​Вазелин для пассажиров

08:02

Подхожу к остановке в тот момент, когда «пятерка» уже от нее отходит. Ну ничего. До работы еще час.

08:10

Приближается 31-ая маршрутка. Не вынимая рук из кармана, пытаюсь на ощупь отсчитать положенные 26 рублей. Маршрутка останавливается, я распахиваю двери, готовая шагнуть внутрь. Но перед моим лицом оказывается чей-то зад. Ни вправо, ни влево. Железобетонно. Из глубины салона смотрят несколько пар глаз, в которых немая просьба: «Пожалуйста, не входи. Лопнем». Пожалуй, не войду. Делаю шаг назад, как и полдюжины других людей, которым на этой маршрутке проехать не судьба.

08:25

Подъезжает еще одно маршрутное такси с номером 31. Внутри — без изменений. Салон забит похлеще, чем сарай на российской даче. Я снова отхожу к остановке, но у остальных рабочих людей, похоже, выбора нет. Они начинают пробиваться внутрь, кто-то не влезает. Автоматическая дверь закрывается, и низко осевшая маршрутка продолжает свой нелегкий путь.

08:30

Я, в принципе, уже готова доехать не до «Парка энергетиков», а до «Дома Советов» и оттуда пройтись до СИА-ПРЕССа пешком, но мою решимость ограничивает то, что на горизонте вообще нет ни одного автобуса. Чувствую, как под джинсами начинают мерзнуть ляжки. А ведь еще даже не зима.

08:35

В итоге сажусь на старенький 21-й, которому уже по возрасту не солидно разгоняться. Едем долго. Зато едем.

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По иронии в тот же день в редакцию СИА-ПРЕСС пришло письмо от одного из наших читателей. Он прислал фотографию объявления, в котором идет речь о сокращении количества автобусов по нескольким городским маршрутам. Редакция оживилась, заволновалась.

Моя коллега Настя Якупова сразу позвонила в администрацию, чтобы выяснить, с чем связаны сокращения, да и вообще не шутка ли это. Но неожиданно чиновники ответили, что фактически общественный транспорт в городе ходит полупустой. И вообще: «Не стоит переживать — регулируемые маршруты будут дублировать нерегулируемые».

Когда я читала эти слова в материале Насти, у меня перед глазами стоял зад неизвестного сургутянина в 31-й маршрутке. И то, как запыхавшийся, с наэлектризованными волосами кондуктор из автобуса №45 в час-пик пробирается через толпу пассажиров, чтобы собрать с них деньги за проезд. И то, как прошлой зимой, выдрав себя из «восьмерки», я не досчиталась сразу двух пуговиц на дубленке.

Что имеем? После сокращения количества автобусов (а это произойдет 21 декабря) те из них, что останутся, будут заполнены донельзя. Ровно как и дублирующие их «нерегулируемые рейсы», которые мало того, что тесные, так еще и их водители лихачат в стиле Фернандо Алонсо.

В общем, Аннушка, разлей на нас масло. Без него в Сургутские автобусы этой зимой не влезть.