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​Как это по-русски

Серенький волчок, лепка пельменей и варежки на резинке: особенности национального менталитета

Иллюстрация автора
Иллюстрация автора

Разговор в магазине:

— Что это у вас? Творог?

— Нет, это у меня семечки.

— Да нет, это у вас уже менталитет…


Какой ты, русский дух? В чем же твоя невидимая сила, брат-менталитет?

Я спросила об этом не у ясеня и не у тополя. (Вы сейчас тоже услышали, как эта песня ненавязчиво заиграла в голове?)

Каково быть русским, и от чего дрожат струны русской души, — я выпытывала у респондентов во время последних интервью, у коллег, друзей и знакомых. И у самой себя.

Вот что у нас получилось.

Русский менталитет — это…

когда придет серенький волчок и укусит за бочок.

Когда по кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам — и в ямку ух, а потом рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый, и дзынь-точка неминуема.

Когда соль в этом запоздалом поезде ты везешь в коробке из-под спичек, а анализы в больницу носишь в баночке из-под детского питания.

Когда лук хранят в колготках (и никто не может внятно объяснить, зачем), а мясо зимой вывешено за окно.

Когда из этого мяса потом вся семья лепит пельмешки, собравшись вместе, и ровные ряды белых бантиков из теста отправляются лежать в морозилку.

Когда повариха в столовой забирает у тебя то, что не доел и говорит: «Для собак».

Когда «Ирония судьбы», фильмы о приключениях Шурика и экшн про Ивана Васильевича, который меняет профессию, олицетворяют Новый год. Как и оливье с «Советским». И бутерброды с икрой, даже если с деньгами напряг.

Когда прыгаешь в снег после бани. С криком.

Когда идешь весь городской и пафосный, а внизу — валенки.

Когда в детстве варежки на резинке, чтобы не потерял.

Когда у бабушки подушки на кровати сложены пирамидкой и сверху накрыты тюлевой накидкой.

Когда перед сном смотришь на ковер на стене, а под настроение — водишь пальцем по его узорам.

Когда не выбрасываешь газеты, потому что пригодятся в хозяйстве, а целлофановые пакеты из-под хлеба становятся многоразовыми.

Когда на окне рассада, и весь дом пахнет помидорами.

Когда пропадают носки, а виноват барабашка.

Когда ковер выбивают во дворе, а белье сушат на морозе.

Когда в уборной вместо бумаги пожелтевшая книга про XXVIII съезд КПСС или сканворды «Тещин язык».

Когда в уличном туалете ненавязчиво расположилось небольшой осиное гнездо или внушительная паутина с десятком жертв и огромным паучарой, а ты готов обделаться от страха — благо, место располагает.

Когда поехал на дачу, надел старую безразмерную одежду, калоши и почувствовал себя в своей тарелке.

Когда в августе сорвал созревший подсолнечник и щелкаешь семечки на лавочке.

Когда от созерцания колосьев в поле рождается умиротворенная улыбка.

Когда смотришь на коробку с цыплятами и просишь оставить себе одного.

Когда все коты — Барсики и Мурзики, а собаки — Тузики и Дружки.

Когда хлеб с майонезом, а арбуз с хлебом.

Когда балкон создан для того, чтобы хранить хлам. Как и гараж, разумеется.

Когда на кладбище оставляют конфеты и поминают усопших, сидя за пошатнувшимися столиками возле могилок.

Когда едешь на машине по трассе, скачал в плеер любимой музыки, а потом вынул наушники, включил «Дорожное» радио и смотришь на березки под Любэ и Ротару. И понимаешь, что откуда-то знаешь все их песни.

Когда случайно заплакал под «Родительский дом» Лещенко или под «Журавлей» Бернеса. И 9 Мая глаза тоже на мокром месте.

Когда водку охлаждают в речке.

Когда пьешь со стариками, а они тебя перепили. И перепели.

Когда всегда остаешься ребенком для своих родителей. Даже в 40 лет. А слова «отцовский ремень» кажутся чем-то большим, чем описание аксессуара для поддержания штанов.

Когда слышишь «У Лукоморья дуб зеленый», то отвечаешь: «Златая цепь на дубе том». И этот культурный код поистине нерушим.

