​Пойми меня, если сможешь

Предыстория «У меня брат в садике такое делает»:

«Э-э-э… У меня брат в садике такое делает», — говорит молодой парень, озадаченно посмотрев на работу абстракционистки Сони Делоне. Он поворачивается к своей спутнице, затем пара хихикает и идет в другой конец музейного зала.



Соня Делоне, она же урожденная Сара Штерн, впрочем, вряд ли обиделась бы на подобную реакцию посетителей. И не потому, что художницы нет в живых, — просто ее работы, описанные фразой «у меня брат в садике такое делает», оцениваются на арт-рынке в круглые суммы.

Например, прямо сейчас на сайте одного из престижнейших аукционных домов «Сотбис» за картину Делоне «Marché au minho I» просят порядка 600-800 тысяч долларов.

Кстати, похожие неоднозначные комментарии вызывают и работы других культовых авторов, вошедшие в экспозицию «Гении русского зарубежья. Возвращение имен», представленную галереей современного искусства «PS Gallery» на площадке Сургутского художественного музея.

Вопросы, которые мучают всех:

1.Так почему картины Марка Шагала, Натальи Гончаровой и Василия Кандинского стоят миллионы долларов? Как вообще формируется цена на картины и графику? От чего это зависит?

2. Как понимать все это искусство, так отличающееся от привычных и близких сердцу полотен реалистов? Как воспринимать, например, «цветные аппликации» Андрея Ланского и Сони Делоне, далекие от стандартов академической живописи?

3. Хм…Кажется, у этих художников что-то не так с головой. Разве здоровый человек может такое рисовать?

Мы попросили экспертов объяснить, как понимать авангардную и близкую к ней живопись, и почему картины и графика «гениев русского зарубежья» продаются по заоблачным ценам.

А еще отослали фотографии с различными картинами известному психиатру…

Ответы экспертов:

Вопрос 1: Почему картины Марка Шагала, Натальи Гончаровой и Василия Кандинского стоят миллионы долларов? Как вообще формируется цена на картины и графику, от чего это зависит?

Мнение:

Павел Башмаков, петербургский коллекционер, совладелец галереи современного искусства «PS Gallery»:

«Цену диктует спрос. С одной стороны, спрос на конкретных художников формирует арт-рынок в лице маршанов (торговцев живописью), с другой стороны — людское мнение. И еще спрос формирует мода. Конечно, большой художник вне моды, но все равно есть определенные тенденции, когда какой-то из художников вдруг становится дороже. И это почти необъяснимо.

Что касается в целом графики и живописи, то живопись однозначно всегда дороже, потому что это произведения, сделанные, как правило, в одном экземпляре. Они ценятся в разы выше.

Говоря о графике, приведу слова каталонского художника Жоана Миро. Он говорил, что ему повезло, в отличие от его коллег 19 века, и он уже при жизни стал известным и богатым. Его работы — в лучших музеях мира и в коллекциях миллионеров. Так вот, по словам Миро, он переключился на тиражную графику, потому что хотел, чтобы его произведения висели не только у миллиардеров, но и у людей, не имеющих столько денег.

С середины XX века, даже чуть раньше, в Америке и Европе стало хорошим тоном покупать именно графику больших мастеров. Живопись простым людям не потянуть. Да что и говорить — порой и большим музеям ее не потянуть! А графика хотя и более доступна, но это отнюдь не дешевое произведение искусства.

Цены на графику разные. Они зависят, например, от редкости. Не секрет, что какие-то листы оттиснуты в большем количестве экземпляров, а какие-то — в меньшем. Взять ту же Соню Делоне. Она у нас представлена в работах, которые числятся всего в 20 экземплярах. Это очень маленькое число!

Надо понимать: если было сделано всего 20 экземпляров, то 15 из них точно намертво лежат в каких-то больших музеях и никогда оттуда не выйдут, а на арт-рынке остается порядка пяти экземпляров, которые иногда вдруг кто-то решает продать по разным причинам (смерть коллекционера или еще какие-то иные причины). Есть листы, которые выпускаются и по 200, и по 300 штук. Конечно, цена на них существенно ниже.

Каждая работа имеет индивидуальную судьбу, и цена зависит от состояния и провенанса (истории владения произведением).

