​И в радости, и в печати: как издать книгу

Свершилось! Вы написали собственный литературный шедевр. Ну, по крайней мере, в этом уверены все ваши друзья и знакомые. Да и вы сами, что греха таить, надеетесь, что это справедливая оценка вашего творчества.

Но что нужно сделать, чтобы вордовский файл превратился в полноценную и осязаемую книгу? Как издать свое произведение и подарить многомиллионной аудитории возможность познакомиться с ним? И можно ли сейчас заработать на писательстве? Об этом — наш материал с историями авторов и рекомендациями издателей.

1. Что хотят издательства?

«Авторы в издательство попадают в основном тремя путями: по рекомендации профессионалов рынка, по рекомендации скаута и случайно, — рассказывает замдиректора по редакционной работе издательства «Эксмо» Екатерина Панченко. — Рекомендация профессиональных участников рынка остается самым надежным путем к изданию. С этого года наше издательство пользуется услугами скаутов — людей, рецензирующих попадающие к ним рукописи, оценивающих их и рекомендующих (или не рекомендующих) редакторам издательства. В отличие от литературных агентов у скаута нет задачи продать книгу издательству, поэтому их рецензии более объективны. И все же решение всегда остается за редактором. По-прежнему работает и электронный ящик издательства для самотека. С ним медленно, но верно разбираются рецензенты. Это долгий путь, но тоже работающий».

К слову, на данный момент в почтовом ящике «Эксмо» в ожидании своей участи несколько покоится тысяч рукописей.

Иные издательства отвечают в течение месяца или трех, а некоторые — через полгода. Нет реакции — нет интереса к вам.

Но не стоит думать, что издательства в целом не заинтересованы в новых авторах. Наоборот — на своих сайтах они открыто заявляют, что ищут свежую писательскую кровь и рады взаимовыгодному сотрудничеству.

Выбирая место, куда вы отправите свой текст, обратите внимание, что разные издательства специализируются на определенных направлениях (документальное, научно-популярное, художественное и т.д.) и выставляют собственные требования к оформлению произведений. Одни хотят, например, найти детских авторов, а другие — тех, что пишут о медицине. Ищите свой вариант. Также нет смысла отправлять роман в редакцию, которая занимается только переводными текстами.

Еще о требованиях. Издательство «АСТ», допустим, рассматривает только рукописи от шести авторских листов (240000 знаков с пробелами), а «Питер» просит писателя заполнить план-проспект книги, в котором нужно указать различные данные об авторе и книге (вплоть до названия глав и предложений по продвижению).

Кстати, популярно заблуждение, что если отправить издательству книгу с готовой обложкой и оформлением, то шансы на заветное «да» увеличиваются. Это не так. «Профессиональному издательству не нужно, чтобы вы делали его работу», — замечают эксперты.

Также многие книжные издательства объединяет желание увидеть синопсис (краткое содержание) текста автора.

Ознакомиться с политикой и условиями сотрудничества с книжными гигантами можно на их сайтах. Вот некоторые варианты:

eksmo.ru/for-new-authors* alpinabook.ru/about/contacts (справа выбрать «предлагаю сотрудничество»)

ast.ru/newauthors

piter.com/page/avtoru

mann-ivanov-ferber.ru/about

5rim.ru/text-0/contacts (отправить письмо на почту authors@5rim.ru)

Советы авторов:

«Надо уметь писать»

Денис Драгунский, писатель, драматург, политолог и журналист:

«Это два разных вопроса: как издать свою написанную книгу, и как понравиться издателю.

1. Написать хороший текст. Желательно два или три. Повесть, роман, сборник рассказов. Рассказы вывешивать в интернет. Добиваться популярности. Вот я так и поступил. Потом отдавать в журналы или в издательство. Ну а там как повезет. За свой счет лучше не издаваться.

2. Подружиться с издателем и спросить, что именно ему надо. И написать.

ГЛАВНОЕ: для того и другого надо уметь писать».

«Можно написать пару-тройку глав и разослать веером по основным российским издательствам»

Алексей Водовозов, научный журналист, блогер, врач-терапевт высшей категории, автор научно-популярной книги «Пациент разумный. Ловушки «врачебной» диагностики, о которых должен знать каждый»:

«Издаваться можно по-разному. Если вы все хотите сделать сами и получать деньги за реализацию своих книг тоже самостоятельно, есть сервис ridero.ru. (Подробнее о нем читайте во второй части нашего материала «Секреты самиздата». — Прим. ред.) В прошлом году в лонг-листе премии «Просветитель» была книга, изданная именно таким способом.

Можно написать пару-тройку глав и разослать веером по основным российским издательствам: «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов, Фербер», «Корпус», «Альпина», «5-й Рим» и так далее, в профильные редакции. Если ваш текст понравится, с вами свяжутся и согласуют условия сотрудничества. В отличие от самиздата, у вас будет настоящий договор, подтвержденный источник доходов, все необходимые отчисления и защита авторских прав. Плюс ваш текст очистят от ошибок и опечаток, хотя это неточно, у АСТ, например, политика заключается в скоростном издании первого тиража, а все ошибки и опечатки исправляются во втором и последующих изданиях (если они будут).

