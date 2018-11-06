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​О ханжестве и «музыкальных барыгах»

Часто либеральные журналисты, как под копирку, пишут в своих статьях о том, что "лицемерные активисты" по всей России противостоят попыткам аморальных рэперов провести концерт в их городах. Мол, когда-то все они тоже были подростками и слушали подобные асоциальные песни.

Не спорю, кто-то их слушал, прям "до дыр". И уверен, что все эти либеральные журналисты больше всех слушали и смотрели весь этот шлак, который лился на наши детские головы с радио, МузТВ и журналов типа "Спид инфо". Когда эти люди постоянно ноют о том, что живут в ужасной стране, они должны вспомнить, что эту страну постролили наши же сограждане, выросшие на гавно-хитах 80ых и 90ых годов. Я называю этот период - периодом целенаправленного разложения советских мозгов.

Сам я рос в период тотальной пропаганды либеральных ценностей - в нулевые.

Это реально был период обнуления всех моральных и этических ценностей русского народа.

Выбора что слушать у нас особо не было: Руки Вверх, Король и Шут, Многоточие и т.д. На дискотеках стабильно играл Фристайлер, парни крутили брейк, удивляя одноклассников.

Конечно я, как и все, был знаком с песнями Сектора газа, Красной плесени, начинающего Ленинграда и т.д., но в мой плейлист все эти моральные уроды не попали - спасибо интуиции, только она меня тогда спасала. Мне хватило "одного глотка", чтобы понять какое это всё гавнище. Ведь вы же не станете есть чьи-то какахи? На мой взгляд, ушами кушать фекалии так же не приятно.

Весь этот процесс мне напомнил водку. Она сама по себе противная, пить её невозможно и после неё всегда печальные последствия. Но люди всё равно насильно запихивают эту белую отраву себе внутрь, чтобы быть как все, быть в стаде. Ну ведь это путь для слабаков и мазохистов, путь для людей у которых нет чести, гордости и внутреннего стержня. По сути вам этими песнями плюют в лицо, а вы радуетесь. Привет стокгольмский синдром. А главное, чтобы слушать всю эту парашу, нужно абсолютно не иметь ни какого чувства вкуса.

Несомненно, в наше время есть множество шикарных музыкантов, певцов и их прекрасные произведения, с острыми текстами "на злобу дня". Они не режут слух матами, пустыми понтами, пошлятиной, цинизмом, звуками, больше похожими на скрипы токарного станка, нежели на музыку.

Но большинство детей слушают именно этот "контрафакт" и "неликвид" которыми их пичкают, так называемые, продюссеры. Хотя я бы их назвал, скорее, барыгами.

В общем, мне очень печально смотреть, что современные родители, радио и школа совершенно не прививают детям чувство музыкального вкуса. Они отдали всё это, казалось бы, второстепенное дело на откуп "музыкальным барыгам", которые в свою очередь подсаживают детей на "музыкальную наркоту" и затем успешно стригут с них бабки, повторяя старую пластинку всех барыг: "Это же их личный выбор, мы тут ни при чем!". Но на мой взгляд, музыкальное воспитание играет не менее важную роль в формировании личности, чем изучение родного языка и литературы.

Сейчас, в 30 лет, переслушивая все треки, которые я считал когда-то "качёвыми", я конечно уже ясно вижу какие вредные или полезные смыслы они в себе несут. Более того, я чётко понимаю, почему определенные лейблы резко получают профессиональное звучание и выводятся во все ТОПы через "лифты" буквально за 1 год. Все эти схемы ротации "своих" и "избранных" нам уже детально известны и многократно описаны.

Но когда я был молод, я не мог сам без помощи отделить зерна от плевел, приходилось "жрать, что дают".

Сейчас то мы с вами уже имеем большой опыт и можем передать его молодому поколению. Но чтобы помочь детям разобраться в сложностях этого мира, нужно избавиться от эгоизма, отодвинуть в сторону безудержное зарабатывание денег и выделить хоть немного времени на воспитание в ребенке хорошего музыкального вкуса. Если сами не можете, то хотя бы отдайте его в руки хорошего педагога.