Так какой ты, русский дух? В чем же твоя невидимая сила, брат-менталитет?

Я спросила об этом не у ясеня и не у тополя, а хочу спросить у вас.


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07 ноября 2018 в 08:00, просмотров: 1637, комментариев: 52


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Комментарии:
Моби
не нравится
07 ноября 2018 в 09:27
Автор, такая каша из стереотипов 30-летней давности уместна для Одноклассников
Швондер
не нравится
07 ноября 2018 в 09:46
продолжу: ...середины 2014 года когда был смех искандеров и обещание вертеть на трубе ихние обамаШмошные санкции.
Dochimacho
не нравится
07 ноября 2018 в 10:10
ооооо...эти ментальные скрепы из моего далекого советского детства. Ощущение пространства и мощи страны, осознание богатейшей российской культуры и истории для меня - это Родина.
Дело было лет 17 назад: я показывала представителям французской авиакомпании район (д.Тундрино), друзья прилетали в Ютейр с обсуждением покупки их малой авиации.Ну и в качестве культпрограммы такой вот экскурс, дороги тогда в Тундрино не было, летели на вертолете. Я рассказываю в пути о районе. Затем вижу, что мужикам все больше плохеет и плохеет, он активно высовываются в иллюминатор, что-то бурно обсуждают, меня, ессно, не слышат. Я к переводчику и спрашиваю: "чем так ошеломлены наши французские друзья?" Он говорит: линии электропередач в тайге ищут, а их нет. Не поймут как так. Т.е. парни были глухо офигемши от свободной земли, которая не занята человеческой деятельностью. Так это только 100 км от города отлетели. Если бы им весь район показать не садясь в нас. пунктах, по быстренькому, так внизу по прилету реанимационная скорая ждала бы думаю. Не могут они переварить наших пространств. Завистничают, заразы. Это так.
Ринат Кадыров
не нравится
07 ноября 2018 в 11:21
Бесцельно надерганные факты времен СССР. Время идет факты мняются, пельмени когда последний раз лепили?
Ринат Кадыров
не нравится
07 ноября 2018 в 11:26
Автор решил поумничать и показать какие недалёкие люди жили в СССР чтоли? Так это просто смешно, если сравнивать с сегодняшним днем, а будет еще смешнее. Улыбаемся и машем )))
Ринат Кадыров
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07 ноября 2018 в 11:30
С праздником кстати! Хоть и день не выходной
444 Моби
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07 ноября 2018 в 11:33
Автору музыкой навеяло, вернее, творчеством Дениса Ханьжина, "активиста РОО «Русский дух»" на СИАПРЕСС, который в противовес рэпу-мату из гопоты капеллу балалаечников у себя в подъезде сколотил. Ну, и понятно, что это, по его же словам, отпетое хулиганье матом больше ни-ни. Только литературным русским - из Пушкина так и чешут. А все она, невидимая сила того самого РОО Русский Дух. Вот, Надежда и задалась вопросом: Ты кто - могучий русский дух, что на гопоту так благотворно действуешь?
444 Ринат Кадыров
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07 ноября 2018 в 11:37
Да, тут вы правы, факты времен СССР наглядно показывают, чем люди жили в совке.
Сергей Б
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07 ноября 2018 в 11:51
Так какой ты русский дух?

Мы, русские, дуг дужку не обманываем.
Сергей Б
не нравится
07 ноября 2018 в 11:52
Бьем своих, чтоб чужие боялись.
Сергей Б
не нравится
07 ноября 2018 в 11:55
И водку пьем из экономии.
Сергей Б
не нравится
07 ноября 2018 в 11:59
Создаем себе трудности и мужественно их преодолеваем.
Ринат Кадыров 444
не нравится
07 ноября 2018 в 12:19
Ну да, на пару с медведём водку пили и на балалайке в лаптях играли, в перерывах между полетами в космос и попыткой накормить весь мир. Сейчас молодежь еду фоткает и обезьяничает в инстаграме как полоумные-есть чем гордиться
444 Ринат Кадыров
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07 ноября 2018 в 12:35
Вы же сами написали, что автором приведены ФАКТЫ времен СССР. Так в чем дело? Никаких балалаек и медведей в лаптях. Только, по вашему же выражению, факты, которые вам же почему-то не нравятся.
Полеты в космос ладно, но про "накормить весь мир" за счет русского народа это вы точнехонько в цель попали. Ведь именно российские города, российские промышленные центры в конце 70-х перешли на талонную систему распределения мясо-молочной продукции и так с нее до конца совка и не слезали. Может, не надо было никем не избираемым начальникам так уж откровенно своим народом помыкать?
Едкий Шнырь
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07 ноября 2018 в 19:11
Один не глупый человек (по маме русский, по отцу татарин) сказал, что если тебя пронимает от "Вставай страна огромная" - ты русский и тебя правильно воспитали
Едкий Шнырь
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07 ноября 2018 в 20:10
И на секундочку. 7 ноября 1941 года. Никому дата ничего не говорит?
444 Едкий Шнырь
не нравится
07 ноября 2018 в 21:30
Именно на это вашим бюджетным заказчикам и осталось уповать. На Победу, к которой они никакого отношения не имеют. О настоящем и будущем эти подлецы врут все последние 18 лет. Да так, что уже всех достали своим откровенным враньем. Осталось лишь примазываться к чужой победе да вышибать слезу многомиллионными жертвами давно прошедшей войны, реальных участников которой в живых уже не осталось.
Сергей Б Едкий Шнырь
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07 ноября 2018 в 22:14
Да, говорит, парад на красной площади в честь знаменательной даты 7 ноября 1917 года, когда произошла Великая социалистическая революция. Не знал или память отшибло?
Сергей Б Едкий Шнырь
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07 ноября 2018 в 22:20
Вставай страна огромная? Нет, сейчас другой лозунг актуален – мочи шнырей, спасай Россию. Русский дух.
Едкий Шнырь Сергей Б
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07 ноября 2018 в 23:20
Не отшибло. Хотя у Вас похоже ампутация памяти произошла конкретная. Парад 7 ноября 1941 года проходил в осажденной Москве. Войска с Красной площади сразу шли на фронт. А если для Вас "Вставай страна огромная" - набор слов и ничего не трогает - мой диагноз об ампутации памяти - верный.
Едкий Шнырь 444
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07 ноября 2018 в 23:27
А по Вашему - надо все забыть? 22 июня, Брест, Сталинград разрушенный, 900 дней блокады Ленинграда, Сожженную Хатынь и сотни деревень, Саласпилс, Майданек, Освенцим, Курск, Гетто в Таллине, Балатон, Берлин и Прагу? Чего-то французы с победой в Первой мировой войне носятся как с писанной торбой? А Победа 1945 года будет всегда в России.По Вашему - все забыть и как мальчик с Уренгоя пожалеть и извиниться перед зольдатами вермахта, которых закопали под Сталинградом. И да, мне удалось пообщаться со сталинградцами, теми кто воевал там и кто потом город восстанавливал. Их рассказы нельзя публиковать - нервы не выдержат
Ринат Кадыров 444
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07 ноября 2018 в 23:37
Приведена мелочевка из быта, можно конечно по пунтам пройтись, но не вижу необходимости. Автор, ворошась в исподнем советского человека как-то стыдливо умолчал или не знал о таких достижениях советской власти, как: 8-часовой рабочий день, всеобщее образование -всеобщую медицину, оплачиваемый отпуск, детские сады, бесплатное жилье, ГОЭЛРО, индустриализацию, Победу, ядерный щит, атомные электростанции, первый спутник, Гагарина, Харламова, станцию Мир и многое другое
444 Едкий Шнырь
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07 ноября 2018 в 23:39
Ваш диагноз ханжеское лицемерие и троллинг за бюджетный счет. Из вашего поганого рта "Вставай, страна огромная" вместе с остальной демагогией звучит просто как оскорбление. По-моему, все помнить и подлецов, которые на чужой крови, на чужой победе всеми правдами и неправдами хотят выторговать себе у народа право властвовать без всякого контроля в России вечно, как минимум презирать, если не ненавидеть.