Третий способ — просто писать в своем уютном бложике что-нибудь действительно интересное хорошим русским языком. И тогда за вами обязательно придут, издательства регулярно шерстят интернет в поисках потенциальных авторов бестселлеров. В таких случаях и аванс могут предложить, и процент авторских отчислений повыше».

«Издательства редко берут книги неизвестных авторов»

Дмитрий Сафиоллин, начальник образовательно-консультационного отдела фонда «Центр гражданских инициатив Югры», марафонец, автор книги «Действуй! Беги!»:

«Еще на стадии черновика я выложил информацию о том, что пишу книгу, и разместил краткое содержание, о чем она должна быть. Один знакомый у меня взял этот пост и переправил в питерское издательство «Весь». Со мной почти сразу связался главный редактор. Спросил, есть ли у меня уже что-то написанное. У меня были какие-то наброски. Он посмотрел и спросил, где я планирую издаваться, а потом предложил издаваться у них. Мы договорились о сроке и заключили контракт. После того, как я отправил книгу, три месяца ушло на то, чтобы ее сверстали, отредактировали, сделали обложку. Продвижением и всеми коммерческими вопросами занималось издательство.

Можно самому попытаться отправить книгу в какое-нибудь издательство. Но издательства редко берут книги неизвестных авторов. Может только повезти».

2. Секреты самиздата

Предположим, вы отправили письма, полные надежды, в крупнейшие издательства. Но далеко не факт, что эти надежды оправдаются. И здесь на помощь (пока еще) неизвестному писателю приходит самиздат. Например, в лице ресурса ridero.ru.

«Сегодня любой автор может сам бесплатно издать книгу и продавать ее в крупнейших книжных онлайн-магазинах как в электронном виде, так и в бумажном по технологии «печать по требованию», — объясняют в интернет-издательстве Rideró. — Сервис совершенно бесплатно позволяет автору: конвертировать текст в готовый макет книги для печати и чтения на электронных устройствах; получить уникальный международный номер ISBN; отправить книгу в магазины, продавать ее и получать авторские отчисления от продаж».

Также автор сам определяет размер роялти, которые он планирует получать от продажи каждого экземпляра книги. От этой суммы формируется ее розничная цена, включающая в себя налоги, комиссию магазинов и затраты на печать, если речь идет о продаже печатных книг.

При необходимости автор может заказать себе тираж для самостоятельного распространения книги. Rideró печатает тиражи в мягкой обложке — от одного экземпляра, а в твердом переплете — от четырех штук.

Прелесть платформы в том, что издать книгу с ее помощью может любой автор. «Только читатели могут дать оценку книге», — уверены в издательстве. Но чтобы книга попала к читателям, ее необходимо продвигать. Для этого на сервисе можно ознакомиться с бесплатным видеокурсом «Основы продвижения книги: как автору достичь успеха».

Советы авторов:

«В наше время не нужно отправлять рукописи голубями, совами или Почтой России»

Анастасия Семихатских, журналист, автор книги «Беспризорники хаоса»:

«Несколько лет назад я открыла для себя отличный сайт — ridero.ru, на котором по готовым шаблонам можно самостоятельно сверстать книгу буквально за полчаса, выбрав шрифт, тип обложки, иллюстрации. Если у автора нет желания заморачиваться, он волен заказать полный пакет услуг, начиная от вычитки и заканчивая переводом произведения на другой язык. Прелесть Rideró еще и в том, что этот сайт позволяет не только печатать книги, но и бесплатно размещать их в интернете для продажи. Платформа взаимодействует с крупнейшими книжными интернет-магазинами, через которые произведение можно купить либо в электронном виде, либо в обычном бумажном. Все авторские права при этом остаются у писателя.

Планирую ли я связаться с более традиционными издательствами и отправить свое произведение им? Да, в ближайшем будущем я так и поступлю. Радует, что в наше время не нужно отправлять рукописи голубями, совами или Почтой России. Электронной будет вполне достаточно».

«Можно издать книгу тиражом 20 экземпляров всего за несколько тысяч рублей»

Эльдар Ахадов, писатель и поэт, обладатель премий «На благо мира», «Серебряное перо Руси» и других, автор 52 книг с поэзией и прозой, член союзов писателей России и Украины:

«Издать книгу небольшим тиражом для себя и своих друзей сейчас совсем не сложно. Существуют сайты издательств, на которых это можно сделать своими силами, воспользовавшись издательской программой, которая сама разместит авторский текст в избранный автором формат книги. Благо, что шаблонов для этого достаточно много. Можно издать книгу тиражом 20 экземпляров всего за несколько тысяч рублей. Стоимость зависит от количества текста и качества обложки. В мягкой дешевле, в твердой подороже. Прибыли это, как правило, не дает никакой, но увидеть свой труд в книжном формате — тоже приятно».

