16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,5799   EUR  74,9906  

«Как дела, Наталья Владимировна?»

Вот так, без лишнего официоза началась встреча президента и губернатора ХМАО. И, судя по ответу Натальи Владимировны, с делами все в порядке. Предлагаю вашему вниманию моменты, которые меня особенно порадовали

Об «умной нефти»

«...В этой связи начну с нашей коренной компетенции – с ТЭКа. Мы не отказываемся от этой компетенции, мы это умеем делать хорошо, может быть, лучше многих, поэтому большое внимание уделяем развитию ТЭКа.

Тем более что сегодня стоит задача, и в этой связи затрагивается большое количество направлений, в том числе импортозамещения, по работе с «новой нефтью» – мы ее так называем, «новая нефть». Она требует новой компетенции...»

«Следует отметить опыт «Роснефти», которая перешла на кластерный подход в организации работы, и «Газпромнефти», которая занимается инновациями в этой сфере и создает цифровые месторождения, используя нейронные сети».

Об «инвестициях»

«И в этом году, если говорить об объеме инвестиций, мы, по расчетам и прогнозам, ожидаем 970 миллиардов рублей инвестиций».

Об объемах добычи нефти (не умной)

«Кстати, если брать итоги текущего года, то добыча нефти более чем на 100 тысяч тонн превышает аналогичный период прошлого года. Это что говорит: мы очень этому рады, потому что в течение почти десяти лет это первый год, когда мы, может быть, не допустим падения с предыдущим годом».

«Мы работали над тем, чтобы снизить темпы падения, сейчас рассчитываем, что стабилизируется».

О балках

«Упомянула об этом в связи с тем, что на «Прямой линии» к вам обращалась моя землячка Сорокина, которая проживает в балке, и просила вас оказать содействие в ускорении решения этих проблем. Поручение было соответствующее.

Хочу вам доложить, что по состоянию на 1 января 2012 года у нас было таких балков 9998, без двух — десять тысяч, а в настоящее время больше 60 процентов уже отселены. Объем финансирования достаточный, для того чтобы эта проблема была закрыта полностью, на 100 процентов.

В.Путин: Какие сроки?

«Мы уже выделили деньги. Мы полагаем, надеемся, что они смогут освоить их вместе с гражданами в течение следующего года. Они и сегодня этим занимаются, плюс, исходя из большого объема, нужно найти жилье на рынке, нужно оформить документы и так далее, поэтому мы считаем, что года следующего хватит, но ресурсы у них есть. Спокойно могут этим заниматься"

О здравоохранении

В.Путин: А в области здравоохранения?.

«В области здравоохранения… Хотела бы поблагодарить вас за внимание к нашему проекту – создание центра материнства и детства в Сургуте.

Наш партнер немного задержал выполнение своих обязательств по инвестиционному соглашению, тем не менее мы выходим на завершение этого проекта, и в следующем году наш регион получит такой уникальный объект. И мы планируем разместить там одновременно генетическую лабораторию...»

--

Ну, что ж, можно только искренне порадоваться докладу Натальи Владимировны. И умной нефти (как они ее называют) и цифровым месторождениям с нейронными сетями. Но что действительно важно - так это то, что в следующем году будет решена проблема с балками, и будет введен в эксплуатацию перинатальный центр. Теперь сомнений нет. Все-таки президенту пообещала.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:26, просмотров: 315, комментариев: 9


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:43
Чё это было?
альберт леонов Швондер
не нравится
Сегодня в 10:52
Трудно сказать, все так не однозначно...
Есть версия, критика дошла до нужных ушей. Далее была провёдена соответствующая работа. И вот итог...
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:21
Эпоха нестабильности близится к завершению. Нефть течет рекой, инвестиции тоже. Балки расселяются. Здравоохранение здравствует. И так каждый год.

А про доходы населения с пенсиями, там ничего не было, повышаются? А то цены-то растут. Впрочем, на фоне значимых событий это не суть важно. Главное чтобы у государственных чиновников и депутатов с доходами и пенсиями все в ажуре было, чтобы они могли и дальше заботиться о населении.

Швондер
не нравится
Сегодня в 11:25
В перинатальный центр следует складировать тбо в свете последних трендов про биомусор
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:52
Там щас генетическую лабораторию разместят. Будут выводить неприхотливый в зарплате и морозоустойчивый тип работника, для работ в условиях севера и районах приравненных к ним.
Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 14:26
ГОЛОВА В ОБЛАКАХ
Вот в этом вся Наталья Владимировна. Я имею ввиду какая то фантастическая оторванность от реальности в сочетании с параноидальной любовью к заковыристым фразам.

Ну, что это такое? На вопрос как дела? Она зачем то стала рассказывать как дела у нефтедобывающих компаний, причем с таким видом, как будто от нее губернатора действительно, что то зависит в этой отрасли. "В этой связи начну с нашей коренной компетенции – с ТЭКа. Мы не отказываемся от этой компетенции, мы это умеем делать хорошо, может быть, лучше многих, поэтому большое внимание уделяем развитию ТЭКа." - Заявила Комарова. Полагаю, что о том как идут дела в нефтедобывающей отрасли, есть кому доложить. И где она эти термины берет? "новая нефть", "цифровые месторождения" которые используют "нейронные сети". Что это вообще такое?
А инвестиции в регион! 970 млрд. рублей! Это при бюджете в 200. Откуда столько или вы считаете деньги нефтяников которые вкладывают в свои компании?
Сергей Глинских Швондер
не нравится
Сегодня в 14:36
Это было... пример того, как формируется понимание у Президента о том, как идут дела в субъектах. В данном случае в нашем. Если вы думаете, что после этих фантазий Путин будет уточнять реальное положение дел, то вы очень ошибаетесь. Он останется доволен и этим.
Моби Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 14:38
да-да, бояре не все царю рассказывают, надо ходоков заслать
Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 14:49
Да и вот еще. Хотел вас поправить Наталья Владимировна, нет у нас такого понятия "новая нефть" есть выражение "умная нефть" по крайней мере так написано в Стратегии ХМАО. А то, что вы говорите это придумали оппозиционные политологи, для выражения действий государства по наполнению бюджета за счет обдирания своих граждан и звучит оно так: "Люди -новая нефть"