Ринат Кадыров 444
не нравится
07 ноября 2018 в 23:46
"Народы, не знающие своей истории, обречены пережить ее снова"
444 Ринат Кадыров
не нравится
07 ноября 2018 в 23:47
Про тоталитарный СССР надо знать только одно, как цинично сказал ваш Путин, она утонула. Вместе со всеми своими "достижениями", со всей пропагандистской ложью, цензурой, лицемерием, ханжеством, репрессиями, на которых вся эта тоталитарная неподконтрольная народу власть и держалась 70 лет, и которые совок и утопили в конечном итоге. Это вам, и года не прожившему при советской власти, очень хорошо бы знать.
Едкий Шнырь 444
не нравится
07 ноября 2018 в 23:52
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
444 Ринат Кадыров
не нравится
07 ноября 2018 в 23:52
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Едкий Шнырь 444
не нравится
07 ноября 2018 в 23:53
Интересно узнать - сколько лет Вы прожили при СССР? Так - ради справки
444 Едкий Шнырь
не нравится
08 ноября 2018 в 00:00
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Ринат Кадыров 444
не нравится
08 ноября 2018 в 00:03
Любовь к спорам-это кстати тоже часть русского кода. Когда заканчиваются аргументы начинаем придумывать "факты"?
"Про тоталитарный СССР надо знать только одно, как цинично сказал ваш Путин, она утонула. Вместе со всеми своими "достижениями" может и не было ничего, ну кроме кровавого тирана разумеется?
444 Едкий Шнырь
не нравится
08 ноября 2018 в 00:07
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Едкий Шнырь 444
не нравится
08 ноября 2018 в 00:08
Что же Вы соскочили с вопроса про жизнь в СССР. По-любому, лет 30 Вам, и СССР помните незамутненым детским разумом, ну очереди 1990-х застали, если жили в Сургуте. А если жили в Центральной России, то Вам все прелести должны были достаться 1990-х. Так вот, к чему я, Мои друзья, которые застали 1990-е в зрелом возрасте - категорически за проводимую государством политику. Они помнят 1990-е и так нелюбимый Вами СССР и могут сравнить тогда, вчера и сегодня.
Едкий Шнырь 444
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08 ноября 2018 в 00:10
И чего Вы так доктора Геббельса поминаете - его труды читали и читаете7 Судя по Вашим комментариям - таки да. Чем страшнее и нелепей ложь, тем быстрее в нее поверят. Дайте мне СМИ и я за десятилетие превращу народ в стадо. Верной дорогой идете геноссе - не забудьте только конец мартышки и еже с ним..
444 Ринат Кадыров
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08 ноября 2018 в 00:16
Нет, товарищ. Не выдумки, а именно факты, которые привела автор статьи, вам не понравились. И тот факт, что такой могучий, полный ваших этих "достижений" тоталитарный совок развалился, и никому в голову не пришло встать на его защиту, вам тоже оспорить не удастся.
444 Едкий Шнырь
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08 ноября 2018 в 00:21
Нет, это вы пытаетесь "соскочить" с обсуждения факта, что вы неуклюжий бюджетный тролль. Еще и потому, что ваша заготовка про Геббельса не к месту. Я тут ни разу Геббельса даже не упомянул. А вы завели свою шарманку из 2012 года. Смотрите, уволят без выходного пособия. Как ваших предшественников.
Едкий Шнырь 444
не нравится
08 ноября 2018 в 00:22
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Едкий Шнырь 444
не нравится
08 ноября 2018 в 00:24
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Ринат Кадыров 444
не нравится
08 ноября 2018 в 00:27
Статья слабая, я уже указывал на это. Впечатление что инста-блоггер между фотканьем бабушкиных котлеток решил поупражняться в эпистолярном жанре
Ринат Кадыров
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08 ноября 2018 в 00:51
"Каково быть русским, и от чего дрожат струны русской души, — я выпытывала у респондентов во время последних интервью, у коллег, друзей и знакомых. И у самой себя. Вот что у нас получилось." К автору претензий нет, такие респонденты попались. А кот-забавный вышел, забираю))
444 Ринат Кадыров
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08 ноября 2018 в 08:48
Все-таки прочитали обсуждаемую статью? Наконец-то...
Сергей Б Едкий Шнырь
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08 ноября 2018 в 11:42
Так вот он какой, русский дух. С выборочной памятью – тут помню, тут не помню. Что парад был 7 ноября 1941 года помним, а что в честь Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 года не помним. Мы теперь только Минина и Пожарского помним которые в 1612 году Москву от польских интервентов освободили, парад помним 7 ноября 1941 года, Победу помним 9 мая 1945 год. А в остальном, что было с 1612 по 1941 годы и после 1945 года, не помним, полные провалы памяти. Ну и у кого тут ампутация памяти?