Со своей стороны я недавно организовал русский народный хор при нашем ТОСе. Удивительно, но туда пришли дети, которые считались неисправимыми хулиганами из неблагополучных семей. Причем, пришли сами, никто их туда не тащил и не уговаривал. Видимо настолько прижало их вся эта безвкусица, льющяяся с интернета.

Прим. ред.: орфография и пунктуация автора сохранены.

Читайте также мнение корреспондента siapress.ru по данной теме в блоге «Секс, наркотики и ханьжинство».


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Сегодня в 12:09, просмотров: 315, комментариев: 23


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 12:37
"Сам я рос в период тотальной пропаганды либеральных ценностей - в нулевые." - после этих слов можно дальше не читать
Моби
не нравится
Сегодня в 12:37
но прокомментируем - "В общем, мне очень печально смотреть, что современные родители, радио и школа совершенно не прививают детям чувство музыкального вкуса" - вот сиди и прививай своим детям, остальные без тебя разберутся, чего слушать.
Серж
не нравится
Сегодня в 12:40
Полностью поддерживаю Дениса. Александр Мазурин, фас!
Швондер
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Сегодня в 12:40
Чистый незамутненный интеллектом разум
444
не нравится
Сегодня в 12:43
Как говорится, откуда у парня испанская грусть. В смысле советская. О совке знает лишь понаслышке, а туда же, про "разложение советских мозгов" рассуждает с видом знатока "как я называю". Зачем-то лжет про "выбора, что слушать у нас не было". Это в совке его не было совершенно. Все проходило строжайшую цензуру, без разрешения ни-ни. И то умудрялись как-то выбирать. А уж в 90-е просто вся огромная мировая музыкальная сокровищница для любого желающего была открыта. Грех жаловаться.
Да. Товарищ, который в совке и дня не прожил, естественно просто не может знать, как в его любимом совке запихивали этот "русский народный хор" с балалаечниками.
Кстати, ничего удивительного, что в кружок, который устроили штурмовики "РОО" и распущенной "Совести", пришли хулиганы. В Германии начал 30-х, когда гитлерюгенд был официально запрещен, нацистские штурмовики собирались под любым благовидным предлогом. От кружка филателистов до того самого хорового пения. Верной дорогой...
444 Серж
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Сегодня в 12:44
Еще б бесноватый Сергей Лагерев не поддержал штурмовиков "РОО". Свой свояка видит издалека.
Цитатель Моби
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Сегодня в 13:30
"Часто либеральные журналисты, как под копирку..." - после этого уже можно не читать
Мудрец
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Сегодня в 14:04
Уж лучше слушать Сектор Газа, чем сусально-патриотические квазинародные песни группы Любэ
альберт леонов 444
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Сегодня в 14:15
Возьми и вы скажи свою позицию в статье
Сергей Б
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Сегодня в 14:24
Денис, а кто финансирует ваш русский дух? Не иначе враги народа либералы, которым нужна дешевая рабочая сила с обнуленными мозгами.
альберт леонов
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Сегодня в 14:29
Правильно Денис пишет. Засилие мата и пропаганды наркоту. Везде, репер ум молодым замерзают своими текстами, которые призывают конкретно делать. Можно сказать что эпатаж это, но нет, это реальные призывы. А когда гаслушавшись песен, увидев как ведут себя на сцене молодёжные кумиры, подростки начинают себя так же вести. Конечно это не варшавянка, на улицу не выведет, но понимания вседозволенности даст. Вот тогда и появляются на свет всякого рода анархисты, психи одиночки и те кто на почве религиозной ненависти начинает убивать других. При это они не задумываются, они не осознают, они же дети.. Так кажется пишут в своих статьях те, кто желает их оправдать, те кто пиар делают на этом. Администрации города ей ровно, вспомнить что говорила одна чиновника из Урала о детях... Наши не лучше. Они потратят деньги на очередной ыейк проект, очередную никому не нужную акцию.. Зато о читаются они красиво.. Прав Денис. Такой свободы которую дали в России больше нигде нет. Так быстро власть пересекает все на корню.. В Германии зигание или гимн поставьте и сразу тюрьма... И демократично так. А у нас носим я как е дурни со с тупой.. Они же дети..
Моби альберт леонов
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Сегодня в 14:32
