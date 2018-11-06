«Как дела, Наталья Владимировна?»

Об «умной нефти»

«...В этой связи начну с нашей коренной компетенции – с ТЭКа. Мы не отказываемся от этой компетенции, мы это умеем делать хорошо, может быть, лучше многих, поэтому большое внимание уделяем развитию ТЭКа.

Тем более что сегодня стоит задача, и в этой связи затрагивается большое количество направлений, в том числе импортозамещения, по работе с «новой нефтью» – мы ее так называем, «новая нефть». Она требует новой компетенции...»

«Следует отметить опыт «Роснефти», которая перешла на кластерный подход в организации работы, и «Газпромнефти», которая занимается инновациями в этой сфере и создает цифровые месторождения, используя нейронные сети».

Об «инвестициях»

«И в этом году, если говорить об объеме инвестиций, мы, по расчетам и прогнозам, ожидаем 970 миллиардов рублей инвестиций».

Об объемах добычи нефти (не умной)

«Кстати, если брать итоги текущего года, то добыча нефти более чем на 100 тысяч тонн превышает аналогичный период прошлого года. Это что говорит: мы очень этому рады, потому что в течение почти десяти лет это первый год, когда мы, может быть, не допустим падения с предыдущим годом».

«Мы работали над тем, чтобы снизить темпы падения, сейчас рассчитываем, что стабилизируется».

О балках

«Упомянула об этом в связи с тем, что на «Прямой линии» к вам обращалась моя землячка Сорокина, которая проживает в балке, и просила вас оказать содействие в ускорении решения этих проблем. Поручение было соответствующее.

Хочу вам доложить, что по состоянию на 1 января 2012 года у нас было таких балков 9998, без двух — десять тысяч, а в настоящее время больше 60 процентов уже отселены. Объем финансирования достаточный, для того чтобы эта проблема была закрыта полностью, на 100 процентов.

В.Путин: Какие сроки?

«Мы уже выделили деньги. Мы полагаем, надеемся, что они смогут освоить их вместе с гражданами в течение следующего года. Они и сегодня этим занимаются, плюс, исходя из большого объема, нужно найти жилье на рынке, нужно оформить документы и так далее, поэтому мы считаем, что года следующего хватит, но ресурсы у них есть. Спокойно могут этим заниматься"

О здравоохранении

В.Путин: А в области здравоохранения?.

«В области здравоохранения… Хотела бы поблагодарить вас за внимание к нашему проекту – создание центра материнства и детства в Сургуте.

Наш партнер немного задержал выполнение своих обязательств по инвестиционному соглашению, тем не менее мы выходим на завершение этого проекта, и в следующем году наш регион получит такой уникальный объект. И мы планируем разместить там одновременно генетическую лабораторию...»

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Ну, что ж, можно только искренне порадоваться докладу Натальи Владимировны. И умной нефти (как они ее называют) и цифровым месторождениям с нейронными сетями. Но что действительно важно - так это то, что в следующем году будет решена проблема с балками, и будет введен в эксплуатацию перинатальный центр. Теперь сомнений нет. Все-таки президенту пообещала.