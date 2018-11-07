​Как это по-русски

Разговор в магазине:
— Что это у вас? Творог?
— Нет, это у меня семечки.
— Да нет, это у вас уже менталитет…
Какой ты, русский дух? В чем же твоя невидимая сила, брат-менталитет?
Я спросила об этом не у ясеня и не у тополя. (Вы сейчас тоже услышали, как эта песня ненавязчиво заиграла в голове?)
Каково быть русским, и от чего дрожат струны русской души, — я выпытывала у респондентов во время последних интервью, у коллег, друзей и знакомых. И у самой себя.
Вот что у нас получилось.
Русский менталитет — это…
когда придет серенький волчок и укусит за бочок.
Когда по кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам — и в ямку ух, а потом рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый, и дзынь-точка неминуема.
Когда соль в этом запоздалом поезде ты везешь в коробке из-под спичек, а анализы в больницу носишь в баночке из-под детского питания.
Когда лук хранят в колготках (и никто не может внятно объяснить, зачем), а мясо зимой вывешено за окно.
Когда из этого мяса потом вся семья лепит пельмешки, собравшись вместе, и ровные ряды белых бантиков из теста отправляются лежать в морозилку.
Когда повариха в столовой забирает у тебя то, что не доел и говорит: «Для собак».
Когда «Ирония судьбы», фильмы о приключениях Шурика и экшн про Ивана Васильевича, который меняет профессию, олицетворяют Новый год. Как и оливье с «Советским». И бутерброды с икрой, даже если с деньгами напряг.
Когда прыгаешь в снег после бани. С криком.
Когда идешь весь городской и пафосный, а внизу — валенки.
Когда в детстве варежки на резинке, чтобы не потерял.
Когда у бабушки подушки на кровати сложены пирамидкой и сверху накрыты тюлевой накидкой.
Когда перед сном смотришь на ковер на стене, а под настроение — водишь пальцем по его узорам.
Когда не выбрасываешь газеты, потому что пригодятся в хозяйстве, а целлофановые пакеты из-под хлеба становятся многоразовыми.
Когда на окне рассада, и весь дом пахнет помидорами.
Когда пропадают носки, а виноват барабашка.
Когда ковер выбивают во дворе, а белье сушат на морозе.
Когда в уборной вместо бумаги пожелтевшая книга про XXVIII съезд КПСС или сканворды «Тещин язык».
Когда в уличном туалете ненавязчиво расположилось небольшой осиное гнездо или внушительная паутина с десятком жертв и огромным паучарой, а ты готов обделаться от страха — благо, место располагает.
Когда поехал на дачу, надел старую безразмерную одежду, калоши и почувствовал себя в своей тарелке.
Когда в августе сорвал созревший подсолнечник и щелкаешь семечки на лавочке.
Когда от созерцания колосьев в поле рождается умиротворенная улыбка.
Когда смотришь на коробку с цыплятами и просишь оставить себе одного.
Когда все коты — Барсики и Мурзики, а собаки — Тузики и Дружки.
Когда хлеб с майонезом, а арбуз с хлебом.
Когда балкон создан для того, чтобы хранить хлам. Как и гараж, разумеется.
Когда на кладбище оставляют конфеты и поминают усопших, сидя за пошатнувшимися столиками возле могилок.
Когда едешь на машине по трассе, скачал в плеер любимой музыки, а потом вынул наушники, включил «Дорожное» радио и смотришь на березки под Любэ и Ротару. И понимаешь, что откуда-то знаешь все их песни.
Когда случайно заплакал под «Родительский дом» Лещенко или под «Журавлей» Бернеса. И 9 Мая глаза тоже на мокром месте.
Когда водку охлаждают в речке.
Когда пьешь со стариками, а они тебя перепили. И перепели.
Когда всегда остаешься ребенком для своих родителей. Даже в 40 лет. А слова «отцовский ремень» кажутся чем-то большим, чем описание аксессуара для поддержания штанов.
Когда слышишь «У Лукоморья дуб зеленый», то отвечаешь: «Златая цепь на дубе том». И этот культурный код поистине нерушим.
Так какой ты, русский дух? В чем же твоя невидимая сила, брат-менталитет?
Я спросила об этом не у ясеня и не у тополя, а хочу спросить у вас.