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​День национальных бюджетников

Смотрю новости госканалов. Бодрые дикторские отчеты о шествии по стране замечательного, если не сказать великого, праздника. День национального единства. Владивосток. Сыктывкар. Москва. Челябинск. Грозный. Калининград... Страна ликует. Страна едина. Четыре столетия назад князь Пожарский и (кто?) Минин разбили польских оккупантов. Восторг в Костроме, Ухте, Тюмени, Иркутске.

Бог с ними, Мининым и Пожарским, героями и выдающимися гражданами, на которых населению великой единёной нации глубоко наплевать, ибо никогда эта нация не прочитает ни про Минина, ни про Пожарского, да и ни про кого другого из галереи своих почётных граждан ни строчки - даже в Википедию не полезет. Знать не знала - и тем более знать не будет.

Но, господи, как же жалко наших несчастных бюджетников, которых снова и снова сгоняют на все эти лицемерные митинги и манифестации изображать счастье и национальный подъем по поводам и без.

Впрочем, чего жалеть? Сами идут. Беспрекословно играют в пошлой массовке, по-иному и не могут. Ибо суть того бытия, в котором единственно им комфортно, лицемерие.

Очень печально. Потому что бюджетники - это те, кому мы по умолчанию должны верить и доверяться: это чиновники, врачи, учителя... Они не верят ни во что, потому что видят всепроникающую ложь изнутри, и на остальных эту ложь распыляют, словно поры сухого гриба-пыльника.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 189, комментариев: 1


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Сегодня в 12:26
100% прав! История повторяется в худшем варианте! Раньше хоть все знали, что 7 ноября обязаловка - условно в едином порыве! А а факс разнарядки по количеству на единый порыв! А что зависимым людям делать? Система укрепляется, но не факт, что для нашего народа это плохо! Только по жёстче бы за нарушение порядка и законов наказывали!

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