ну дык воспитывай своих детей нормально, никто не загадит им мозги.
ЗЫЖ вот только как нормально воспитает человек, у которого то трезвость напускная, то сталин, то церкви с русскими дУхами, каша какая-то
Моби
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Сегодня в 14:32
я не пойму, вам что ли в глотку водку заливают и насильно на концерты тащат?
Моби
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Сегодня в 14:40
там, это, кино про Фредди Меркури вышло, обеспокоенные родители еще не обеспокоились? а то мало ли чо
альберт леонов Моби
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Сегодня в 14:40
Воспитывают и не только детей, но и взрослых тоже.
Сергей Б альберт леонов
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Сегодня в 14:46
Это точно, вам с Денисом воспитание не помещало бы, после обнуления всех моральных и этических ценностей.
Моби альберт леонов
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Сегодня в 14:46
ну воспитывай и взрослых - СВОИХ, а остальные как-нибудь сами
вера
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Сегодня в 14:54
Не понимаю всех этих концертов
Моби вера
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Сегодня в 14:56
и не хОдите же?
Сергей Б
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Сегодня в 15:09
А как с классической музыкой быть, которая не нравится многим россиянам, запретить? Это же, они классики либеральные ценности навязывают.
Моби Сергей Б
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Сегодня в 15:14
только хор в ТОСе, только хардкор
444 альберт леонов
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Сегодня в 15:20
Зачем же лгать? Какая в России свобода? Цензура прекрасно действует. Фильмы запрещают на счет раз, концерты, выступления неугодных. Достаточно одного звонка из "органов" и немедленно в концертном зале или клубе открывается течь водопровода, забивается канализация. Вон, в Москве аж акцию Возвращения имен у Соловецкого камня хотели запретить из-за "неожиданно обнаружившегося" ремонта. А вы о свободе какой-то речь ведете.
Свобода нынче одна - во славу его величества растлевать русский народ всякой телевизионной дрянью. Да на вырученные деньги мозги забивать имперским реваншистским бредом. Удивляюсь, как оченно духовитые русские националисты из "Русского духа" отказываются это видеть в упор.
И засилия мата не было бы никакого без официального разрешения власти. Иначе его бы и в помине не было на пропагандистском растленном телевидении. Власть сама на этом "языке" разговаривает, потому и мычат чинуши что-то невразумительное, когда матом нельзя. А на СИАПРЕСС их косноязычию удивляются. Наивные...
Dylan
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Сегодня в 15:22
Самое интересное, что о морали говорит человек, который восхваляет упыря сталина и геноцид советского народа. "Сам я рос в период тотальной пропаганды либеральных ценностей - в нулевые. Выбора что слушать у нас особо не было: Руки Вверх, Король и Шут, Многоточие и т.д." Вы к нам прямиком из северокорейского гетто что ли? У меня в нулевые плейлист уже был на пару месяцев по времени прослушивания. Групп там было вагон и маленькая тележка. Это Вы еще в совке не жили, где запрещали всё подряд и то люди на сорокапятках доставали, выбор был между Кобзоном и Зыкиной, евреев и тех с эстрады выкинули. Могу с уверенностью сказать, что Сектор Газа Вы никогда нормально не слушали. Юрий Клинских был очень умным человеком, в своих песнях он обличал человеческие пороки, присущие нашей стране, да своеобразно, но не уродливо. Моральным уродом он никогда не был, но рассказывал об уродствах общества и страны, в которых жил, заставлял людей смотреть на себя со стороны. "В общем, мне очень печально смотреть, что современные родители, радио и школа совершенно не прививают детям чувство музыкального вкуса." С какого перепоя они должны это детям прививать? Музыкальный вкус это очень индивидуальная штука, которая развивается со временем после переслушивания кучи разнообразной музыки. Автор лезет в то в чем не разбирается. Будете запрещать - будут слушать еще больше и громче, это называется эффект Стрейзанд.

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Мнения

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​О ханжестве и «музыкальных барыгах»
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