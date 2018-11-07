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​Пятидневка не подойдет тем, кто находит свой внутренний кайф в результате внутреннего пополнения знаний

Однозначно ставить вопрос о введении пятидневки нельзя. Сегодня говорят об инженерном образовании и необходимости повышения интеллектуального уровня человека. Мы прошли тот этап, когда всем школьникам достаточно было просто «общего образования». Сегодня нужны учреждения для интеллектуально продвинутых детей. Об этом говорит закон и потребности самих школьники.

Заинтересованность в учебе должна быть у ребенка. Именно поэтому сейчас заявление на поступление в десятый класс пишут обучающиеся, а родители только согласовывают, хотя раньше его заполнял родитель.

Пятидневка подойдет тем школам, которые дают только общее образование — ее обучающиеся не будут кабинетными работниками. Но детям, которые находят кайф в результате внутреннего пополнения знаний — необходимы шесть дней учебы. У таких есть потребность в знаниях.

Когда я только ушел из гимназии, именно ученики подняли шум, из-за того что снизилась нагрузка. Гимназисты спрашивали: «почему изучение второго иностранного языка стало не обязательным, где наши дополнительные занятия по физике, информатике или уроки шахмат?».

Я могу говорить об этом, даже на примере своего внука. Он в профильном девятом классе, а по возрасту должен быть в седьмом. У него нет выходных, потому что ребенок постоянно участвует в олимпиадах, что-то читает, смотрит, готовит материалы — у него есть потребность в знаниях.

Многое зависит и от кадрового состава школы. Если специалист-преподаватель достаточно сильный, он будет объяснять, задавать и спрашивать с ученика даже больше, чем предусмотрено программой. И тогда дети, увлеченные получением знаний, задаются вопросом — почему на такие сложные предметы (биология или литература, например) выделены всего пара учебных часов в неделю? Но все ли учителя в наших школах достаточно глубоко знают предмет, который преподают, или они считают достаточным, условно, задать домашнее задание и проверить тетради?

Изучение программы должно быть разным для разных детей. Для этого существует шесть уровней изучения программы — это разработка еще 1995 года, по которой обучаются и ученики, например, гимназии-лаборатории в Сургуте.

Важно понимать, что общее среднее образование не гарантирует получение высшего профессионального образования. Если ребенок нацелен на успешное поступление в университет, в школе (особенно старшей) речь не может идти о пятидневке.

Пятидневка подойдет тем ученикам, которые в дальнейшем планируют «работать руками» и учиться в училище. В таком случае, возможно, и нужно учиться пять дней в неделю, а шестой посвящать общему развитию.

Фото И. Швец.


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Сегодня в 17:15, просмотров: 144, комментариев: 2


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 19:05
Если все будут инженерами тогда кто унитазы чинить будет?
Инженеры нужны, ни кто не спорит, но рабочие профессии более востребованы на рынке труда.
Едкий Шнырь альберт леонов
не нравится
Сегодня в 19:12
Только вот популярность рабочих профессий опустили низко... Хотя получает хороший, я повторюсь - хороший, слесарь или сантехник - весьма прилично.

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Мнения

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