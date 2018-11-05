Из Грозного к Грозному

Кадыров высказался в блогах на «Эхо Москвы»: «Сегодня один из великих праздников — День народного единства! <…> Россия является одним из развитых и могущественных государств, способных дать достойный отпор любому врагу. В этом огромная заслуга нашего Национального лидера, Президента РФ Владимира Путина».

Как говорится, кто о чем, а пехотинцы о главнокомандующем. В оригинале этой поговорки идет речь о бане, но было решено не рисковать, а то вдруг извиняться заставят. Однако, видя всеобщий (?) патриотический восторг, захотелось и мне немного поразмышлять на тему этого праздника.

Начну с того, что это, конечно, искусственно созданная дата. Разумеется, вместо 7 ноября. Властям путинского периода нашей страны просто захотелось сделать что-то, что могло бы помочь людям забыть о периоде советском. Мало того, что это работало на некогда по-настоящему оппозиционных коммунистов, но еще и постоянно держало в умах людей мысль о том, что бывает не только мирный протест, но и кровавый силовой захват власти. Незачем людям об этом напоминать, путинских понять можно: жалко же яхты, особнячки и прочие золотые батоны, нажитые «непосильным трудом».

Можно было этот праздник просто отменить? Нет, нельзя. Нельзя просто так взять и забрать у людей ноябрьский выходной. Они к нему привыкли и, конечно, не поймут такого положения вещей, будут норовить устроить себе незапланированный отгул и вообще начнут ругать власть, опять же.

И решили горе-политтехнологи: пусть будет 4 число. Ну а что, во-первых, рядышком с 7-м, а во-вторых, народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским выгнали поляков. Такие-то параллели! Настоящие русские мужики смогли прогнать иноземных захватчиков! Да еще и ополченцы. Слово-то какое современное! Так и вижу образ: трактористы и шахтеры (экипированные ООО «Военторг», конечно) прогоняют войска НАТО.

И я задался вопросом: как они там оказались, эти поляки?

А вот как: залезли они туда в результате смуты, которая образовалась ни больше, ни меньше, после смерти первого диктатора Земли Русской, Ивана IV Грозного. Человек уничтожил работающие государственные институты, полностью замкнул на себя власть, создал подконтрольную лично себе политическую гвардию, которая решала все вопросы с неугодными. Методом устранения этих неугодных.

Ну как, другие параллели заметили? Неудобные для тех, кто сегодня временно наверху.

Всех, кто понял, о чем речь, я поздравляю с праздником! Нет-нет, не с Днем «народного единства». Это будет другой праздник. Он будет в будущем, у него будет другой день, другой месяц, другой год. И называться он будет по-другому. А вот объяснение у него будет то же самое: мы все-таки смогли прогнать врагов из Кремля.