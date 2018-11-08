Лифты на замену, старьё — под снос

Информационный портал СИА-ПРЕСС встретился с заместителем директора департамента городского хозяйства Константином Карпеткиным, чтобы поговорить с ним о насущных городских проблемах и потенциальных путях их решения.

— Уже без малого год, как заработал портал «Твой Сургут». Как успехи?

— Да, он функционирует с января 2018 года, но массовая эксплуатация пошла в летний период. Чтобы вы понимали: на один только наш департамент городского хозяйства в день поступает порядка 25 заявок. Самого разного характера. Бывает, что причины жалобы действительно можно устранить в кратчайшие сроки, а бывает просто крик души, когда нужно поговорить с человеком. Нам дано 10 дней на ответную реакцию на обращения. Мы за это время должны ознакомиться с ситуацией, принять решение и либо устранить проблему, либо объяснить человеку, в какие сроки она может быть устранена.

— И вы успеваете ответить на все 25 сообщений в день?

— Естественно. Это предусмотрено регламентом, это наши должностные обязанности.

— На что чаще всего делают акцент горожане?

— На работе управляющих компаний. Сами знаете, что это бизнес, услуги, которые ближе всего к населению. Поэтому больше всего жалоб приходит именно по этой теме. Потом идет транспортное обслуживание. Еще много обращений через портал поступает от дачных кооперативов.

Ремонт в старых дворах

— В этом году было предусмотрено 87 млн. рублей на обустройство придомовых территорий в Сургуте. Это средства трех бюджетов: муниципального, окружного и государственного. И также средства собственников. Было отремонтировано в этом году 16 придомовых территорий, по ним закончены все физические работы.

— А как вы выбираете дворы, на долю которых перепадет такое счастье?

— С этого года полностью изменились правила выборки. Раньше мы объезжали город и ранжировали список по состоянию территорий – учитывали год ремонта, год постройки домов, в общем, комиссионно подходили в этому вопросу. Но теперь ремонт придомовых территорий является частью нацпроекта «Комфортная городская среда». Порядок определяется путем публичных слушаний, для этого существует комиссия, созданная при главе города. Сейчас приоритет играет срок подачи заявки от управляющей компании. Если заявка подана первой, то мы и рассмотреть ее должны первой.

— Какая-то несправедливая система.

— Ну, если, например, в каком-то дворе в 2007 году мы уже делали ремонт за счет бюджетных средств, и УК снова подает его для нового ремонта, то мы понимаем, что есть дворы, где ремонт не делалася больше двадцати лет. Тогда мы все это доводим до комиссии и настаиваем, чтобы дворы расставляли по годам.

— Сколько еще территорий в ближайшее врем планируете отремонтировать?

— У нас пятилетняя программа, она составляет порядка 120 придомовых территорий – это те заявки, которые уже были поданы. На следующий год пока финансирование непонятное. Мы знаем только о деньгах, заложенных в наш городской бюджет. Это где-то 20 млн. рублей. Президент Владимир Путин говорил, что необходимо довести финансирование по комфортной городской среде в части придомовых территорий до 100 млн. рублей. Но если говорить о Сургуте, то нам нужны еще большие объемы.

Переселение из ветхого жилья...

— Ясное дело, что дела с расселением старых домов у нас обстоят не очень. Но все-таки есть ли какие-то подвижки?

— Очень или не очень — как посмотреть. Если вы знаете, у нас второй год идет активная работа по расселению балочных массивов. Мы в прошлом году провели большую работу, расселили порядка 168 строений. Выдавали социальные выплаты по программам сотрудничества совместно с Тюменской областью.

— Сколько строений еще не расселено?

— Работа продолжается, а нее выделено около 545 млн. рублей. Остается 161 строение, с которыми мы в этом году должны завершить работу. Надеемся, закроем этот вопрос. На сегодняшний день уже выдано 112 гарантийных писем.

— Расскажите, как вообще работает эта программа?

