о том, что вас домогались в редакции «Медузы»... то есть СИА-ПРЕСС.
крокодил
не нравится
09 ноября 2018 в 10:02
У меня такое ощущение, что первая, повествовательная часть статьи надуманная, как в плохих романах. Рука укладывается на её зад, склоняют в метро, ну и классика - таксист.
Что-то не то.
444 альберт леонов
не нравится
09 ноября 2018 в 10:24
Лечиться надо.
Семихатских крокодил
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09 ноября 2018 в 10:30
Уважаемый, если вы полагаете, что это выдумки, я могу лишь позавидовать тому идеальному миру, в котором вы живете. Правда, существует этот мир только в вашем воображении.
Серж
не нравится
09 ноября 2018 в 10:31
Вирус "вайнштейнизма" добрался и до Сургута. Вперёд, девчонки!
Ринат Кадыров
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09 ноября 2018 в 10:39
Езжу иногда на маршрутке на работу, такая давка, непонятно кто кого мацает
Ринат Кадыров
не нравится
09 ноября 2018 в 10:41
Оксана Пушкина прокатилась бы, может какие дельные законопроекты придумала бы
Ринат Кадыров
не нравится
09 ноября 2018 в 10:48
а кто минусит за переполненные маршрутки, Жердев чтоли?
Швондер
не нравится
09 ноября 2018 в 10:51
с жердочкой
Dylan
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09 ноября 2018 в 10:51
Я смотрю тут в комментариях одни настоящие мужики собрались. В себя придите, уважаемые. У каждого из вас есть (ну или будет со временем) любимая девушка (жена), сестра, дочка - представьте, что к ним кто то грубо пристал, тоже ерничать будем, нести ахинею про "вайнштейнизм", или защищать их начнем? Закон конечно хорошее дело, но главное, чтобы он всех под одну гребенку не собирал, а то его начнут использовать, например, как инструмент мести (как часто бывает в случаях с некоторыми изнасилованиями), и люди будут сидеть ни за что. Острые углы надо сглаживать и просчитывать все последствия прежде, чем принимать закон.
крокодил Семихатских
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09 ноября 2018 в 10:59
Может быть потому, что хорошо воспитан, и использую различные векторы воображения)
Конечно, такая проблема есть, и её нужно обсуждать.
Но как ведут себя, к примеру, в подпитии, некоторые дамы, мама не горюй) и это другой вопрос.
Ринат Кадыров
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09 ноября 2018 в 11:08
Эхо Москвы "Неготовность людей оказать первую помощь женщине с остановкой сердца объясняется страхом быть обвиненным в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах. Это выяснили американские ученые, которые попросили небольшую группу добровольцев рассказать, почему, по их мнению, женщинам реже оказывают помощь. В прошлом году ученые проанализировали данные о почти 20 тысячах случаев остановки сердца и выяснили, что у мужчины шанс получить первую помощь от прохожего и выжить на 23 процента выше, чем у женщины"
Ринат Кадыров
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09 ноября 2018 в 11:18
В европах мужиков лет за 10-15 как закошеряли. За один взгляд в сторону девушки могут посадить, не то что потрогать.Но это если ты белый, если шкурка загорелая или мигрант африканский, можно избить или изнасиловать хоть на площади и ничего за это не будет
444 Ринат Кадыров
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09 ноября 2018 в 11:26
Тролль неугомонный.
Моби
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09 ноября 2018 в 12:37
автор, вы как-то нелепо на волне тренда "домогательств" на работе\вечеринке\в редакции в виде трогания за зад приплели вполне себе урегулированное законом покушение на насильственные действия сексуального характера. Харрасмент и описанные вами преступления разные вещи. Но да, хочется на провинциальном портале прикоснуться к высокой журналистике
Сергей Б Моби
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09 ноября 2018 в 12:46
Здесь речь то не идет о вечеринке в знакомой компании, когда не разберешь, кто кого на домогательства спровоцировал.
Моби Сергей Б
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09 ноября 2018 в 12:56
зато заголовок такой, что я уж на Самборского плохо подумал
Сергей Б Моби
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09 ноября 2018 в 13:02
Ю.Н. уже отреагировал на неоднозначный подзаголовок. Чтоб на него не подумали тоже. А то жена то прочитает, космы не разобравшись повыдергивает.
Сергей Б
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09 ноября 2018 в 13:10
Меня так вообще лет десять назад судили, за то, что я возмутился, когда мужик даму толкнул. Патамушта не понравилась, курила. Хорошо, что судья женщина попалась. А потом на втором суде сторона обвинения прокурора на прокуроршу поменяла. Тут у меня масть и поперла.

Но мое мнение остается прежним – озабоченных маньяков надо наказывать.
Tatyana Malinina
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09 ноября 2018 в 14:00
Часто девушки сами провоцируют мужчин своим внешним видом, а потом обижаются, что их трогают.