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​О ханжестве и «музыкальных барыгах»

​О ханжестве и «музыкальных барыгах»
Я, как и все, был знаком с песнями Сектора газа, Красной плесени, начинающего Ленинграда, но в мой плейлист все эти моральные уроды не попали — спасибо интуиции, только она меня тогда спасала
Денис Ханьжин, активист РОО «Русский дух» Сегодня в 12:09
315 23
​Пойми меня, если сможешь

​Пойми меня, если сможешь
Почему картины, которые кажутся «мазнёй», стоят миллионы
Надежда Макаренко Сегодня в 11:05
236 0
«Как дела, Наталья Владимировна?»

«Как дела, Наталья Владимировна?»
Вот так, без лишнего официоза началась встреча президента и губернатора ХМАО. И, судя по ответу Натальи Владимировны, с делами все в порядке. Предлагаю вашему вниманию моменты, которые меня особенно порадовали
Сергей Глинских, сургутянин Сегодня в 10:26
313 9
Из Грозного к Грозному

Из Грозного к Грозному
Такие-то параллели! Иноземных захватчиков смогли прогнать русские ополченцы. Слово-то какое современное! Так и вижу образ: трактористы и шахтеры (экипированные ООО «Военторг», конечно) прогоняют войска НАТО
Иван Меньшенин, читатель СИА-ПРЕСС 05 ноября в 13:47
597 7
Мы побеждали, когда были едины. В этом наша сила и мощь державы!

Мы побеждали, когда были едины. В этом наша сила и мощь державы!

Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 04 ноября в 11:43
513 3
Этот день – символ всего лучшего, что есть в нашем народе – патриотизма, взаимовыручки, готовности к самопожертвованию

Этот день – символ всего лучшего, что есть в нашем народе – патриотизма, взаимовыручки, готовности к самопожертвованию
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 04 ноября в 10:26
479 2
Перед нами стоит общая задача — вместе работать на развитие всех сфер жизни!

Перед нами стоит общая задача — вместе работать на развитие всех сфер жизни!
Поздравление главы Сургута Вадима Шувалова с Днем народного единства
Вадим Шувалов, глава Сургута 04 ноября в 10:06
560 7
​В нашей мирной жизни нам есть ради чего сплачивать усилия!

​В нашей мирной жизни нам есть ради чего сплачивать усилия!
Поздравление главы Сургутского района Андрея Трубецкого с Днем народного единства
Редакция СИА-ПРЕСС 04 ноября в 09:07
420 0
Эта памятная дата не так давно введена в наш календарь, но имеет особое значение для граждан нашей страны

Эта памятная дата не так давно введена в наш календарь, но имеет особое значение для граждан нашей страны
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 04 ноября в 08:49
507 8
Мы идентифицируем себя и всех жителей города как сургутян

Мы идентифицируем себя и всех жителей города как сургутян
Все праздники, которые проходят на нашей площадке, направлены на объединение посредством культуры и искусства
​Ванда Болотнова, директор «Городского культурного центра» 03 ноября в 13:58
742 6
​Рудион по пятницам: чего хотят спортсмены и депутаты-пенсионеры

​Рудион по пятницам: чего хотят спортсмены и депутаты-пенсионеры
Ева Рудион 02 ноября в 17:05
657 1
Пятёрка по литературе. Русские сказки, английские трагедии и экскурс в красоту — топ книг от актрисы театра «Пацаны» Дарьи Дзюненко

Пятёрка по литературе. Русские сказки, английские трагедии и экскурс в красоту — топ книг от актрисы театра «Пацаны» Дарьи Дзюненко
Редакция СИА-ПРЕСС 02 ноября в 14:49
568 0
Самые востребованные специалисты в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Самые востребованные специалисты в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Бонус: минимальные и максимальные зарплаты по каждой вакансии
Лилия Сулейманова 02 ноября в 14:44
772 3
​Тямы нет — жилья не будет

​Тямы нет — жилья не будет
Конечно, эти чудовищные миллионы квадратных метров будут построены: ведь так круто отрапортовать о том, что впервые за всю историю страны (региона, города, поселка) все ее граждане обеспечены собственным жильем
Тарас Самборский 02 ноября в 10:12
1785 21
Сургутские чемпионы восстали против начальника городского управления физической культуры и спорта

Сургутские чемпионы восстали против начальника городского управления физической культуры и спорта
Открытое письмо сегодня отправили губернатору Наталье Комаровой
Артем Мазнев 01 ноября в 17:24
5988 35
​В Югре замедлилась годовая инфляция. Объясняем, почему

​В Югре замедлилась годовая инфляция. Объясняем, почему
Интервью с управляющим Отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергеем Поповым
Пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России 01 ноября в 17:22
557 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика