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​В нашей мирной жизни нам есть ради чего сплачивать усилия!

Уважаемые жители Сургутского района!

Искренне поздравляю Вас с днем народного единства!

Это один из самых молодых государственных праздников современной России. Однако он имеет глубокие исторические корни и символическую подоплеку. Героические свершения предков всегда будут служить нам примером солидарности и патриотизма. В минуты опасности российский народ всегда объединялся вокруг достижения общих целей.

Однако и сегодня, в нашей мирной жизни нам есть ради чего сплачивать усилия. Мы все хотим жить в благополучной и цивилизованной стране, комфортных и удобных городах и селах. Решить эти задачи можно только всем вместе, невзирая на религиозные, национальные или какие-то другие различия.

В Сургутском районе мы стараемся создавать равные для всех жителей условия жизни, основанные на принципах уважения и открытости друг другу.

С праздником, посвятите его своим родным и близким!


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04 ноября 2018 в 09:07, просмотров: 601, комментариев: 0


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