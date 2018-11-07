Спорт – не мир

На прошлой неделе руководители спортивных федераций Сургута и несколько спортсменов написали открытое письмо в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой с просьбой снять с должности начальника городского управления физической культуры и спорта Шамиля Лукманова. Уже через несколько дней в социальных сетях стала распространяться петиция с требованием уволить чиновника из сургутской администрации. На данный момент под петицией уже подписалось почти 1600 человек. Портал siapress.ru попытался разобраться, в чем заключается суть конфликта вокруг главного куратора городского спорта.

Имя Шамиля Лукманова в Сургуте знали давно – с 2011 года он руководил городским Ледовым дворцом еще до его сдачи в эксплуатацию. Однако в 2013 году работой начальника спортивного учреждения заинтересовались в ФСБ. В Ледовом дворце провели обыск и изъяли компьютеры. Причины интереса со стороны силовиков так и не были озвучены, а Лукманов на три года исчез из поля зрения СМИ и общественности.

Поэтому его назначение заместителем начальника управления физической культуры и спорта в самом конце 2016 года стало неожиданностью. Напоминаем, что тогда подразделение уже несколько месяцев возглавлял Михаил Ющенко (после реорганизации департамента культуры, молодежной политики и спорта). Однако уже в мае 2017 года произошла рокировка – начальником управления стал Шамиль Лукманов, а Ющенко назначили его замом.

Подробности того, что происходило внутри управления физкультуры и спорта с того момента, неизвестны. Но итогом этого действа стал открытый конфликт между главой подразделения и группой руководителей спортивных федераций города, а также частью спортсменов. Письмо на имя губернатора Югры Натальи Комаровой с просьбой уволить Лукманова стало кульминацией кризиса в спортивной сфере Сургута. Список претензий со стороны тренеров и спортсменов обширен. Здесь обвинения и в неэффективном использовании средств, и в непрозрачном финансирование спортивных школ, и в кумовстве при назначении кадров. Сюда же можно добавить и претензии к инициированной начальником управления реорганизации некоторых спортшкол, но в администрации города нам эту информацию опровергли, заявив, что соответствующих распоряжений у них нет.

Авторы письма упоминают и про старые уголовные дела в отношении Шамиля Лукманова, на чем стоит остановиться подробнее.

В распоряжении редакции siapress.ru оказалась копия обращения правоохранительных органов на имя бывшего главы города Дмитрия Попова, которая была отправлена в сургутскую администрацию в декабре 2013 года. В тексте документа указывается, что следователи установили «причастность Шамиля Лукманова к совершению преступления по статье 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»)».

Также в обращении правоохранители пишут, что директор Ледового дворца «подозревается в совершении преступления по статье 289 УК РФ («незаконное участие в предпринимательской деятельности»)». Для этого следователи пытались выяснить, «имел ли право Лукманов заниматься бизнесом в период с 1 июня 2011 года по 9 февраля 2012 года» (скорее всего, учитывая, что он был назначен директором Ледового дворца 1 июля 2011 года и с того момента стал муниципальным служащим, то, согласно законодательству, предпринимательскую деятельность он не мог вести). Судьба этого уголовного дела неизвестна, редакция siapress.ru направила соответствующий запрос в правоохранительные органы.

При этом в администрации города нашему порталу сообщили, что к ним не поступала информация ни об уголовных делах в отношении Шамиля Лукманова, ни о факте их прекращения. Информацию эту, к слову, обязан был предоставить сам начальник управления физической культуры и спорта, когда устраивался на работу в администрацию.

Сейчас с теми, кто подписал письмо, ведет переговоры новый директор окружного департамента физической культуры и спорта Сергей Артамонов, который специально для этого приехал в Сургут. Первая встреча прошла во вторник, 6 ноября, но пока неизвестно, приведет ли она к разрешению конфликта. Какая-то определенность наступит через неделю, когда в окружном департаменте физической культуры и спорта выяснят все подробности сложившейся ситуацией.

Портал siapress.ru будет следить за развитием событий.