Еще один критерий цены — красота и привлекательность какой-то из серий. Обычно графика выпускается не единичными листами, а сериями. Например, серией, посвященной какой-то книге или какому-то явлению.

Кстати, что касается цен, то Шагал (представленный у нас на выставке) вообще входит в четверку самых дорогих художников мира. Почему он так много стоит? Думаю, что во всем, кроме безусловного таланта, еще необходима какая-то удача. Шагал, например, еще в 20-е годы стал довольно востребованным и интересным художником — это удача. У него в жизни их было много».

Мнение:

Искусствовед, живописец, научный сотрудник Сургутского художественного музея Андрей Переверзев:

«Почему работы стоят миллионы? Потому что в какой-то момент они удовлетворили запросы изощренной части потребителей этой области. В свое время, когда было очень насыщенное потребление академического вида искусства и высокого салона, когда в Париже создавалась мода на что-то, были люди, идущие впереди. Они эпатировали простую публику тем, что совершали определенные поступки и объявляли это ценностью. Они задавали цену и создавали спрос на такое искусство, которое никто не понимает. И оно под большим вопросом для многих до сих пор.

Знаете историю про нашего коллекционера Щукина? Он начал покупать Матисса, когда его во Франции никто не знал и не понимал. И скупил в огромном количестве. Привез в Москву. А сейчас французы ездят в Москву, чтобы посмотреть своего Матисса!

Это все какое-то отчаянное проявление необычного изощрения, истончения вкуса. Я могу сказать, что мне лично не все понятно в Матиссе. А вот Щукин доверился, чем-то он ему внушил доверие. А это тоже искусство! В искусстве всегда есть немножко магии, поэтому оно так действует.

Люди, которые умственно делают выбор, сориентируются на ценность имени, сверятся с какими-то авторитетными изданиями и скажут: «Да, эта картина сейчас не потеряет в цене, я ее возьму». Однако кто-то делает свой выбор эмоционально и на уровне чувств».

Вопрос 2: Как понимать все это искусство, так отличающееся от привычных и близких сердцу полотен реалистов? Как воспринимать, например, «цветные аппликации» Андрея Ланского и Сони Делоне, далекие от стандартов академической живописи?

Мнение:

Художник Юрий Штапаков (Санкт-Петербург), профессор печатной графики в Смольном институте свободных искусств и наук, член Союза художников России.

«Трудно посоветовать зрителям, что делать, но смотреть и понимать это искусство надо. Придите и посмотрите! Не вам, так вашим детям понравится. Моему сыну три с половиной годика. Недавно у него была вторая выставка. Я расстилал ему огромные листы бумаги на два с половиной метра. Он рисовал на них кистью. Получилась полная абстракция! Это к слову о фразе «мой ребенок рисует лучше». Я могу сказать — мой ребенок рисует лучше меня! Потому что я ему полностью доверяю, и для него это естественная жизнь, а не способ заработать и не амбиции. Таким художникам, как дети и как сумасшедшие, я доверяю больше всего. Они это делают честно, не прогибаются, не хотят обмануть, продать что-то, высказываются правдиво. Потом, конечно, стоит учиться, я думаю, — после 6-7 лет, когда начинается вот у ребенка состояние «что-то я плохо рисую».

Есть такой художник Илья Кабаков — самый известный русский художник конца XX века, который делает тотальные инсталляции. Эти художники известны только узкому кругу людей — многие его не знают. Его трудно понять.

Знаете, когда у меня дома ломается унитаз, я не лезу сам, а вызываю специалиста, потому что он понимает лучше. И когда в главном здании штаба Эрмитажа на четвертом этаже висят Гоген, Ван Гог, а на первом была большая выставка Кабакова — я доверяю Пиотровскому (Директор Государственного Эрмитажа. — Прим. ред.) и профессионалам. Если они говорят, что это искусство, я стараюсь это понять. Если я этого не понимаю, значит, проблема во мне. Вот что я посоветовал бы всем. Если вам интересно — постарайтесь понять. Если неинтересно — просто займитесь другими делами. Доверяйте профессионалам. Если вас приглашают музеи — идите и смотрите».