Вам, когда удалось пообщаться со сталинградцами, они вам случайно не сказали за какую Родину тогда бились насмерть? Я был в Волгограде не раз и на Мамаев кургане был, и Родину-мать видел, которая зовет, на защиту СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ Родины, а не на защиту олигархов, которые в 90-е разграбили и попилили, эту самую социалистическую Родину, и теперь подчищают историю. Вы разницу улавливаете или у вас и с эти провал?

Даже не спрашиваю у вас, человека, который называет себя шнырем, человека с провалами в памяти, осталась ли у вас хотя бы капля человеческого достоинства и как вы трактуете лозунг – вставай страна огромная. На смертный бой с кем, со своими согражданами?
Ринат Кадыров Сергей Б
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08 ноября 2018 в 12:26
Человеческой памяти свойственно забывать плохое и помнить хорошее. Удивляют люди у которых наоборот
444 Ринат Кадыров
не нравится
08 ноября 2018 в 12:32
Русский народ вам уже исчерпывающе ответил: на ошибках учатся.
А Ринат Кадыров совершенно справедливо добавляет: "Народы, не знающие своей истории, обречены пережить ее снова."
Ринат Кадыров 444
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08 ноября 2018 в 13:01
А как же ваше "она утонула"? Если помнить, то всё, если включать выборчную память, то логично помнить о светлом и хорошем.
444 Ринат Кадыров
не нравится
08 ноября 2018 в 13:58
Да помните, что хотите. Только в нацистском режиме, строившем ракеты, автомобили, танки не особо хуже совка, главное было не балеты-дороги и отсутствие безработицы, а его тоталитарная нечеловеческая сущность. Так же и в тоталитарном СССР, в котором вы и дня не прожили, главное было не ракеты-балеты-стопроцентная занятость, а отстранение народа от власти бандой чиновников, тотальная пропагандистская ложь, такая же тотальная цензура и не прекращавшиеся ни на минуту репрессии против любых мало-мальски несогласных с монополией никем не избираемых узурпаторов. Хорошо бы прежде всего об этом не забывать, об ошибках, приведших к катастрофам 1917 и 1991-го, чтобы не переживать "историю" снова и снова. Подсказка: очередное отстранение народа от власти никем не избираемыми чинушами-миллиардерами и закручивание гаек - ответ неправильный.
Ринат Кадыров 444
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08 ноября 2018 в 15:01
Откуда эта параноидальная уверенность что я не жил в СССР, или вы именно про "тоталитарный", какой-то другой СССР?
Ринат Кадыров 444
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08 ноября 2018 в 15:03
"нацистский режим, был ЧУТЬ хуже режима в СССР" вы серъезно так считаете?
444 Ринат Кадыров
не нравится
08 ноября 2018 в 15:14
А вы представьтесь своим именем и фамилией, скажите, кой вам годик. Тогда поговорим. А пока...
И лгать, товарищ, очень нехорошо. А тем более приписывать свои слова другим. Где это я написал ""нацистский режим, был ЧУТЬ хуже режима в СССР"? Что это за ерунда, дорогой тролль? Из какого пальца вы эту свою дрянь высосали?
Ринат Кадыров 444
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08 ноября 2018 в 16:02
"представьтесь своим именем и фамилией, скажите, кой вам годик. Тогда поговорим. А пока..." а пока продолжайте фантазировать
444 Ринат Кадыров
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08 ноября 2018 в 17:03
Понятно. Тролль, как и было предсказано.
Ринат Кадыров
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09 ноября 2018 в 22:50
444 это наверно ваше ФИО, осталось год рождения озвучить либеральный вы наш
Kirill Akincev
не нравится
09 ноября 2018 в 23:47
Ах, какая была держава!
Ах, какие в ней люди были!
Как торжественно-величаво
Звуки гимна над миром плыли!
Ах, как были открыты лица,