3. Ещё пара способов издать книгу

Иногда книги можно издать за счет работодателя. Здесь нет каких-то универсальных рекомендаций,

однако шанс на благоприятный исход выше, если вы работник какой-нибудь крупной компании («Газпром», «Сургутнефтегаз» и т.д.) и пишете про жизнь родного края или о тонкостях своей профессии. Попробуйте поговорить о своем творчестве с начальством.

Кроме того, в городском и окружном бюджетах существуют различные программы и гранты для писателей. Гранты на издание книг утверждает в муниципалитете специальная издательская комиссия, в округе — департамент общественных и внешних связей. Кроме того, можно компенсировать уже понесенные расходы на издание через департамент культуры Югры: один (иногда — два) раза в год он выделяет субсидии.

Как правило, этот вариант чаще всего подходит для каких-то заслуженных культурных деятелей региона и старожилов, нежели для совсем молодых авторов. Заметьте: чаще всего, но не всегда!

Опять же — если вы освещаете какие-то важные и общечеловеческие темы, затрагиваете историю страны, региона, города или хотите опубликовать биографию какого-нибудь известного деятеля — в общем, написали не про секс, наркотики и рок-н-ролл, — то, может быть, власти рассмотрят вашу кандидатуру.

4. А как же ГОСТ? Рекомендации от библиотекаря по оформлению издательской продукции

«Издательства сейчас не те. Раньше они работали при типографии, были государственными, — рассказывает заведующий отделом краеведения районной библиотеки им. Г. А. Пирожникова Наталья Токмакова. — Сейчас издательства переросли в частные. Тем не менее те, что основаны на базе государственных, издают книги правильно, а вот другие — неправильно».

По словам библиотекаря, они всегда стараются, чтобы были соблюдены все стандарты. «Если ты работаешь над статьей для издания, то у тебя должен быть какой-то литературный редактор. А у нас сейчас книги выпускают все, у кого есть деньги! Книги издаются ужасно. Что в библиографическом плане, что в содержательном», — делится Наталья Токмакова.

Она отмечает, что очень часто содержание делают в конце, но гораздо удобнее, когда оно в начале. «Содержание в конце уместно, пожалуй, только для художественной литературы», — уверена заведующая.

Кроме того, для нее же уместен если не справочный аппарат, то хотя бы список непонятных слов. «Допустим, слово «рухлядь». Раньше это было меховое богатство! А сейчас это что? Старье. Поэтому надо делать справочную информацию, чтобы дети, например, понимали, читая, о чем же именно идет речь», — советует Наталья Токмакова.

Подробные рекомендации по оформлению издательской продукции от районной библиотеки здесь.

5. Можно ли заработать на писательстве?

«Издание «настоящей бумажной книги» в 2018 году — в больше степени вопрос удовлетворения тщеславия автора, чем заработка— особенно, если автор не популярен, — считает сургутская поэтесса Екатерина Гербутова. — Ни одно традиционное издательство в России сейчас не строит работу так, чтобы у автора была возможность нажить на своих текстах некий капитал. Богатый писатель в России — скорее исключение, и то — капитал приобретается больше за счет участия в побочных проектах. Недавно вышла нашумевшая книга «Петровы в гриппе и вокруг него» — ей сейчас зачитывается вся интеллигенция. Но когда ее автора Алексея Сальникова спросили, на что он потратит гонорар, он ответил что-то в духе «ну, может быть, ипотеку получится закрыть». Кстати, у самой Кати тоже есть издательский опыт. (Сообщество «Литературный Сургут» выпустило сборник «Сургут рифмуется». Издать его Кате предложила типография «Озон»).

«Отчисления от издательства автор получает с каждой проданной книги, — объясняет молодой автор Дмитрий Сафиоллин. — Все строится так, что есть определенный тираж. Условия могут быть разными. Автор получает гонорар, определенный в зависимости от объема тиража через некоторое время, когда станет понятно, как тираж продается. Также по итогам продаж возможно переиздательство и новый тираж».

Другой автор — Алексей Водовозов — в свою очередь уточняет, что при любом раскладе книжные гонорары могут стать лишь приятным дополнением к основной зарплате, а прожить на них можно только при регулярном выпуске новых и новых произведений, при устойчивом на них спросе и при суммарных тиражах где-то от миллиона экземпляров в год.

«Состоятельным может стать автор бестселлера, но так происходит во всем мире, не только в России, — констатирует редактор издательства «Эксмо» Екатерина Панченко. — Если книга издана и продана большим тиражом, то автор зарабатывает неплохо. Если тираж небольшой, и у вас выходит одна книга в год, то прожить на такие деньги невозможно. Выбирая своей профессией писательство, нужно изучить реалии рынка и принимать такое решение с открытыми глазами».

(Подробное интервью с Екатериной Панченко можно прочитать здесь).

Подытоживая, отметим: если ничего не делать, то и популярность с миллионами экземпляров вам вряд ли светит, а по-настоящему хорошими писателями, обладая целью заработать побольше денег, не стать. Поэтому, невзирая ни на какие трудности, пишите, пишите и еще раз пишите! И стучитесь во все двери. Вдруг за какой-нибудь из них ждут именно вас?