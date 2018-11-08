​Ты нас бесишь

«Мой ребенок сейчас учится в шестом классе. Когда она была в третьем, в начальной школе Салаховки, произошла такая ситуация: ученики при классном руководителе решили, что завтра будут убивать мою дочь, они обсуждали, как это будут делать. Учитель все слышала. Когда я обратилась к ней, она сказала: «ну что вы нервничаете, это игра и ничего в этом нет плохого».

Мне пришлось позвонить лично Салахову, узнать, как мне отправлять дочь в школу в дальнейшем, кто будет отвечать за ее безопасность. Только тогда классный руководитель забегала. В итоге мальчика-зачинщика перевели в другой класс, а потом он и вовсе стал учиться в классе на год младше.

Дочь я перевела в Салмановку, так как отношения в старом классе были испорчены.

В той ситуации я говорила с ребенком, приводила в пример фильм и книгу «Чучело». Мы ходили к психологу. Но до сих пор дочка боится быть открытой и доверчивой, хотя с педагогами и учениками из новой гимназии отношения хорошие. Тут она начала писать сказки, рассказики, и ее начали публиковать в школьной газете. А в Салаховке над этим смеялись».

Эти СМС первыми пришли на мой телефон, после того, как в одной родительской группе в соцсети я опубликовала пост с призывом отозваться мам и пап, чьи дети подверглись или подвергаются травле в школе.

Буквально в течение двух часов со мной связались пять человек. Правда, трое обратившихся в последующем решили, что не хотят афишировать ситуацию, пусть даже и анонимно.

Буллинг = трагедия

Кандидат психологических наук, доцент, преподаватель кафедры психологии развития и педагогической психологии УрФУ им. Б.Н. Ельцина Рустам Муслумов в беседе со мной отметил, что в последнее время проблема буллинга в России становится все более актуальной в свете событий, которые произошли в Бурятии, Перми, Стерлитамаке и Керчи: «Очень часто родители детей-агрессоров говорят, что эти случаи — последствия травли в общеобразовательном учреждении».

Естественно, буллинг не всегда приводит к таким ужасным трагедиям. Однако на людей, ставших жертвой этого явления, накладывается отпечаток на долгие годы: «Если ребенок не ощущает себя комфортно в образовательном процессе, то, как результат, он не хочет учиться, реализовываться, идти в школу. В итоге не становится успешным и может не найти своего места в жизни», — говорит Муслумов.

Эксперт отмечает, что травля — это не то, что мы обычно видим в фильмах: когда одного человека физически мучают целой группой, вплоть до макания головой в унитаз. «На практике травля —больше психологическое насилие: когда ребенка игнорируют, обзывают, когда он через некоторое время начинает считать себя неполноценным, и у него формируются те комплексы, которые затем транслируются на протяжении всей жизни, — рассказывает Рустам Муслумов. — Ребенок, которого травили в детстве, не всегда может преодолеть свои комплексы во взрослой жизни, проблема взаимоотношений для него всегда остается актуальной. Он может стать успешным в жизни, все может быть в порядке, но все равно в ситуации конфликта или насилия он будет возвращаться в это детское состояние».

Сургут в норме

По данным чиновников, за три года с 2015 по 2018-й в департамент образования Сургута поступило 31 заявление от родителей о спорных ситуациях в школах: «Все обращения рассмотрены в установленные сроки, спорные ситуации урегулированы».

Также я случайным образом выбрала несколько школ и гимназий Сургута и спросила у их руководства, были ли у них за последние три года случаи травли детей.

В СОШ №1 мне не стали отвечать, отправив даже не в департамент образования, а к советнику главы города (есть что скрывать?).

Директора школ № 31, 20 и 44 сообщили, что жалобы от родителей за это время к ним не поступали.

В гимназии «Лаборатория Салахова» тоже все тихо и спокойно вот уже три года, хотя наша первая история говорит об обратном.

Лишь руководство гимназии имени Ф.К. Салманова безбоязненно отчиталось, что за 2015-2018 годы к ним поступило пять обращений с просьбой родителей разобраться в конфликтах между учащимися класса: «Каждая просьба была рассмотрена, принят ряд мер по урегулированию конфликтных ситуаций».

Отметим, что по информации департамента образования, для предупреждения конфликтов во всех образовательных учреждениях города реализуются комплексные планы мероприятий: проводятся педагогические совещания, советы, заседания, родительские собрания, классные часы и прочее. Созданы школьные службы медиации (примирения), центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Педагоги системно повышают уровень профессиональной квалификации на семинарах, курсах и практикумах. Некоторые из обучений направлены и на профилактику конфликтных ситуаций, в том числе буллинга. Например, «Технологии работы в ситуации буллинга» или «Буллинг как социально-педагогическая проблема».

Директор АНО ЦДПО «Веста», кандидат педагогических наук Наталья Киосе, чья организация проводит обучающие курсы для школьных психологов Югры, отмечает следующее: «Не столько нужно учить психологов, сколько классных руководителей. Иногда сами учителя неосознанно провоцируют появление буллинга. Например, когда кого-то постоянно хвалят или наоборот, ругают. Тогда одноклассники могут сгруппироваться против этих «особенных» детей».

В главной городской кузнице педагогов — СурГПУ мне сообщили, что сейчас будущие учителя уже со студенческой скамьи изучают ряд дисциплин по противодействию буллингу. Продолжительность курсов варьируется от 72 часов в зависимости от конкретного учебного плана.