Как наполнены светом взгляды!
Как красива была столица!
Как величественны парады!
Проходя триумфальным маршем,
Безупречно красивым строем,
Молодежь присягала старшим,
Закаленным в боях героям -
Не деляги и прохиндеи
Попадали у нас в кумиры...
Ибо в людях жила - идея!
Жажда быть в авангарде мира!
Что же было такого злого
В том, что мы понимали твердо,
Что "товарищ" - не просто слово,
И звучит это слово гордо?
В том, что были одним народом,
Крепко спаянным общей верой,
Что достоинства - не доходом,
А иной измеряли мерой?
В том, что пошлости на потребу
Не топили в грязи искусство?
Что мальчишек манило небо?
Что у девушек были чувства?
Ах, насколько все нынче гаже,
Хуже, ниже и даже реже:
Пусть мелодия гимна - та же,
Но порыв и идея - где же?
И всего нестерпимей горе
В невозможности примирений
Не с утратою территорий,
Но с потерею поколений!
Как ни пыжатся эти рожи,
Разве место при них надежде?
Ах, как все это непохоже
На страну, что мы знали прежде!
Что была молода, крылата,
Силы множила год за годом,
Где народ уважал солдата
И гордился солдат народом.
Ту, где светлыми были дали,
Ту, где были чисты просторы...
А какое кино снимали
Наши лучшие режиссеры!
А какие звенели песни!
Как от них расправлялись плечи!
Как под них мы шагали вместе
Ранним утром заре навстречу!
Эти песни - о главном в жизни:
О свободе, мечте, полете,
О любви к дорогой отчизне,
О труде, что всегда в почете,
И о девушках, что цветами
Расцветают под солнцем мая,
И о ждущей нас дома маме,
И о с детства знакомом крае,
И о чести, и об отваге,
И о верном, надежном друге...
И алели над нами флаги
С черной свастикой в белом круге.
(Юрий Нестеренко)
Александр Мазурин Kirill Akincev
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10 ноября 2018 в 00:08
Наотмашь...
Александр Мазурин Ринат Кадыров
не нравится
10 ноября 2018 в 00:19
Вас к СИАПРЕСС недавно прикомандировали, поэтому не знаете ничего. А так, могли бы вопрос свой каверзный при себе оставить. Не знаете, что Серж это бывший автор СИАПРЕСС культуртрегер Сергей Лагерев, сбежавший отсюда на подцензурный бюджетный сайт, где ему разрешают публиковать только приторные зарисовки ни о чем. Что Сергей Б - тоже бывший автор СИАПРЕСС. И что я, родившийся в год столетия Ленина, предпочитаю общаться с бюджетными троллями-анонимами вроде вас под ником. На вопрос ваш каверзный я ответил? Теперь жду вашего достойного ответа. Тем более топить за власть, поливать помоями реальную оппозицию вам под ником чужого имени и фамилии даже не странно, а просто глупо - палитесь сами и свою контору палите зачем-то на ровном месте.
Серж
не нравится
10 ноября 2018 в 09:25
Земляки, не отвечайте на комменты Мазурина. Вот и всё. И он заглохнет. Пусть пишет в своей Москве на Эхо. там собирается весь клоповник. Вся пятая колонна.
Швондер
не нравится
10 ноября 2018 в 09:55
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Александр Мазурин Серж
не нравится
10 ноября 2018 в 10:29
Вы-то уже заглохли в своем бюджетном подцензурном зазеркалье, сбежав с СИАПРЕСС и напоследок навалив кучу. Не помню только клоповником вы этот сайт называли или вражеским логовом. Но именно вам приходится снова и снова возвращаться сюда, "в логово", чтобы хоть как-то поучаствовать в обсуждении волнующих всех тем. Ибо в вашем стерильном интернет-морге при администрации это просто невозможно.
Сергей Б Kirill Akincev
не нравится
10 ноября 2018 в 12:43
Прикольный стих. Аналогия полная. Только добавить нужно еще. Немцы, проигравшие войну как-то быстро с колен поднялись. А россияне победители, где в конце конце концов казались?..
В Караганде, вот где…
Сергей Б
не нравится
10 ноября 2018 в 12:51
- Кто будет хорошо работать тот получит, сал… – как это по-русски?
- Сало?..
- Найн, салупа…

