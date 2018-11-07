​Как это по-русски

Разговор в магазине:

— Что это у вас? Творог?

— Нет, это у меня семечки.

— Да нет, это у вас уже менталитет…



Какой ты, русский дух? В чем же твоя невидимая сила, брат-менталитет?

Я спросила об этом не у ясеня и не у тополя. (Вы сейчас тоже услышали, как эта песня ненавязчиво заиграла в голове?)

Каково быть русским, и от чего дрожат струны русской души, — я выпытывала у респондентов во время последних интервью, у коллег, друзей и знакомых. И у самой себя.

Вот что у нас получилось.

Русский менталитет — это…

когда придет серенький волчок и укусит за бочок.

Когда по кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам — и в ямку ух, а потом рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый, и дзынь-точка неминуема.

Когда соль в этом запоздалом поезде ты везешь в коробке из-под спичек, а анализы в больницу носишь в баночке из-под детского питания.

Когда лук хранят в колготках (и никто не может внятно объяснить, зачем), а мясо зимой вывешено за окно.

Когда из этого мяса потом вся семья лепит пельмешки, собравшись вместе, и ровные ряды белых бантиков из теста отправляются лежать в морозилку.

Когда повариха в столовой забирает у тебя то, что не доел и говорит: «Для собак».

Когда «Ирония судьбы», фильмы о приключениях Шурика и экшн про Ивана Васильевича, который меняет профессию, олицетворяют Новый год. Как и оливье с «Советским». И бутерброды с икрой, даже если с деньгами напряг.

Когда прыгаешь в снег после бани. С криком.

Когда идешь весь городской и пафосный, а внизу — валенки.

Когда в детстве варежки на резинке, чтобы не потерял.

Когда у бабушки подушки на кровати сложены пирамидкой и сверху накрыты тюлевой накидкой.

Когда перед сном смотришь на ковер на стене, а под настроение — водишь пальцем по его узорам.

Когда не выбрасываешь газеты, потому что пригодятся в хозяйстве, а целлофановые пакеты из-под хлеба становятся многоразовыми.

Когда на окне рассада, и весь дом пахнет помидорами.

Когда пропадают носки, а виноват барабашка.

Когда ковер выбивают во дворе, а белье сушат на морозе.

Когда в уборной вместо бумаги пожелтевшая книга про XXVIII съезд КПСС или сканворды «Тещин язык».

Когда в уличном туалете ненавязчиво расположилось небольшой осиное гнездо или внушительная паутина с десятком жертв и огромным паучарой, а ты готов обделаться от страха — благо, место располагает.

Когда поехал на дачу, надел старую безразмерную одежду, калоши и почувствовал себя в своей тарелке.

Когда в августе сорвал созревший подсолнечник и щелкаешь семечки на лавочке.

Когда от созерцания колосьев в поле рождается умиротворенная улыбка.

Когда смотришь на коробку с цыплятами и просишь оставить себе одного.

Когда все коты — Барсики и Мурзики, а собаки — Тузики и Дружки.

Когда хлеб с майонезом, а арбуз с хлебом.

Когда балкон создан для того, чтобы хранить хлам. Как и гараж, разумеется.

Когда на кладбище оставляют конфеты и поминают усопших, сидя за пошатнувшимися столиками возле могилок.

Когда едешь на машине по трассе, скачал в плеер любимой музыки, а потом вынул наушники, включил «Дорожное» радио и смотришь на березки под Любэ и Ротару. И понимаешь, что откуда-то знаешь все их песни.

Когда случайно заплакал под «Родительский дом» Лещенко или под «Журавлей» Бернеса. И 9 Мая глаза тоже на мокром месте.

Когда водку охлаждают в речке.

Когда пьешь со стариками, а они тебя перепили. И перепели.

Когда всегда остаешься ребенком для своих родителей. Даже в 40 лет. А слова «отцовский ремень» кажутся чем-то большим, чем описание аксессуара для поддержания штанов.

Когда слышишь «У Лукоморья дуб зеленый», то отвечаешь: «Златая цепь на дубе том». И этот культурный код поистине нерушим.

Так какой ты, русский дух? В чем же твоя невидимая сила, брат-менталитет?

Я спросила об этом не у ясеня и не у тополя, а хочу спросить у вас.