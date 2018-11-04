Дорогие земляки!

Поздравляю Вас с Днем народного единства!

С давних времен наши предки героическими поступками демонстрировали беззаветную любовь к Отечеству, своему народу и заслужили истинную славу и уважение на века.

В этом ряду нижегородский земской староста Кузьма Минин и новгородский князь Дмитрий Пожарский. Под их руководством несколько столетий назад народное ополчение освободило Москву от польских интервентов. Значимое событие в наше время стало днем воинской славы России и государственным праздником страны.

На протяжении становления государства российского и до наших дней, пройден славный, но трудный и героический путь. И в каждом народном подвиге была закономерность. Мы побеждали, когда были едины. В этом наша сила и мощь державы!

Поздравляю с праздником и желаю всем нам мира, здоровья и процветания!