Дорогие земляки!

4 ноября мы отдаем дань уважения славному прошлому нашего Отечества: четыре столетия назад, в тяжелейшие для нашей страны времена, ее народ объединился против польско-литовских интервентов. Объединился для того, чтобы сохранить независимость и государственность России. Этот день – символ всего лучшего, что есть в нашем народе – патриотизма, взаимовыручки, готовности к самопожертвованию.

Праздник особенно актуален сегодня для нашей страны: сплоченность всех народов является важнейшим показателем ее единства и силы. Всем нам необходимо помнить об этом. Помнить о том, что только сообща можно преодолевать трудности, невзгоды, побеждать и созидать.

Хочу пожелать всем жить в сильной, могущественной стране, а будет ли она такой, зависит от каждого из нас!

Надежда Красноярова ,председатель Думы города Сургута