Моби Tatyana Malinina
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09 ноября 2018 в 14:04
женщина, вы с какого века? вы как-то воспитывайте своих "провоцирующихся" мужиченков
Швондер
не нравится
09 ноября 2018 в 14:04
чаще - что НЕ трогают))))))
Tatyana Malinina
не нравится
09 ноября 2018 в 14:10
Недавно прочитала, что оголяя и обтягивая одеждой свои выпуклости, женщина наносит удар по мужской силе. Бьет наповал, не хуже Валуева. А мужчина в ответ что должен делать?
Tatyana Malinina Сергей Б
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09 ноября 2018 в 14:15
Толкнуть мужчине женщину - это совсем другая эмоция! А здесь мужики хотят любви и ласки
Tatyana Malinina Швондер
не нравится
09 ноября 2018 в 14:18
Значит, дур - единицы, и это радует.
Богдевич Tatyana Malinina
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09 ноября 2018 в 14:23
Часто девушки сами провоцируют мужчин своим внешним видом. Тем, что выходят из дома одни. Тем, что ездят в общественном транспорте. Особенно часто несчастных мужчин провоцируют совсем уж девушки - лет от 11. Они провоцируют своей беззащитностью. Нельзя быть беззащитной - чтобы не провоцировать мужчин.
Что можно требовать от провоцирующихся мужчин? Ничего. Пусть девушки держат себя в руках. И не выходят из дома. Если к ним в дом пришел мужчина (ну мало ли гость к отцу пришел, так бывает) и спровоцировался - значит, неподходящая у девушки домашняя одежда. Надела широкие штаны, а поверх махровый халат, а он все равно спровоцировался? Надо было думать, прежде чем рождаться девушкой.
Ну а уж обсуждать это с кем-то и жаловаться на несчастного мужчину, которого ты сама спровоцировала, - это перебор. Кто тебе давал слово, девушка? Лучше вообще не открывать рот, чтобы не провоцировать.
Татьяна, как быстро вас спровоцирует мужчина, стоящий рядом с вами в обтягивающих шортах и маечке? Сможете себя сдержать? Сложно, наверное, себе представить, как лапаете незнакомого мужчину в общественном транспорте. Или нет? Мне сложно. И тут вообще дело не в гендерных различиях. А в общественных стереотипах, которые освобождают мужчин от ответственности в таких вопросах. Казалось бы, стереотипы - то, что нужно разрушать. Особенно, когда они работают против тебя, твоей сестры или дочери. Но нет - от женщин высказанное вами утверждение, по ощущениям, звучит чаще, чем от мужчин. Это объяснимо, конечно, но совершенно отвратительно.
Tatyana Malinina Богдевич
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09 ноября 2018 в 14:34
Ваш ответ я отнесу, скорее всего, к теме: «Начали за здравие, а закончили за упокой». Я хотела лишь уточнить по поводу внешнего вида « пострадавших», , хотя иногда пожалеть хочется именно мужиков, которых маньяками делают сами женщины.
Dochimacho Tatyana Malinina
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09 ноября 2018 в 14:34
Татьяна, сейчас почти все в джинсах на повседневку бегают, а они в основном обтягивающие. Отменять что-ли? Я думаю, что не надо эти ситуации как великую проблему представлять. Честно считаю, что нет тут великой беды. Вот педофилов кол-во возрастает - вот это проблема.
Tatyana Malinina Dochimacho
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09 ноября 2018 в 14:36
Статья о педофилии?!
Богдевич Tatyana Malinina
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09 ноября 2018 в 14:48
Внешний вид пострадавших - личное дело пострадавших. Он не может провоцировать. Провоцируют мужчин осознание собственной безнаказанности и того, что обязательно найдется парочка татьян, которые будут на их стороне. И «маньяков» было бы гораздо меньше, если бы осуждали тех, кто распускает руки, а не тех, кто осуждает тех, кто распускает руки.
Tatyana Malinina Богдевич
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09 ноября 2018 в 14:51
Я Вам очень сочувствую богдевич, что вы так и не поняли мой посыл.
Сергей Б Tatyana Malinina
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09 ноября 2018 в 15:10
Это конечно хорошо, что вы музчин защищаете от коварных женщин, есть и такие, и вам видней, но в статье то однозначно о домогательствах к слабому полу говориться и к 14-ти летней. Подзаголовок только не однозначный. Вас вумных женщин трудно понять, все вам не так.
Сергей Б Tatyana Malinina
не нравится
09 ноября 2018 в 15:20
Чирканули бы статейку о домогательствах молодых женщин к музчинам в возрасте. Нет, ну мужики бы вас не поддержали.
Моби Tatyana Malinina
не нравится
09 ноября 2018 в 15:29
ваши аргументы как-то сильно напоминают аргументы депутатш госдум, махровых таких совеЦких теток типа мизулиной, петренко и прочих.
Повторюсь - жалейте своих мущщинок, но будьте готовы к тому, что за свою несдержанность они будут получать по морде от неравнодушных граждан, и, когда надо, законное возмездие от государства.
Ю.Н. Сергей Б
не нравится
09 ноября 2018 в 15:40
Дался вам этот подзаголовок — его оперативно заменили еще утром.