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«Парк «За Саймой» и «Ботанический сад» – это два разных объекта, которые будут существовать на двух разных участках»

«Парк «За Саймой» и «Ботанический сад» – это два разных объекта, которые будут существовать на двух разных участках»

Интервью с заместителем председателя сургутской думы Артемом Кириленко
Артем Мазнев Сегодня в 13:59
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Туроператоры ждут восстановления интереса к Египту

Туроператоры ждут восстановления интереса к Египту
Однако предложения добраться до курорта с пересадками не заинтересовали сургутян 
Ева Рудион 06 февраля в 18:07
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Во всем виноват учитель?

Во всем виноват учитель?
Дети прекрасно знают, что педагог бессилен. На уроках они позволяют себе хамство, всячески провоцируют учителя, не подчиняются требованиям, шумят, «сидят» в телефонах.
Виктор Гаврилов, постоянный автор журнала «Югорское детство» 06 февраля в 15:58
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Газ в Чечне, сенатор в тюрьме и оскорбления власти в интернете

Газ в Чечне, сенатор в тюрьме и оскорбления власти в интернете
Разбор главных политических событий января с политологом Федором Крашенинниковым
Артем Мазнев 06 февраля в 12:29
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Мэрия не сможет вернуть сургутянам оплаченную в РКЦ ЖКУ комиссию

Мэрия не сможет вернуть сургутянам оплаченную в РКЦ ЖКУ комиссию
Алексей Редькин, руководитель АНО «Югорский СоветникЪ» 06 февраля в 12:10
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​Сургутянам предлагают покупать алкоголь в ночное время. Законно ли это?

​Сургутянам предлагают покупать алкоголь в ночное время. Законно ли это?
Константин Шперлинг 06 февраля в 11:30
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Жители Лунного жалуются на опасный недострой в поселке

Жители Лунного жалуются на опасный недострой в поселке
Чиновники разводят руками: место отдано под детский сад, а инвестора нет
Лилия Сулейманова 05 февраля в 15:12
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​Земля раздора

​Земля раздора
СИА-ПРЕСС разбирался, что не поделили жители сургутской «долины нищих», и почему у этого района столько «привилегий»
Лилия Сулейманова 04 февраля в 18:39
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​Будут ли возвращать ранее оплаченную в РКЦ ЖКУ комиссию за коммуналку?

​Будут ли возвращать ранее оплаченную в РКЦ ЖКУ комиссию за коммуналку?
Лилия Сулейманова 01 февраля в 18:02
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​Рудион по пятницам: Хабиб уехал, а 40-градусные морозы задержатся на неделю

​Рудион по пятницам: Хабиб уехал, а 40-градусные морозы задержатся на неделю
Ева Рудион 01 февраля в 19:01
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Это уже перегиб какой-то

Это уже перегиб какой-то
К чему могут привести новые правила пребывания в российском суде
Жанна Самойлова, член Общественной палаты Югры 01 февраля в 16:35
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Родственники пациентов хосписа «Золотое сердце» поделились с СИА-ПРЕСС своими впечатлениями от работы медорганизации

Родственники пациентов хосписа «Золотое сердце» поделились с СИА-ПРЕСС своими впечатлениями от работы медорганизации
Лилия Сулейманова 01 февраля в 13:44
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Нурмагомедов: «Не ожидал, что будет -40. Я такое только в фильмах видел»

Нурмагомедов: «Не ожидал, что будет -40. Я такое только в фильмах видел»
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на время отстранения и грядущих боях
Константин Шперлинг 31 января в 22:34
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Благоустройство парка «За Саймой» — мои 11 пунктов

Благоустройство парка «За Саймой» — мои 11 пунктов

Алексей Кучин, депутат думы Сургута 31 января в 15:33
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Эти правила можно трактовать, как ограничение доступа к правосудию

Эти правила можно трактовать, как ограничение доступа к правосудию
О новой инициативе российских судей и том, как она может отразиться на процессах администрации Сургута против Газпрома
Алексей Редькин, руководитель АНО «Югорский СоветникЪ» 31 января в 13:27
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