— Граждане, которые зарегистрированы в балках, сообщают в ДГХ, что готовы участвовать в программе. Мы формируем учетное дело, рассчитываем стоимость выкупа и выдаем гарантийное письмо. Граждане с ним обращаются к застройщику или риелтору и заключают договор купли-продажи. На основании этого подписанного и зарегистрированного договора мы застройщику или продавцу перечисляем средства.

Считайте: 161 строение осталось, 112 гарантийных писем выдано, 55 семей уже заключили договоры, и, соответственно, приобрели жилье. Работа сложная, потому что контингент разный. Кто-то просто не согласен переезжать. Говорят — денег мало, не хватает средств. С ними мы тоже вопрос решаем, наверное будем переселять в жилье по коммерческом найму. Потому то задача поставлена четкая – избавится от данных строений.

... и ликвидация аварийного

— Аварийное жилье… тут у нас пошел провал. Последние квартиры мы приобретали в 2016 году, и вся работа тогда закончилась. В 2017 году мы не приобрели ни одного жилого помещения под эту программу. В 2018 году тоже. Хотя, казалось бы, 46 аукционов были проведены с начала года на приобретение жилых помещении.

— Безуспешно?

— Застройщики не откликнулись. Не поучаствовали в аукционах, ничего не было приобретено.

— И что сейчас делается в этой сфере?

— Были проведены долгие и тщательные переговоры с застройщиками. Мы надеемся, что аукцион состоится, и мы приобретем эти жилые помещения. Не хотелось бы иметь на территории города — не самого бедного в России — такой жилфонд. Мы продолжим работу в этом направлении. Кроме того, округ добавил еще 600 млн. рублей на программу.

Как сообщил депутат городской думы Максим Слепов, на момент публикации этого материала, несколько аукционов действительно были успешно проведены. Застройщики теперь куда больше заинтересованы в сотрудничестве с администрацией Сургута. Наверняка всему виной те самые дополнительные 600 млн.

Массовая замена лифтов

— Как обстоят дела с капремонтом? Сколько домов суммарно планируете привести в порядок в этом году?

— По программе капремонта было запланировано 132 дома. Объем финансирования колоссальный — более миллиарда рублей. Работы производятся разные, но что больше всего радует — то, что будет заменено 182 лифта. Мы полтора года продвигали эту тему, говорили, что нужно выделять средства, отправляли перечни лифтов, которые больше нельзя эксплуатировать: это опасные объекты. Никто не хочет, чтобы кто-то пострадал. Управляющие компании не берут на себя ответственность запускать такие лифты, останавливают их, из-за этого растет социальная напряженность... В итоге сейчас программа по замене лифтов заработала. За три года мы надеемся, что ситуацию эту закроем.

— О каких домах речь?

— Это почти все многоэтажки 70-80 гг. постройки.

— То есть, в основном ленпроектовские девятиэтажки? В них лифты разве поддаются замене?

— Полностью. Кабина меняется, оборудование. Вносятся изменения в конструктивы дома, расширяется лифтовой проем, потому что новое оборудование уже не тех размеров, что раньше.

Снежные полигоны и снегоплавилки

— У Сургута все еще сохраняется проблема с вывозом снега и снежными полигонами?

— На сегодняшний день есть четыре снежных полигона, которые были выделены — это четыре больших участка. Наши подрядчики, как и подрядчики управляющих компаний, которые задействованы в уборке снега, будут пользоваться ими. Ничего нового нет. Я не думаю, что у нас будет очередной снежный коллапс. Будем справляться.

А еще этой зимой две управляющие компании города хотят провести эксперимент и установить в нескольких дворах снегоплавильные установки. Это небольшие конструкции, которые вы, может быть, даже не заметите. С малыми объемами снега с двух-трех дворов они справятся. Мне самому интересно, как это будет выглядеть. Единственный вопрос у УК – куда сбрасывать воду. Сейчас рассматриваем такие варианты, чтобы согласовать им сброс в нашу ливневую канализацию. В больших городах такие установки уже есть, если у нас получится, то этой зимой мы увидим ноу-хау.