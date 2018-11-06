​О ханжестве и «музыкальных барыгах»

Часто либеральные журналисты, как под копирку, пишут в своих статьях о том, что "лицемерные активисты" по всей России противостоят попыткам аморальных рэперов провести концерт в их городах. Мол, когда-то все они тоже были подростками и слушали подобные асоциальные песни.

Не спорю, кто-то их слушал, прям "до дыр". И уверен, что все эти либеральные журналисты больше всех слушали и смотрели весь этот шлак, который лился на наши детские головы с радио, МузТВ и журналов типа "Спид инфо". Когда эти люди постоянно ноют о том, что живут в ужасной стране, они должны вспомнить, что эту страну постролили наши же сограждане, выросшие на гавно-хитах 80ых и 90ых годов. Я называю этот период - периодом целенаправленного разложения советских мозгов.

Сам я рос в период тотальной пропаганды либеральных ценностей - в нулевые.

Это реально был период обнуления всех моральных и этических ценностей русского народа.

Выбора что слушать у нас особо не было: Руки Вверх, Король и Шут, Многоточие и т.д. На дискотеках стабильно играл Фристайлер, парни крутили брейк, удивляя одноклассников.

Конечно я, как и все, был знаком с песнями Сектора газа, Красной плесени, начинающего Ленинграда и т.д., но в мой плейлист все эти моральные уроды не попали - спасибо интуиции, только она меня тогда спасала. Мне хватило "одного глотка", чтобы понять какое это всё гавнище. Ведь вы же не станете есть чьи-то какахи? На мой взгляд, ушами кушать фекалии так же не приятно.

Весь этот процесс мне напомнил водку. Она сама по себе противная, пить её невозможно и после неё всегда печальные последствия. Но люди всё равно насильно запихивают эту белую отраву себе внутрь, чтобы быть как все, быть в стаде. Ну ведь это путь для слабаков и мазохистов, путь для людей у которых нет чести, гордости и внутреннего стержня. По сути вам этими песнями плюют в лицо, а вы радуетесь. Привет стокгольмский синдром. А главное, чтобы слушать всю эту парашу, нужно абсолютно не иметь ни какого чувства вкуса.

Несомненно, в наше время есть множество шикарных музыкантов, певцов и их прекрасные произведения, с острыми текстами "на злобу дня". Они не режут слух матами, пустыми понтами, пошлятиной, цинизмом, звуками, больше похожими на скрипы токарного станка, нежели на музыку.

Но большинство детей слушают именно этот "контрафакт" и "неликвид" которыми их пичкают, так называемые, продюссеры. Хотя я бы их назвал, скорее, барыгами.

В общем, мне очень печально смотреть, что современные родители, радио и школа совершенно не прививают детям чувство музыкального вкуса. Они отдали всё это, казалось бы, второстепенное дело на откуп "музыкальным барыгам", которые в свою очередь подсаживают детей на "музыкальную наркоту" и затем успешно стригут с них бабки, повторяя старую пластинку всех барыг: "Это же их личный выбор, мы тут ни при чем!". Но на мой взгляд, музыкальное воспитание играет не менее важную роль в формировании личности, чем изучение родного языка и литературы.

Сейчас, в 30 лет, переслушивая все треки, которые я считал когда-то "качёвыми", я конечно уже ясно вижу какие вредные или полезные смыслы они в себе несут. Более того, я чётко понимаю, почему определенные лейблы резко получают профессиональное звучание и выводятся во все ТОПы через "лифты" буквально за 1 год. Все эти схемы ротации "своих" и "избранных" нам уже детально известны и многократно описаны.

Но когда я был молод, я не мог сам без помощи отделить зерна от плевел, приходилось "жрать, что дают".

Сейчас то мы с вами уже имеем большой опыт и можем передать его молодому поколению. Но чтобы помочь детям разобраться в сложностях этого мира, нужно избавиться от эгоизма, отодвинуть в сторону безудержное зарабатывание денег и выделить хоть немного времени на воспитание в ребенке хорошего музыкального вкуса. Если сами не можете, то хотя бы отдайте его в руки хорошего педагога.

Со своей стороны я недавно организовал русский народный хор при нашем ТОСе. Удивительно, но туда пришли дети, которые считались неисправимыми хулиганами из неблагополучных семей. Причем, пришли сами, никто их туда не тащил и не уговаривал. Видимо настолько прижало их вся эта безвкусица, льющяяся с интернета.

Прим. ред.: орфография и пунктуация автора сохранены.

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