Мнение:

Павел Башмаков, петербургский коллекционер, совладелец галереи современного искусства «PSGallery»:

«В вопросе про понимание живописи я склонен соглашаться с Сальвадором Дали. Когда этого художника спрашивали, как вообще понимать его картины, то он отвечал так: «Не нужно понимать Сальвадора Дали. Сальвадор Дали сам не понимает Сальвадора Дали». Он считал, что прежде всего надо не понимать, а получать удовольствие, получать обратную связь, видеть красоту и ощущать ее. И я с ним солидарен.

А вот понимать, что именно нарисовано и почему, — это удел не простых зрителей, а профессионалов-искусствоведов или даже, возможно, психологов и психиатров. У того же Дали очень многие и часто повторяющиеся элементы на картинах (костыли, муравьи и т.д.) взяты из глубокого детства. Поэтому понимание — неправильное слово, когда мы говорим об изобразительном искусстве. Наверное, все-таки надо получать положительные правильные ощущения.

Тут вопрос в открытости человека эмоциям и познанию. Если человек заведомо приходит на выставку, убежденный, что искусство — это только Репин и Шишкин, то, конечно, он ничего не увидит и будет, может быть, как-то разозлен или расстроен тем, что увидит. Если же человек открыт к познанию нового, то он увидит. Искусство бывает разным, и красота бывает разной».

Мнение:

Искусствовед, живописец, научный сотрудник Сургутского художественного музея Андрей Переверзев:

«Некоторые, глядя на работы Шагала, говорят, что это «детская мазня». Ну и что? Есть разные люди разной степени культурного развития. Просто человек высказался и обозначил свое место по отношению к этому. Мне кажется, перевоспитывать людей нет никакого смысла.

В данном случае эта выставка как раз показывает для меня и многих идею о том, что представленных художников объединяет исторический и культурный контексты, а также условное название «парижская школа». Но определение «школа» действительно условно. Они же все разнонаправленные и по техникам, и по областям деятельности. Их объединил Париж — как школа жизни.

Попав в одинаково сложные условия в разное время и при разных обстоятельствах, что они должны были найти? Способ выживания и реализации. Они вовремя сориентировались.

Дело в том, что все они были как бы в одной сцепке, они бились за место на арт-рынке. И нужно было инстинктивно почувствовать позвоночником и кожей жизнь этого огромного важного для культурной жизни Европы города. Надо было понять, что они сами хотят, за что им заплатят, для чего им работать. Думаю, эти ситуации обострили их инстинкты, способы ощущения жизни. Тогда они поняли, что нравится парижанам. К тому же на тот момент кончилась мировая война, было падение авторитетных каких-то святынь, ценностей.

Сейчас искусство XX переживает некую возвратную волну. Если раньше это было вызвано запретами и барьерами, то сейчас это как бы вторичная волна внимания, для того чтобы просто спокойно понять и оценить другие стороны и достоинства произведений того времени».

Вопрос 3: Кажется, у этих художников что-то не так с головой. Разве здоровый человек может такое рисовать?

Максим Малявин, участковый врач-психиатр, автор популярных книг и «Блога добрых психиатров»:

«Вот к каким выводам я пришел. Не получится на основании одного лишь рисунка с уверенностью сделать заключение, что у художника, к примеру, шизофрения. Или депрессия. То есть, не складывается диагноз по картине. Хотя предположить можно, получить себе пищу для размышлений. Не зря же создавались тесты Люшера, Роршаха и им подобные.

Например, сдвинутые в сторону преобладания зеленых и желтых тонов картины (ряд картин) Ван Гога и некоторых его современников наталкивают на мысль об абсентизме. Чрезмерная схематичность и символичность работ Пола Клея и картины, которые вы прислали (несколько из них) — о символизме мышления художника, каковой может заставить заподозрить шизофрению. Мрачные тона, преобладающие в картине — о депрессивном эпизоде в жизни ее создателя.

Но именно предположить и заподозрить — поскольку один симптом не дает общей картины, а смотреть надо именно в совокупности. К примеру, ряд работ Пикассо и Дали тоже могут заставить задуматься: а здоровый ли человек их писал? А на самом деле расчет создателя был как раз на эпатаж публики».

Кстати: Вы можете посетить выставку «Гении русского зарубежья. Возвращение имен» в Сургутском художественном музее до 16 декабря.

Фото А. Андронова