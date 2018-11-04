Уважаемые жители Сургутского района!

Искренне поздравляю Вас с днем народного единства!

Это один из самых молодых государственных праздников современной России. Однако он имеет глубокие исторические корни и символическую подоплеку. Героические свершения предков всегда будут служить нам примером солидарности и патриотизма. В минуты опасности российский народ всегда объединялся вокруг достижения общих целей.

Однако и сегодня, в нашей мирной жизни нам есть ради чего сплачивать усилия. Мы все хотим жить в благополучной и цивилизованной стране, комфортных и удобных городах и селах. Решить эти задачи можно только всем вместе, невзирая на религиозные, национальные или какие-то другие различия.

В Сургутском районе мы стараемся создавать равные для всех жителей условия жизни, основанные на принципах уважения и открытости друг другу.

С праздником, посвятите его своим родным и близким!