Сергей Б Ю.Н.
не нравится
09 ноября 2018 в 15:51
«Каждая сотрудница редакции СИА-ПРЕСС хоть раз в жизни испытала на себе домогательства.»
Вот прям щас скопировал. Не увиливайте от ответственности, в Сиа работали?
Серж
не нравится
09 ноября 2018 в 16:00
Классная подстава! Статья забудется, а вот именно эта "шапка" к статье будет помнится..
Ю.Н. Сергей Б
не нравится
09 ноября 2018 в 16:20
Сами же пишете — подзаг неоднозначный. То есть из него не следует однозначно, что речь пойдет о домогательствах конкретно в редакции СИА-ПРЕСС.

В СИА работал, так и тянет написать «каюсь, грешен», но не гаюсь и не грешен)))

Серж, прекрасно, что вас хоть что-то радует на этом сайте!
Kirill Akincev Сергей Б
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09 ноября 2018 в 20:33
Там утром было что-то типа "каждая сотрудница сиапресс испытала на себе домогательства". Без уточняющих слов "хотя бы раз в жизни" воспринимается в более конкретном ракурсе.
Kirill Akincev
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09 ноября 2018 в 20:48
Относительно же темы. Пожалуй, имеет смысл развести ветви обсуждения. Т.к. человек живёт в коллективе и играет в нем определённые роли, то от моделирования межполовых взаимоотношений никак не уйти. К коллегам противоположного пола относятся в любом случае иначе, чем к коллегам своего пола. Открыть дверь, пропустить вперёд в столовой, в первую очередь налить чай или подать руку, если гололед на улице - это, по-моему, вполне допустимые вольности. Хотя, разумеется, кто-то со мной не согласится, и назовёт шовинистом.
Хватать незнакомую (впрочем, даже знакомую) женщину за задницу первым, это уже несколько перебор.
Выше был комментарий, который подвергся обструкции, что женщина порою сама провоцирует. Отчасти согласен. О, если бы в мире все было просто и однозначно. сигналы, которые посылают женщины осознанно или нет: объятия, воздушные и не воздушные поцелуи, слишком пристальный взгляд и накручивание волос на палец, могут быть превратно истолкованы мужчинами. Равно как и наоборот. И у каждого человека свой посыл в этих жестах. Так что соглашусь с Docimano: школа понимания самого себя.
Сергей Б Ю.Н.
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09 ноября 2018 в 20:49
А вот и вечер. Ну, что там, стала супруга выяснять, неоднозначные были домогательства или однозначные? На всякий случай откликнитесь. Если еще не пали жертвой удара сковородой…
йося
не нравится
09 ноября 2018 в 21:04
Мужик домогается до бабы......, таки на то он и мужик!
Хуже когда не домогается
А еще хуже когда другого мужика.
Вот догундитесь бабаньки, никтошеньки вас домагиваться не будет, чё тада дурехи запоете...
Kirill Akincev йося
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09 ноября 2018 в 21:08
У женщины, как у слабого пола, всегда есть преимущество оставить виноватым мужчину. Домогается - извращенец. Не домогается - сволочь. Так выпьем за крепкую мужскую дружбу!
йося
не нравится
09 ноября 2018 в 21:28
Киря ну ты ништяк врезал по бездорожью прям не в брофь а ф глас, да взойдет на жизненном небосклоне этот касивий расноцветний радуг,
тут намедне был на вечнозеленом континенте таки вот там это радуг цветет пищним цветом, одна беда баб пощти нет, нет они конечно есть, но луччи б их небыло, повывелись путние и да таки вот там уже давно к ним не пристаёт. Во где "веселуха"
gunsarap йося
не нравится
09 ноября 2018 в 23:49
Ничего они не запоют - матриархат начнётся. К этому идёт.
gunsarap
не нравится
10 ноября 2018 в 00:25
А вообще ощущение - что все вы здесь собрались для массовки. Типа демократическое соплежевание. Извините из народа прилетело.
Ринат Кадыров gunsarap
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10 ноября 2018 в 08:35
Ну вот еще 1. Вот тарелка, вот сопли, накладывайте побольше. Кушайте не обляпайтесь
gunsarap Ринат Кадыров
не нравится
10 ноября 2018 в 09:00
Я примерно так и думал - спасибо.
gunsarap Ринат Кадыров
не нравится
10 ноября 2018 в 09:10
Вам не нравится количество оппонентов? Почему? Всё равно этот чат-переливание воды.
Ю.Н. Сергей Б
не нравится
10 ноября 2018 в 11:05
Спешу вас порадовать, я тут, жив и более-менее здоров.
Ринат Кадыров gunsarap
не нравится
10 ноября 2018 в 11:33
Если есть что сказать-говори, чат для этого и предназначен

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Разбор главных политических событий января с политологом Федором Крашенинниковым
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Чиновники разводят руками: место отдано под детский сад, а инвестора нет
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Лилия Сулейманова 01 февраля в 18:02
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