Председатель Думы Сургутского района проверил, как были потрачены деньги бюджета, выделенные на ремонт объектов в Ульт-Ягуне и Тром-Агане

Состояние жилищно-коммунальной сферы и социальных объектов в Сургутском районе остается на контроле у муниципальных депутатов. Об этом стало известно по итогам рабочей поездки председателя Думы Сургутского района Анатолия Сименяка в Ульт-Ягун и Тром-Аган. Там он осмотрел станцию биологической очистки канализационных стоков и школу-сад.

Очищая воду

Ремонт на станции биологической очистки мощностью 700 кубометров воды в сутки в Ульт-Ягуне был проведен еще в 2017 году. Тогда Дума Сургутского района выделила 3,8 миллиона рублей на замену оборудования, оконных рам и частичную обшивку фасада. В преддверии зимних холодов Анатолий Сименяк проверил качество ремонта и узнал мнение сотрудников предприятия об улучшениях в их работе.

В ходе прошлогодней реконструкции станции были заменены насосы, что позволило значительно повысить надежность всей системы очистки и продлить срок ее службы. В то же время обновление оконных блоков в здании и частичная обшивка фасада сделали условия работы для сотрудников более комфортными – им теперь не страшны ни сквозняки, ни морозы. На этом реконструкция объекта не закончится. В будущем станция также подвергнется ремонту. Свою оценку эффективности расходования бюджетных средств и уже проведенным работам дал Анатолий Сименяк:

«Поменяли технологическое оборудование, плиты перекрытия, компрессоры, часть пристроек. В дальнейшем мы будем ремонтировать уже все здание капитально: утепление, фасад и так далее. Коммунальная сфера для нас является жизненно необходимой и стратегической, поэтому мы всегда будем уделять ей максимум внимания. Это касается всех поселений Сургутского района, не только Ульт-Ягуна».

Как дела в школе

Депутаты Сургутского района в бюджет на 2018 год заложили 11,8 миллиона рублей на ремонт в Тром-Аганской школе-саде. В течение летних месяцев в учреждении была проведена большая работа, начиная с замены части кровли и утепления здания, и заканчивая обновлением всех оконных блоков. Сотрудники учреждения отмечают, что после проведенного ремонта в помещениях школы-сада стало тепло и комфортно для воспитанников. Новая кровля позволила школе-саду спокойно пережить период дождей и внештатные ситуации с протекающими потолками остались в прошлом.

Сейчас детский сад в Тром-Агане посещает 16 малышей от полутора до семи лет, а школу – 12 учеников с семи по 11 лет. При этом девять из них проживают в интернате при учебном заведении.

«Радует, что работы выполнены качественно. Но это только начало, нам еще предстоит провести всю внутреннюю отделку интерната и детского сада. Это замена проводки, вентиляции, проведение косметических работ. На 2019 год также замена ограждения по периметру, возможно что-то придется перенести на 2020 год, если вдруг не уложимся по срокам. Суммы затрат будут известны после проведения экспертизы», – рассказал председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк.