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Этот день – символ всего лучшего, что есть в нашем народе – патриотизма, взаимовыручки, готовности к самопожертвованию

Дорогие земляки!

4 ноября мы отдаем дань уважения славному прошлому нашего Отечества: четыре столетия назад, в тяжелейшие для нашей страны времена, ее народ объединился против польско-литовских интервентов. Объединился для того, чтобы сохранить независимость и государственность России. Этот день – символ всего лучшего, что есть в нашем народе – патриотизма, взаимовыручки, готовности к самопожертвованию.

Праздник особенно актуален сегодня для нашей страны: сплоченность всех народов является важнейшим показателем ее единства и силы. Всем нам необходимо помнить об этом. Помнить о том, что только сообща можно преодолевать трудности, невзгоды, побеждать и созидать.

Хочу пожелать всем жить в сильной, могущественной стране, а будет ли она такой, зависит от каждого из нас!

Надежда Красноярова ,председатель Думы города Сургута


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Сегодня в 10:26, просмотров: 117, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 13:09
Ярчайший пример переобувания - каких-то лет 30 назад ровно эти же люди пафосно говорили про другой праздник

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