«При изучении дисциплин акцент делается на характеристике возможных конфликтных ситуаций в школьной среде и их причинах, специфике взаимодействия школьников разного возраста, поднимаются проблемы организации взаимодействия с «трудновоспитуемыми» детьми» и так далее. Особое внимание уделяется технологии и методике педагогической поддержки обучающихся, специфике организации индивидуальной помощи в школьном классе», — отмечают в педвузе.

Бежать не надо

Сургутскую шестиклассницу Катю травят в школе. К сожалению, конкретизировать место обучения родители девочки не решились.

Катя получает высокие отметки, но ее отношения с классом с начала учебного года сильно испортились: мальчики дразнят, а девочки смеются над ней или вовсе игнорируют. Подростка обзывают «подлизой» из-за хороших отношений с учителями.

«Конфликт начался весной, когда лучшая подруга Кати решила, что у девочки не хватает «авторитета и связей с ребятами из других школ». Тогда же она настроила одноклассников против бывшей подружки, — рассказывает мама девочки. — Дочка не хочет ходить в школу из-за насмешек, из-за того, что может получить тетрадью по голове или толчок в спину. Но переводиться в другое образовательное учреждение отказывается (хотя мы предложили такой вариант), потому что ей нравятся преподаватели и качество образования».

Учителя и психологи в школе не в курсе ситуации (или делают вид, что не замечают). Целенаправленно задействовать кого-либо из сотрудников учреждения Катя запрещает, считает, что это усугубит ситуацию.

Действительно, родители часто видят выход из ситуации именно в переводе в другую школу. Но эксперты с ними не согласны — побег помогает не всегда. «Ребенок вновь станет жертвой. Во-первых, потому что у него уже сформировался такой стиль поведения: он горбится, сутулится, даже невинные разговоры трактует как нападение на себя и реагирует неадекватно. А дети сразу все замечают, — объясняет Рустам Муслумов. — Во-вторых, друзья жертвы все равно остаются в соцсетях: они начинают писать его новым одноклассникам. Уход из школы провоцирует агрессоров: мы все равно тебя достанем и накажем. Либо новые одноклассники сами через интернет быстро узнают, что ребенок был изгоем».

По данным городского департамента образования, в 2016 году сменил место обучения 241 ребенок, в 2017 году — 228 человек, а в этом году уже 181 школьник. К сожалению, выделить, сколько сургутских детей перевелись в другие школы города именно из-за буллинга, невозможно.

Бейся на месте

Все эксперты сходятся во мнении, что искоренять травлю нужно там, где она началась. И в процессе для его эффективности должны участвовать все стороны: ребенок, родители, сотрудники образовательного учреждения, ученики и родители агрессора.

Рустам Муслумов считает, что оптимальный способ — когда родитель приходит в школу и обсуждает ситуацию с лицом, которому доверяет: классным руководителем, завучем по воспитательной работе, психологом, в крайнем случае — директором: «Нужно выработать совместные меры. Так как основная выгода агрессора, который унижает ребенка, — поднятие собственного статуса, выходом может стать построение такой социальной среды взаимодействия, где унижение более слабых становится неприемлемым. Условно, в учреждениях можно запустить акции, типа «кто травит других, тот лох» или «кто обзывается, тот лох». Огласка ситуации в большинстве случаев сводит травлю на нет».

«В любом классе есть дети, незадействованные в конфликте, они могут вступиться за жертву, но не делают этого из-за страха. Поэтому надо разговаривать со всеми детьми, и благополучными в том числе», — говорит Наталья Киосе.

Если обращение в школу не помогает, родитель должен пойти вторым путем — через правоохранительные органы: «Для этого нужно собрать доказательства: если отправляют сообщения, сохранить скриншоты. Если портят одежду — зафиксировать повреждения. Если были побои — пойти и снять побои. Главное не оставлять ситуацию такой, как она есть», — утверждает Муслумов.

Яблоко от яблони

Как выяснилось, буллингу в Сургуте подвергаются не только дети, но и сами родители. Мне позвонила Юлия — многодетная мама. Сургутянка отметила, что она и сама столкнулась с травлей, и регулярно наблюдает ее в различных родительских чатах.

«Ежегодно перед какими-либопраздничными мероприятиями более обеспеченные родители травят менее обеспеченных. В чатах пишут, что ты плохой родитель, если не можешь позволить ребенку купить подарок за тысячу рублей, или сдать несколько тысяч на празднование. Те, у кого бюджет ограничен (многодетные, малоимущие), уже боятся возражать, так как тут же начинается давление. Мне, например, в прошлом году в Детской хореографической школе на ЖД задали такой вопрос: зачем вы нарожали столько детей? С намеком, что я не могу позволить себе скинуться на новогодний праздник. И не знаю, на дополнительные занятия деньги откладывать, или на такие вот сборы».

Но это уже другая история. Однако стоит помнить, что родители — главный пример для подражания своим детям.

Для справки:

По результатам современных исследований:

Более агрессивными в школе являются мальчики и они же чаще становятся жертвами травли.

Пики буллинга приходятся на подростковый возраст с шестого по девятый класс.

В младших классах более развита физическая агрессия, в старших — словесная и игнорирование.

В группе риска чаще всего оказываются физически слабые дети, гиперопекаемые родителями, ябеды, вундеркинды, играющие роль «шута», двоечники, любимчики учителей, болеющие заболеваниями, выделяющими их из коллектива и дети, не обеспеченные современными электронными новинками, или же имеющие самые дорогие из них, недоступные другим детям.

Кстати:

В некоторых школах Швеции есть специальные «антибуллинговые» отряды учеников. Их главная задача — защищать школьников с первого по девятый класс от агрессии и насилия со стороны одноклассников.

45% российских подростков в возрасте от 8 до 17 лет сталкиваются с травлей